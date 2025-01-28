 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кому принадлежит Ибн Сина? В Таджикистане и Узбекистане обсуждают наследие великого ученого
14:56 30.01.2025

Заявление главы Минкультуры Таджикистана

Министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен выразила обеспокоенность из-за публикации телеканала CNN, в которой Абу Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, был назван узбекским ученым. По ее словам, такие заявления искажают историческую реальность и требуют более взвешенного подхода.

Этот подход игнорирует историческую объективность и искажает факты, приписывая наследие наших выдающихся деятелей науки и культуры другой нации, что вызывает серьезные споры,
- отметила Сатториен.

По ее словам, подобные утверждения не только наносят ущерб истории и культуре Таджикистана, но и затрагивают персидскую языковую и литературную традицию в целом.

Наследие Ибн Сины как общая ценность региона

Матлубахон Сатториен подчеркнула, что Абу Али ибн Сина родился в Афшане, неподалеку от Бухары, на территории современного Узбекистана. Однако его труды выходят за рамки национальных границ и принадлежат всему региону.

Исторические фигуры такого масштаба, как Ибн Сина, принадлежат всему человечеству. Попытки ограничить их значение рамками национальной принадлежности некорректны,
- заявила министр.

Ответ академического сообщества

Профессор Шерзодхон Кудратхужа, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, отреагировал на заявление Матлубахон Сатториен.

Я хочу высказать свое мнение по поводу заявления Министра культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен о том, к какой нации принадлежит Абу Али Ибн Сина.

Во-первых, я хотел бы признать и подчеркнуть многолетнюю дружбу узбекского и таджикского народов. Уважая эту дружбу, я хочу процитировать философа Сократа: "Друг мой, но истина дороже".

Прежде всего, Центральноазиатские государства должны объединиться, исходя из исторических реалий, и осознать, что такие выдающиеся личности, как Ибн Сина, принадлежат всему нашему региону. Только через такое объединение мы сможем дать адекватную оценку наследию великих личностей.

Во-вторых, в данном вопросе необходимо учитывать исторические факты. В IX–X веках территориальные границы между современными Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном не существовали. Поэтому считать Ибн Сину принадлежащим к одному из этих государств неправильно.

В-третьих, следует напомнить о важной роли науки и знаний в те времена. Одним из главных факторов, способствовавших расцвету Ренессанса, была свобода ученых, которая в значительной степени определяла интеллектуальную культуру региона.

В-четвертых, если вы сегодня воспользуетесь поисковой системой в интернете и спросите, к какой стране принадлежит Абу Али Ибн Сина, то увидите, что он был родом из Бухары (980–1037 гг.). Бухара, как известно, находилась на территории современного Узбекистана. Поэтому Ибн Сина - сын Центральной Азии.

В-пятых, даже если ставить вопрос о национальной принадлежности Абу Али Ибн Сины, это не должно становиться предметом манипуляций. Исторические личности такого масштаба принадлежат всему человечеству, и использование их имен в политических или иных целях недопустимо. Мы должны смотреть на этот вопрос шире: через призму науки, культуры и истории всего региона. Только так мы сможем сохранить единство и дружбу между нашими народами.
- подчеркнул он.

Глобальное значение трудов Авиценны

Ибн Сина, живший в X–XI веках, внес неоценимый вклад в медицину, философию и естественные науки. Его знаменитый "Канон врачебной науки" остается фундаментальным трудом, а сам ученый признан фигурой мирового масштаба.

Объединение через общее наследие

Эксперты отмечают, что обсуждения вокруг наследия выдающихся исторических личностей, таких как Ибн Сина, должны способствовать укреплению культурных и научных связей между народами Центральной Азии. Признание их вклада на глобальном уровне важно для сохранения единства и взаимопонимания в регионе.

Источник - daryo.uz
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