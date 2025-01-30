Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам

14:57 30.01.2025 30.01.2025 | Эркин АПАСОВ



История и культура



В 2023 году под лозунгом "Отстаем по десоветизации" Жогорку Кенеш Киргизии предпринял вторую попытку принятия дополнений к закону "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам". На этот раз намерения борцов по возведению террористов (и по прошлым, и по нынешним понятиям), вредителей и расхитителей народной собственности 1920-1950-х годов в разряд героев нации сбылись – накануне 2025 года президент страны Садыр Жапаров законопроект подписал.



С этим решением республика приступает к главной стадии перекройки собственной истории, которая, как предполагается, откроет путь к "подлинному возрождению". Основой для этого станут деколонизация и десоветизация всех сторон жизни киргизского общества. Целью процесса, по заявлениям тех самых борцов, является избавление от "тлетворного" влияния России.



По этому поводу так называемая исследовательская площадка "Эсимде" ("Память") заявила: "Очень важно, что этим документом предусмотрена реабилитация лиц, осужденных по политическим мотивам на основании Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего на территории Кыргызстана до 1961 года, за "деяния, нарушения, проступки, которые не признаны представляющими опасность обществу"".



И это – возвращение к истокам?



Новостью последних недель стала смена торагой Жогорку Кенеша Киргизии Нурланбеком Шакиевым фамилии. Решение об этом спикер парламента принял на волне обсуждения законопроекта, предусматривающего новые варианты написания фамилий и имен с учетом киргизских национальных традиций, что приведет к устранению в фамилиях граждан русских окончаний, но внесет традиционные добавления, такие как "уулу" (сын) и "кызы" (дочь).



Теперь торагу зовут Тургунбек уулу Нурланбек. В связи с этим он получил соответствующие документы. Перемена фамилии, имени и отчества – законное право каждого гражданина страны. Практика использования национальных традиций в фамилиях для Киргизии явление не новое. Тем не менее Тургунбек уулу Нурланбек этому сугубо личному событию придал государственное звучание. Комментарии "сына Тургунбека и кыргызского народа", выставленные им в социальных сетях, продублировал официальный сайт парламента.



По мнению главы законодательного органа страны, в эпоху глобализации главная задача – сохранить свою идентичность и суверенитет. Если киргизы не вернутся к своим истокам, не сохранят чистоту своего языка, духа, религии, традиций и обычаев, то, несмотря на независимость, их будущее будет неопределенным. Ведь народ, утративший свою суть и внутреннюю силу (интересно, а откуда это следует?), быстро потеряет и свою идентичность, и свой суверенитет.



"Пришло время обновления, но также и время возрождения, возвращения к нашим истокам", – отметил в своем посту политик.



Суть заявления Тургунбека уулу Нурланбека – одного из инициаторов законопроекта дополнений к закону "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам" – это предложение об отказе от "чужих образов".



Во времена правления Курманбека Бакиева нынешний спикер парламента Киргизии занимал пост пресс-секретаря киргизского президента, служа ему верным рупором с 2006 по 2009 год. За год до свержения клана Бакиевых он стал советником главы государства на общественных началах.



Во времена правления Атамбаева этот факт не помешал тогда еще Нурланбеку Шакиеву благополучно стать министром культуры Киргизии. На этой должности он отметился тем, что предложил парламентариям все частоты иностранных телеканалов, в том числе и российских, передать киргизскому телевидению. Возглавив парламент, он призвал госорганы блокировать мультфильмы на русском языке, мотивировав это тем, что "в селах дети говорят по-русски, потому что в интернете нет мультфильмов на кыргызском".



Политик также известен своими запретами на использование на заседаниях Жогорку Кенеша русского языка, кстати, официального языка страны. Однажды замечание по этому поводу получил даже глава Кабинета министров республики. Другой примечательный штрих в деятельности спикера – идея, вынашиваемая им не первый год и касающаяся переименования населенных пунктов, которые носят "названия на других языках", а также районов столицы республики, сохранивших советские названия – Первомайский, Ленинский, Свердловский и Октябрьский. По мнению главы парламента, переименование необходимо для продвижения государственного языка.



19 ноября 2024 года на заседании комитета парламента по конституционному законодательству и государственному устройству вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев предложил принять список населенных пунктов, подлежащих переименованию, одним законопроектом, включив в него и четыре района Бишкека. В справке-обосновании законопроекта отмечено, что "проект закона направлен на укрепление национальной идеологии и возвращение айылным аймакам и селам широко известных в прошлом и в настоящем наименований".



Не прошло и двух месяцев, как Н. Сыдыгалиев предложил заменить памятник Ленину на бывшей центральной площади Бишкека памятником Турдакуну Усубалиеву. При этом можно не сомневаться, что сам Усубалиев – верный ленинец и выдающийся советский государственный деятель – этому предложению был бы не рад. Четверть века назад, откликаясь на первые попытки сноса памятника Ленину, он отреагировал так: "Снесут сегодня один памятник, завтра кому-то захочется снести и другой. Потом третий. Помимо всего прочего, хотелось бы спросить оппонента – рационально ли тратить дорогие по нынешним временам средства на войну с историей нашего народа, на уничтожение прошлого, не лучше ли потратить их на закладку новых объектов, которые также однажды станут достижением следующих поколений?"



Усубалиев знал и помнил (в отличие от многих нынешних политиков), как много для Киргизии сделали вождь мирового пролетариата, Советская власть и Россия.



