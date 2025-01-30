В Кыргызстане право на разработку месторождений определяется через лоббизм

14:51 30.01.2025

30 января 2025



"Для инвестиционной политики в горнодобывающей отрасли нужен другой подход"



Для горнодобывающей отрасли необходима отдельная инвестиционная политика. Об этом на круглом столе "Вызовы и перспективы инвестиционной политики Кыргызстана в горнодобывающей отрасли в новых геополитических условиях" в Бишкеке сказал экономист, экс-директор Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества Кубат Умурзако.



"По инвестиционной политике в Кыргызстане есть концепции. В законодательстве имеются механизмы и инструменты, которые больше применимы к инвестициям общего плана – это промышленность, сельское хозяйство. Но для инвестиционной политики в горнодобывающей отрасли нужен другой подход и отдельная концепция, потому что каждое месторождение имеет свои особенности. При этом важно учесть состояние мировых рынков и изменение цен на ресурсы, а также нынешнюю ситуацию в мировой экономике и геополитике. Сейчас в мире господствует так называемый ресурсный империализм. Многие страны, особенно крупные, стали по-другому оценивать значимость минералов, металлов, руд и так далее", - пояснил эксперт.



При этом он с сожалением констатировал, что в Кыргызстане сложилась такая практика, что право на разработку тех или иных месторождений определяется закулисным путем через лоббизм.



"Я считаю, что в большинстве случаев при принятии такого рода решений учитываются далеко не все аспекты, потому что те люди, которые влияют на политику в этой области, как правило, заинтересованы в том, чтобы право на разработку определенного месторождения было предоставлено какой-то конкретной компании. При этом отрицательные моменты принижаются, а положительные факторы преувеличиваются, поэтому зачастую такие решения оказываются малоэффективными. На мой взгляд, Торгово-промышленная палата, Ассоциация недропользователей, Международный деловой совет и другие структуры совместно с экспертами и представителями общественности должны продвигать правильный государственный подход, потому что добыча природных ресурсов для Кыргызстана всегда имела и имеет очень большое значение", - подчеркнул спикер.



По его словам, по ряду ресурсов Кыргызстан имеет очень серьезные запасы, добыча которых может позволить экономике страны развиваться более успешно. Но для этого необходима профессиональная оценка эффективности инвестиций в добывающей отрасли. Нужно понимать, что важнее – краткосрочные или долгосрочные выгоды. В чем эффективность разработки данного месторождения, и какие будут последствия.



"Вот, например, у нас сейчас начато строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Это очень крупный проект. Таких у нас пока не было. Кроме того он очень сложный, потому что дорога идет по пересеченной местности. Нужно построить больше 20 туннелей, 20 или 30 мостов и т.д. При этом маршрут проходит через места, где обитают краснокнижные животные. ТЭО было разработано, но я вот в открытом доступе пока не видел, насколько оценены последствия реализации данного проекта. Приводятся лишь общие данные, что это позволит увеличить перевозку грузов на сколько-то процентов, но у экономики есть другие последствия. В процессе строительства будут создаваться карьеры, открываться какие-то рудники. Чтобы строительные материалы подвозить, нужно будет топливо и т.д. Это даст толчок развитию этих высокогорных районов, это большой плюс, но нужно правильно оценивать и отрицательный эффект, т.е. надо сопоставлять, нужна нормальная взвешенная оценка", - добавил Кубат Умурзаков.