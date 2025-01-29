Совместная Анкарская декларация по итогам встречи министров Турции, Узбекистана и Азербайджана

14:47 30.01.2025 В декларации подтверждается твердая поддержка странами суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга



29.01.2025



Совместная Анкарская декларация по итогам встречи министров Турции, Узбекистана и Азербайджана



По завершении второй трехсторонней встречи министров иностранных дел, торговли, экономики и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана в Анкаре обнародована совместная Анкарская декларация.



Совместная декларация опубликована по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел, торговли, экономики и транспорта Турции-Азербайджана-Узбекистана, состоявшейся в Анкаре с участием министра иностранных дел Хакана Фидана, министра иностранных дел Узбекистана Бахтияра Саидова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.



В тексте декларации приводится информация об участниках и деталях встречи, а также подчеркивается, что "крепкое стратегическое партнерство" между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном сформировалось на основе "взаимного уважения", "доверия", "общих интересов" и "исторических культурных связей".



В декларации подтверждается твердая поддержка странами суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга, отмечается, что они придерживаются общепризнанных принципов и норм Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и международного права.



В документе признается возрастающая важность развития и продвижения совместных проектов в области торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и связи, приветствуются результаты первой встречи, состоявшейся 2 августа 2022 года в столице Узбекистана Ташкенте, которая способствовала дальнейшему углублению отношений в этих областях.



Подтверждена важность Среднего коридора, проходящего через границы трех стран, и подчеркнута роль этого коридора в повышении транзитного потенциала Турции, Азербайджана и Узбекистана.



- Подчеркнута важность транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия



В декларации особое внимание уделено необходимости укрепления Транспортного коридора Европа Кавказ Азия (ТРАСЕКА), рассмотрения путей повышения эффективности и результативности его деятельности и поддержания полной эффективности механизмов в нынешних условиях.



Акцентируя внимание на дальнейшем укреплении существующего сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном по развитию международных транспортных коридоров, включая ТРАСЕКА, с целью максимального использования "высокого транзитного потенциала", в заявлении отмечается, что существующий трехсторонний формат сотрудничества между тремя странами направлен на укрепление общих целей и консолидацию взаимовыгодных отношений.



- Поддержка продвижения проектов по развитию связности



В декларации подтверждена решимость наращивать сотрудничество по вопросам, представляющим общий региональный и международный интерес и приоритет, и подчеркнута поддержка совместных действий против любых попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность государств.



Отметив, что три страны уважают территориальную целостность друг друга в пределах международных границ, в декларации выражена решимость продолжать совместные усилия по реализации всего потенциала сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и транзитных перевозок.



- Акцент на увеличении пропускной способности Среднего коридора



Подчеркивая, что это сотрудничество играет важнейшую роль в содействии региональному процветанию, в заявлении подчеркивается общая воля к развитию транспортной инфраструктуры, содействию цифровизации и облегчению торговых потоков по Среднему коридору в рамках более широкой повестки дня по обеспечению связности в соответствии с другими соответствующими региональными транспортными инициативами.



В целях повышения пропускной способности и конкурентоспособности Центрального коридора в заявлении отмечается важность развития новых инфраструктурных проектов, особенно в таких областях, как "транспорт", "пограничные переходы" и "цифровизация таможенных процедур", и с этой целью в заявлении выражается полная поддержка продвижению таких проектов, как Бакинский международный морской торговый порт и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.



В заявлении, подтверждающем доверие к Ассоциации логистических центров и грузоперевозчиков, которая была создана в июне 2024 года для расширения сотрудничества между основными логистическими центрами, перевозчиками и станциями, было указано, что эта ассоциация способствует развитию транспортной инфраструктуры, привлечению инвестиций в партнерстве с государственными и частными структурами, а также поиску решений для быстрых, регулярных и недорогих перевозок.



В целях развития транспортного потенциала тюркских государств и частного транспортного сектора путем практического сотрудничества в марте 2024 года был создан механизм встречи глав транспортных ассоциаций Организации тюркских государств (ОТГ) для дальнейшего сотрудничества в области сообщения.



В заявлении выражается удовлетворение принятием Плана действий и подчеркивается, что он направлен на улучшение сотрудничества в области транспорта, укрепление региональных связей и устойчивых транспортных систем.



- Вклад в усилия по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура



Стороны выразили свое удовлетворение работой, начатой в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по внедрению системы eCMR для оцифровки транспортных документов между странами Организации тюркских государств.



Признавая преимущества механизма электронного разрешения в цифровизации транспортной деятельности и устранении трудностей, которые могут возникнуть в связи с потерей или неправильным использованием бумажных разрешений, стороны приветствовали внедрение системы электронного разрешения, действующей в тестовом режиме между Турцией-Азербайджаном и Турцией-Узбекистаном.



Стороны выразили готовность оказать необходимое содействие для облегчения транспортировки грузов Узбекистана по Центральному коридору.



Также была достигнута договоренность о сотрудничестве в развитии регионального транспорта, коммуникаций и инфраструктуры и обмене опытом в области проектирования, строительства и эксплуатации железных и автомобильных дорог, логистических центров и аэропортов.



- Инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур



Стороны подтвердили важность вклада в усилия Азербайджана по реконструкции и восстановлению, включая гуманитарное разминирование, путем инвестирования в инфраструктуру, современные общественные услуги и решения "умного города" в освобожденных Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, способствуя тем самым безопасному и достойному возвращению внутренне перемещенных лиц.



