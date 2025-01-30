Как государственный долг Узбекистана влияет на экономику?

14:54 30.01.2025

30 Январь, 2025



По прогнозам, к 2025 году долг вырастет до 45 миллиардов долларов, или 36,4 процента ВВП. Для сравнения, в 2016 году госдолг составлял 9,5 млрд долларов (11,6% ВВП). Так, за последние семь лет госдолг увеличился в 4,2 раза, и эта тенденция продолжается быстрыми темпами.



По мнению экономических аналитиков, такой рост представляет серьезную угрозу для экономики Узбекистана. Экономист Юлий Юсупов оценивает эту ситуацию как результат усиления государственного вмешательства в экономику и описывает этот процесс как "не болезнь, а симптом более специфической болезни".



Основные причины роста государственного долга



Эксперты говорят, что чрезмерный рост государственных расходов в Узбекистане и тот факт, что они стали тяжелым бременем для экономики, являются одним из основных факторов роста долга. По данным Всемирного банка, сумма расходов, осуществляемых через госбюджет и госпредприятия, превышает 40% ВВП.



Экономист Юлий Юсупов считает, что такие высокие затраты уместны для развитых европейских стран, но они представляют серьезную угрозу экономической стабильности для развивающихся стран, таких как Узбекистан. По мере увеличения государственных расходов растут и налоги, а финансовое бремя для предпринимателей становится тяжелее. Это снижает конкурентоспособность отечественных производителей.



Влияние долга на бизнес



Высокий государственный долг и растущие расходы оказывают негативное влияние на экономическую активность в нескольких ключевых областях. В частности, государству придется повысить налоги, чтобы покрыть свои расходы.



Кроме того, условия кредитования усложняются в связи с тем, что государство привлекает большой объем средств с внутреннего финансового рынка. В результате того, что большая часть ресурсов банков направляется на финансирование государственного долга, процентные ставки по кредитам для частного сектора вырастут.



Чрезмерное государственное вмешательство в экономику также создает проблемы. Различные льготы и субсидии распределяются вопреки принципам рынка, что способствует развитию коррупции.



Квазифинансовые издержки и риск коррупции



Помимо высокого уровня государственных расходов, перед государственными предприятиями и некоторыми частными компаниями стоит задача финансирования различных социальных и инфраструктурных проектов. По анализам Всемирного банка, с учетом таких расходов государственные расходы превышают 40% ВВП.



По мнению экспертов, такие расходы, налагаемые государством на компании, искажают рыночную конкуренцию и повышают риск коррупции. Юлий Юсупов подчеркивает, что такая практика вынуждает частный сектор переходить в теневую экономику.



Рекомендации экспертов



Экономисты подчеркивают важность сокращения государственных расходов и создания благоприятных условий для частного сектора. По словам Юлия Юсупова, одним из главных решений в этом вопросе является снижение налоговой нагрузки и сохранение средств в частном секторе. Также необходимо пересмотреть государственные расходы и финансировать только эффективные проекты.



Кроме того, борьба с коррупцией является одной из важных задач, и необходимо создать справедливую конкурентную среду. Постепенное снижение роли государственных компаний в экономике и расширение возможностей частного сектора послужат обеспечению экономической стабильности. Таким образом, экономический рост может быть достигнут за счет оптимизации государственных расходов и предоставления большей свободы частному бизнесу.



Пока власти не комментируют конкретные меры по решению проблемы государственного долга. Но, по мнению экспертов, если нынешняя тенденция сохранится, экономика страны может столкнуться с долгосрочными рисками.



Увеличение государственного долга и расходов в Узбекистане может оказать серьезное влияние на экономическую стабильность. Увеличение государственных расходов увеличивает налоговую нагрузку на бизнес, ограничивает кредитные ресурсы и увеличивает риск коррупции.