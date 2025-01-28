"Мы теряем Алматы" - депутат обратился к премьер-министру Казахстана

14:21 30.01.2025

Алина Шашкина

Корреспондент



Депутат Мажилиса Сергей Пономарев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с запросом, в котором выразил беспокойство по поводу проблем Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Депутатский запрос Пономарева связан со сложной экологической ситуацией в Алматы.



"Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны – Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв пятое место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью – использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - заявил Сергей Пономарев на пленарном заседании Мажилиса.



По словам мажилисмена, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязненный воздух влияет на развитие сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, включая инсульт, инфаркт, астму и рак легких. Особенно уязвимы дети: грязный воздух снижает иммунитет, замедляет развитие легких и увеличивает риск болезней дыхательной системы. От промедления в решении этой проблемы зависит здоровье миллионов граждан.



