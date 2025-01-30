В Туркменистане родителей просят вернуть студентов домой, чтобы они не вступали в исламские группировки

14:19 30.01.2025

30 января 2025



Власти Туркменистана обеспокоены растущим количеством туркменских граждан, которые вовлекаются в радикальные исламские группировки в Турции или участвуют в боевых действиях в Сирии.



В качестве профилактических мер против распространения подобных практик местные руководители и сотрудники правоохранительных органов проводят встречи с родственниками лиц, подозреваемых в противоправных действиях.



13 января в Туркменабате, при участии руководства города, представителей МНБ, МВД, прокуратуры и старейшин, прошла встреча с родителями, чьи дети находятся за пределами страны. По сведениям спецслужб, выехав из Туркменистана на учебу или на заработки, молодые люди увлеклись религией, и в итоге оказались в составе групп, исповедующих нетрадиционный ислам.



"Затем они направляются в тренировочные лагеря недалеко от турецко-сирийской границы, а после попадают в соседнюю страну", - рассказал родителям сотрудник МНБ.



Корреспонденты "Хроники Туркменистана" сообщают о местах проживания некоторых из приглашенных родителей. В частности, семьи проживают в доме №25 микрорайона Химик, в доме №3 микрорайона Бахар и в доме №11 микрорайона Железнодорожный города Туркменабата.



В конце мероприятия от приглашенных потребовали дать расписки с обещанием принять все меры, чтобы вернуть детей домой. Им обещали, что тогда их не будут наказывать, а, наоборот, трудоустроят. Тем, кто хочет учиться, не будут препятствовать.



Большинство родителей заявляли, что были не в курсе того, чем на самом деле заняты их дети и что сделают все от них зависящее, чтобы они как можно скорее вернулись домой.