К идеологии с национальными традициями



Политолог Алмаз Тажыбай предложение вице-спикера Жогорку Кенеша Н. Сыдыгалиева переименовать "за один день" все районы Бишкека, а также другие населенные пункты Киргизии объяснил необходимостью проведения деколонизации и десоветизации, что следовало бы сделать одновременно с обретением независимости. Vesti.kg процитировали его откровения: "Для того, чтобы строить новое суверенное государство, необходима новая идеология с национальными традициями. Пока в Кыргызстане этого еще не произошло. Многие села не переименованы еще с царских времен и позже, советских. Повально во всех селах есть названия советских лидеров. В том числе в Бишкеке".



Беда народа Киргизии в том, что он не знает своей истории, поэтому нужна деколонизация. Так считает политолог. "Исторические личности у нас есть, – заявил А. Тажыбай, – но население их не знает, как и свою историю". Историческими личностями он, считает, например, басмачей.



"В Жогорку Кенеше очень осторожно в прошлом году приняли решение о признании басмачества как национально-освободительного движения, с реабилитацией пострадавших, – посетовал этот "знаток" истории. – Во времена Атамбаева 7 ноября сделали Днем памяти вместо революции, оставив праздник, но придав ему новый импульс. Но хотя постепенно все идет к новому, архивы пока еще не открыты полностью. И молодому поколению непонятно, почему коммунистическая идеология должна у нас оставаться".



Тем не менее в указанном политологом направлении процессы идут, может быть, еще медленно, в отличии от Казахстана и Узбекистана, но идут. Все происходит, с точки зрения эксперта, "с оглядкой на Москву, с которой у Кыргызстана завязаны сильные экономические и политические связи". Но это временно, надеется А. Тажыбай. Являющийся воспитанником Фонда "Сорос-Кыргызстан", он однажды раскрыл замысел этой "завязки": пока у Киргизии есть общие вопросы с Россией, киргизские власти "не будут делать более решительных шагов в сторону Запада". А вот потом…



Другой эксперт – Марат Мусуралиев тоже считает, что развитию Киргизии мешает "давление Москвы". По его оценкам, она "оказывает политическое давление в сфере экономики, идеологии, в том же вопросе переименования сел". "Оказывается", Россия рассматривает республику и Центральную Азию как политическую территорию бывшего Советского Союза и "смотрит на нее как на бывшую колонию".



Выход из ситуации видится эксперту в переименовании населенных пунктов, названия которых содержат идеологические установки царской колониальной политики, а затем и коммунистической пропаганды, но процесс этот, по мнению эксперта, явно затянулся, поэтому его следует форсировать. Кстати, в помощь борцам с российско-советским прошлым предлагаются новые герои из дней минувших, например из числа тех же самых басмачей.



А для этого услужливыми учеными подготовлена соответствующая почва. Директор департамента международного образования Киргизского государственного университета имени И. Арабаева Аскарбек Мамбеталиев заявил, что в своем диссертационном исследовании "Language Policies, Attitudes and Beliefs in Kyrgyzstan" он установил: басмаческое движение стало символом сопротивления Советской власти и большевикам, которые, используя некоторых представителей местных элит, "оказывается", стремились установить русский как основной язык в управлении, образовании и общественной жизни Средней Азии. Басмачи, констатировал киргизский историк, явились борцами за сохранение традиций и национальной идентичности. Защищая свои родные языки и обычаи, они, мол, стремились сохранить самобытность народов Туркестана, что подчеркивает их важную роль в истории региона. Что басмачи делали это огнем и мечом, диссертанта почему-то не смущает.



Очевидно также, что Советская власть и большевики с русским языком в глазах А. Мамбеталиева олицетворяют собой современную Россию.



Понятен посыл тораги Жогорку Кенеша, предупредившего читателей соцсетей против того, чтобы подстраиваться под "чужие образы": "Мы (киргизы) не можем быть ни арабами, ни американцами, ни русскими, ни европейцами, как бы мы ни пытались измениться и подстроиться под чужие образы. Когда мы говорим, что похожи на них, мы забываем о своих корнях и рискуем стать манкуртами".



О духовном наследии и конъюнктуре



Такого рода высказывания высшего руководителя республики сильно настораживают. На высоком уровне Киргизия и Россия заявляют о стратегическом сотрудничестве, а в сфере сохранения общей исторической памяти наблюдаются явно противоположные тенденции, открыто подрывающие авторитет партнера, в данном случае России. Вся ее созидательная деятельность в Центрально-Азиатском регионе шельмуется в школьных учебниках, заключениях историков и высказываниях отдельных политиков. Нормально ли это?



Возвращаясь к истокам, уместно вспомнить напутствия Турдакуна Усубалиева. "Если мы еще внимательно перелистаем страницы истории нашего народа за все последующие годы, – писал он в обращении к одному философу, – то нам также трудно будет бросить камень в Ленина, в его истинных соратников: развитие здравоохранения, системы образования и науки, отвечающей требованиям XX века, промышленности, высокопродуктивного сельского хозяйства – это реалии, плодами которых мы продолжаем пользоваться и сегодня. Взлет литературы, искусства, кинематографии пришелся на времена социалистической системы. И сегодня, когда история повернулась таким образом, что кыргызы могут строить свое собственное суверенное, совершенно независимое государство, когда многое можно делать так, как о том мечталось, стоит ли стирать из памяти день вчерашний, который и помог народу выстоять и сохранить себя, дожить до новых времен? Человеческий менталитет кыргызского народа неизменно такой, что он никогда не забывает всего доброго, что было сделано на его благо".



И последнее, что следует привести манкуртам, не помнящим добра, из сказанного большевиком-ленинцем Усубалиевым: "Мне бы очень не хотелось, чтобы в нашем государстве необдуманно смешивались такие понятия, как духовное наследие и политическая конъюнктура". Источник - Ритм Евразии

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