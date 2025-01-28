Кому принадлежит Ибн Сина? В Таджикистане и Узбекистане обсуждают наследие великого ученого

14:56 30.01.2025

Заявление главы Минкультуры Таджикистана



Министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен выразила обеспокоенность из-за публикации телеканала CNN, в которой Абу Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, был назван узбекским ученым. По ее словам, такие заявления искажают историческую реальность и требуют более взвешенного подхода.



Этот подход игнорирует историческую объективность и искажает факты, приписывая наследие наших выдающихся деятелей науки и культуры другой нации, что вызывает серьезные споры,

- отметила Сатториен.



По ее словам, подобные утверждения не только наносят ущерб истории и культуре Таджикистана, но и затрагивают персидскую языковую и литературную традицию в целом.



Наследие Ибн Сины как общая ценность региона



Матлубахон Сатториен подчеркнула, что Абу Али ибн Сина родился в Афшане, неподалеку от Бухары, на территории современного Узбекистана. Однако его труды выходят за рамки национальных границ и принадлежат всему региону.



Исторические фигуры такого масштаба, как Ибн Сина, принадлежат всему человечеству. Попытки ограничить их значение рамками национальной принадлежности некорректны,

- заявила министр.



Ответ академического сообщества



Профессор Шерзодхон Кудратхужа, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, отреагировал на заявление Матлубахон Сатториен.



Я хочу высказать свое мнение по поводу заявления Министра культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен о том, к какой нации принадлежит Абу Али Ибн Сина.



Во-первых, я хотел бы признать и подчеркнуть многолетнюю дружбу узбекского и таджикского народов. Уважая эту дружбу, я хочу процитировать философа Сократа: "Друг мой, но истина дороже".



Прежде всего, Центральноазиатские государства должны объединиться, исходя из исторических реалий, и осознать, что такие выдающиеся личности, как Ибн Сина, принадлежат всему нашему региону. Только через такое объединение мы сможем дать адекватную оценку наследию великих личностей.



Во-вторых, в данном вопросе необходимо учитывать исторические факты. В IX–X веках территориальные границы между современными Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном не существовали. Поэтому считать Ибн Сину принадлежащим к одному из этих государств неправильно.



В-третьих, следует напомнить о важной роли науки и знаний в те времена. Одним из главных факторов, способствовавших расцвету Ренессанса, была свобода ученых, которая в значительной степени определяла интеллектуальную культуру региона.



В-четвертых, если вы сегодня воспользуетесь поисковой системой в интернете и спросите, к какой стране принадлежит Абу Али Ибн Сина, то увидите, что он был родом из Бухары (980–1037 гг.). Бухара, как известно, находилась на территории современного Узбекистана. Поэтому Ибн Сина - сын Центральной Азии.



В-пятых, даже если ставить вопрос о национальной принадлежности Абу Али Ибн Сины, это не должно становиться предметом манипуляций. Исторические личности такого масштаба принадлежат всему человечеству, и использование их имен в политических или иных целях недопустимо. Мы должны смотреть на этот вопрос шире: через призму науки, культуры и истории всего региона. Только так мы сможем сохранить единство и дружбу между нашими народами.

- подчеркнул он.



Глобальное значение трудов Авиценны



Ибн Сина, живший в X–XI веках, внес неоценимый вклад в медицину, философию и естественные науки. Его знаменитый "Канон врачебной науки" остается фундаментальным трудом, а сам ученый признан фигурой мирового масштаба.



Объединение через общее наследие



Эксперты отмечают, что обсуждения вокруг наследия выдающихся исторических личностей, таких как Ибн Сина, должны способствовать укреплению культурных и научных связей между народами Центральной Азии. Признание их вклада на глобальном уровне важно для сохранения единства и взаимопонимания в регионе.