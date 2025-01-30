Великобритания назначила торгового представителя в Кыргызстане

14:24 30.01.2025

30 янв. 2025



Министр торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс назначил лорда Джона Алдердайса торговым представителем в Кыргызстане. Об этом сообщает посольство Великобритании в КР.



Как отметили в дипломатическом ведомстве, основная задача торгового представителя – укрепление двусторонних экономических связей, развитие торговли и привлечение инвестиций.



Назначение Алдердайса произошло на фоне недавнего решения британского экспортно-кредитного агентства UK Export Finance (UKEF) об открытии кредитной линии для Кыргызстана в размере £1.8 млрд. Средства предназначены для финансирования поставок британских товаров и услуг, что открывает новые возможности для торгового сотрудничества между странами, подчеркнули в посольстве.