В этой связи стороны выразили заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана.



Подтверждая свое удовлетворение текущим сотрудничеством по связям в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), стороны приветствовуют подписание и реализацию четырех документов, создающих прочную правовую основу для многостороннего сотрудничества.



- Соглашения в рамках ОТГ



Стороны выразили удовлетворение подписанием документов "Соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между правительствами государств - членов Организации тюркских государств", "Стратегический документ по упрощению процедур торговли Организации тюркских государств" и "Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств - членов Организации тюркских государств" в целях дальнейшего развития правовой инфраструктуры, укрепляющей торгово-экономическое сотрудничество в рамках ОТГ.



Подчеркнув вклад существующих механизмов Совместной экономической комиссии в развитие сотрудничества во многих областях, особенно в торгово-экономических отношениях, стороны подтвердили пользу от регулярных встреч.



Участники встречи подчеркнули свою уверенность в том, что полноценное функционирование Турецкого инвестиционного фонда, учрежденного ОТГ 18 мая 2024 года, позволит значительно активизировать торговлю, инфраструктуру и проекты развития в таких областях, представляющих взаимный интерес, как промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии и туризм.



- Развитие экономических, торговых и инвестиционных отношений



В декларации выражена решимость предпринять необходимые шаги для укрепления сотрудничества в области строительства, закупок и смежных вопросов, а также отмечена важность торговых, промышленных и экономических отношений.



Кроме того, в декларации выражена готовность поощрять взаимные инвестиции между частными секторами, расширять прямые связи между деловыми людьми, торгово-промышленными палатами, бизнес-ассоциациями и изучать более широкие возможности для импорта и экспорта.



В декларации подчеркивается важность укрепления связей между участниками цепочки поставок и представителями бизнеса, подчеркивается важность улучшения межведомственной координации и облегчения внешнеторговых операций в рамках более комплексного взаимодействия.



В декларации подчеркивается важность принятия мер по ускорению торговли в соответствии со Стратегическим документом ОТГ по упрощению процедур торговли, принятым на 9-м саммите ОТГ, состоявшемся в Самарканде 11 ноября 2022 года, и приветствуется План действий Комитета по упрощению процедур торговли ОТГ на 2025 год.



- Важность сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, инноваций и цифровизации



В декларации подчеркивается решимость углублять практическое сотрудничество в области промышленности, инноваций и цифрового развития, цифровой торговли и цифровизации таможенных процедур.



Была подчеркнута важность укрепления технического сотрудничества в области безопасности пищевых продуктов, сельского хозяйства, пищевой промышленности и соответствующих исследований и разработок, а также необходимость создания устойчивых и жизнеспособных цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве.



В декларации выражена решимость обсудить возможности более широкого сотрудничества в этой области с особым акцентом на возобновляемые источники энергии для укрепления региональной энергетической безопасности.



- Исполнение решений СОР-29



Отмечая, что решения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 в Баку соответствуют всеобъемлющим инициативам Повестки дня действий, направленной на согласование работы по климату с устойчивым развитием, добавляется важность исполнения деклараций о создании Партнерства СОР-29 по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле.



Участники заседания выразили свою приверженность к исполнению решений конференции ООН СОР-29, состоявшейся в Азербайджане.



- Отмечена важность проекта Трансафганской железной дороги



Отмечая, что прочный мир, стабильность, процветание, безопасность и социально-экономическое развитие Афганистана являются важными факторами обеспечения безопасности в Центральной Азии и продолжения усилий международного сообщества по оказанию бесперебойной гуманитарной помощи афганскому народу, декларация подтвердила уверенность в том, что результаты деятельности Рабочей группы ОТГ по Афганистану, созданной в соответствии с декларацией 11-го заседания Совета глав государств ОТГ, состоявшегося в Бишкеке 6 ноября 2024 года, будут способствовать выработке общего подхода государств-участников ОТГ по Афганистану.



В декларации подчеркивается важность проекта Трансафганской железной дороги, которая укрепит межрегиональные транспортные и экономические связи, увеличит торговые потоки и создаст новые возможности для экономических отношений между регионами.



- Призыв к решению на основе двух государств



В заявлении приветствуется объявление о прекращении огня в Газе, содержится призыв ко всем сторонам строго соблюдать его, чтобы положить конец всем нападениям и злодеяниям и обеспечить беспрепятственный доступ палестинцев к гуманитарной помощи, а также призыв к справедливому и прочному урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе решения о двух государствах, включая создание независимого, суверенного и географически интегрированного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.



В декларации приветствуется резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 года, в которой заявлено, что Государство Палестина имеет право на членство в ООН.



Стороны достигли договоренности о совместных действиях в соответствии с целями глобальной и региональной стабильности, мира и процветания и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес в международных организациях и многосторонних платформах, таких как ООН и ее агентства, Организации тюркских государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Организация экономического сотрудничества (ОЭС).



Стороны договорились в рамках своих возможностей оказывать совместную поддержку проектам резолюций, инициативам и кандидатурам сторон в международных организациях.



Азербайджанская и узбекская стороны выразили благодарность турецкой стороне за организацию встречи. Принято решение о проведении 3-й трехсторонней встречи в Азербайджане в согласованную сторонами дату. Источник - Анадолу

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