|"Мы теряем Алматы" - депутат обратился к премьер-министру Казахстана
14:21 30.01.2025
Алина Шашкина
Корреспондент
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с запросом, в котором выразил беспокойство по поводу проблем Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутатский запрос Пономарева связан со сложной экологической ситуацией в Алматы.
"Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны – Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв пятое место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью – использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - заявил Сергей Пономарев на пленарном заседании Мажилиса.
По словам мажилисмена, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязненный воздух влияет на развитие сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, включая инсульт, инфаркт, астму и рак легких. Особенно уязвимы дети: грязный воздух снижает иммунитет, замедляет развитие легких и увеличивает риск болезней дыхательной системы. От промедления в решении этой проблемы зависит здоровье миллионов граждан.
Депутат признал, что государство делает многое: мегаполис почти полностью газифицирован, ТЭЦ-2 к концу 2026 года обещают перевести на газ. Однако меры по снижению вредных выбросов явно недостаточны. К примеру, острейшей проблемой остается загазованность от автомобилей.
"В развитых странах вопросы выбросов автомобилей решаются с помощью современных методов контроля. Глава государства заявил о тотальной цифровизации, она как нельзя лучше подходит для решения экопроблем Алматы", - отметил Пономарев.
Мажилисмен рассказал, что во время рабочей поездки посетил 19 экопостов в Алматы, которые, хоть и перекрывают все въезды в город, являются неэффективными. По его словам, ежедневно каждый пост оформляет около четырех водителей. При этом в город за сутки въезжает до 700 авто.
"Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь даже не о пополняемости бюджета штрафами, а о мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания, карбюратор и снизить выброс углекислого газа до нормы. Экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей. На посту в микрорайоне Карасу три сотрудника, исправно получающие зарплату, примитивный газоанализатор включили буквально при мне, говоря, что он замерзает даже при скромных алматинских морозах. Сами полицейские жалуются, что превратились в мальчиков для битья, при этом люди не ремонтируют двигатели, но лишь упрекают полицию в драконовских мерах, наивно полагая, что по мановению волшебной палочки кто-то придет и решит все экологические проблемы", - рассказал депутат.
Согласно выражению депутата, воздух в Алматы уже можно не только увидеть, попробовать, но даже подержать в руках - настолько концентрированы в нем вредные вещества.
"По официальным прогнозам урбанистов, Алматинская агломерация уже в ближайшие десятилетия вырастет до 7,5-8 миллионов человек. Если не принимать кардинальных мер, мы встанем в одной большой пробке и погибнем. Учитывая международный опыт, например Пекина, понимаем, что бескровными мерами, увы, не обойтись. Однако мы видели чистым воздух Алматы, это было во время пандемии, значит, можем и должны сделать это сейчас", - отметил Сергей Пономарев.
В своем запросе депутат выдвинул ряд конкретных требований, в том числе: подготовить полную карту Алматы с выявлением основных источников загрязнения воздуха в течение 6 месяцев; разработать межведомственный план по решению экологической катастрофы Алматы, включая мероприятия по переходу на экологически чистые виды топлива; ликвидировать экопосты и по примеру развитых стран установить модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу с автоматическим вынесением самого минимального штрафа.
Также Пономарев требует ужесточить ответственность организаций, осуществляющих технический осмотр транспорта, за выдачу липовых свидетельств техосмотра, законодательно запретить скупку катализаторов на лом.
Кроме того, депутат предлагает с 2026 года государственным и квазигосударственным организациям разрешить закуп только электромобилей, а акимату Алматы увеличить долю общественного транспорта с электродвигателями; разработать трехлетнюю программу поэтапного перевода всех такси на электромобили; разрешить строительство экологичных гидроэлектростанций в природных и национальных парках города и Алматинской агломерации.
Напомним: в прошлом году в Алматы утвердили новый градостроительный регламент. Согласно ему город впервые поделили на зоны для улучшения экологической обстановки.
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