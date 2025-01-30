В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка

14:59 30.01.2025

30.01.2025 - by E²nergy



Что такое ESG-повестка? Аббревиатура расшифровывается как экология (E – environment), социальная политика (S – social) и управление (G – governance).



Экология в устойчивом развити промышленности



Во всех пяти государствах региона достижение устойчивого развития определяется в числе главных приоритетов.



Центральная Азия относительно недавно стала активно следовать принципам устойчивого развития, хотя отдельные концепции на национальном уровне были разработаны еще в конце 1990-х годов, пишет Казахстанская правда.



В настоящее время практически во всех пяти странах ЦА – Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане – достижение устойчивого развития определяется как главный приоритет и отражается в стратегических документах. К тому же все государства региона приняли обязательства по достижению 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН к 2030 году.



Казахстан впереди всех стран ЕАЭС, СНГ и ЦА в рейтинге индекса ESG



Что такое ESG-повестка? Аббревиатура расшифровывается как экология (E – environment), социальная политика (S – social) и управление (G – governance). Таким образом, в широком смысле она подразумевает устойчивое развитие, которое основывается на ответственном отношении к окружающей среде, социальной ответственности и высоком качестве управления.



С учетом растущей значимости экологических, социальных и управленчес­ких аспектов как в корпоративной, так и в государственной политике следует отметить, что каждая страна региона находится на своем этапе внедрения ESG-инициа­тив, выбирая подходы, соответствующие национальным прио­ритетам и возможностям.



Казахстан



Казахстан активно продвигает ESG-инициативы с начала 2000-х годов, занимая лидирующие позиции в регио­не. Принятие в 2013 году Концепции перехода РК к "зеленой" экономике заложило основу для национальной стратегии устойчивого развития и стало отправной точкой для продвижения ESG-инициатив на государственном уровне. Страна одной из первых в мире ратифицировала Парижское соглашение по климату и приняла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, а в дальнейшем ввела ряд правовых документов, формирующих основу для развития "зеленой" энергетики.



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В 2021-м был обновлен и утвержден Экологический кодекс, направленный на сохранение окружающей среды, сокращение выбросов углекислого газа и стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Стратегические цели Казахстана включают достижение углеродной нейт­ральности к 2060-му и повышение доли возобновляемых источников до 30% к 2030 году.



С принятием Кодекса корпоративного управления в 2021 году и Социального кодекса в 2023-м можно констатировать и то, что национальная стратегия развития охватывает также социальные и управленческие аспекты ESG-повестки.



Помимо этого, в стране существенное внимание уделяется повышению прозрачности и ответственности бизнеса: на Казахстанской фондовой бирже (KASE) для компаний, проходящих листинг, введены требования по раскрытию информации, связанной с ESG.



Узбекистан



В свою очередь Узбекистан сосредотачивает усилия на развитии возобновляемой энергетики и социальной ответственности в корпоративной среде.



В стратегических планах страны – увеличение доли возобновляемых источников энергии до 40% к 2030 году за счет привлечения международных инвесторов и расширения регионального и международного сотрудничества в области "зеленой" энергетики. Эти инициативы требуют обязательного раскрытия информации по ESG и повышения социальных стандартов.



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Сейчас Узбекистан находится в активной стадии внедрения ESG, разрабатывая инфраструктуру и нормативно-правовую базу для дальнейшей реализации соответствующих инициатив. Принятие таких документов, как Стратегия перехода к "зеленой" экономике на 2019–2030 годы, Указ "О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы" и ряд других программных документов, отражает активную роль государства в продвижении принципов устойчивого развития в соответствии с мировыми трендами.



Также в стране активно развивается институциональная среда: с 2023 года внедрена система "зеленых" сертификатов на основе требований по ограничению воздействия на экологию и окружающую среду при произ­водстве продукции, формируется инфраструктура государственного регулирования выбросов парниковых газов, внедряется система мониторинга, отчетности и верификации в сфере изменения клима­та, осуществляются другие меры.



Кыргызстан



Кыргызстан в своей политике особый акцент делает на управлении водными ресурсами, что особенно важно в контексте трансграничных рек и экосистем региона. В конце 2024 года Жогорку Кенеш рес­публики утвердил новый проект Водного кодекса, который заложит основу для реформирования регулирования водных ресурсов, устойчивого использования водных источников и предотвращения загрязнений.



Следует отметить, что сис­тема управления водными ресурсами имеет ключевое значение для внутреннего развития республики. В связи с этим ведется работа по введению новых мощностей на основе ВИЭ и малых ГЭС, что обеспечит энергетическую безо­пасность в связи с влиянием изменения климата на гидроэнергетику страны.



Помимо управления водными ресурсами, государство уделяет внимание развитию устойчивого бизнеса.



Программа развития бизнеса в Кыргызстане до 2026 года ориентирована на внедрение мер и инициатив, основанных на принципах взаимной ответственности государства и бизнеса, экологичности, социальной справедливости, безо­пасности развития и других ключевых приоритетах. Несмотря на предпринятые шаги, Кыргызстан пока находится на начальной стадии реализации ESG-политики, нуждаясь в дополнительной поддержке для полного внедрения устойчивых стандартов.



Таджикистан



В Таджикистане основное внимание уделяется развитию устойчивого сельского хозяйства и поддержке местных сообществ.



Действующие законодательные акты направлены на защиту природных ресурсов и продвижение экологически устойчивых сельскохозяйственных практик. Ключевые стратегические направления включают расширение экологически ответственного сельского хозяйства и эффективное управление природными ресурсами, особенно в горных районах страны.



Правительство Таджикистана также приняло Стратегию развития "зеленой" экономики до 2027 года, в которой определены 11 приоритетных направлений, включая энергоэффективность, системы управления отходами и экотуризм.



Вместе с тем страна сильно зависит от инвестиционной поддержки финансовых институтов и партнеров по развитию, сотрудничество с которыми вносит ключевой вклад в развитие стратегии. Можно заключить, что Таджикистан находится на средней стадии реализации ESG, продвигая устойчивое развитие на уровне наиболее приоритетных отрас­лей и сфер.



Туркменистан



Туркменистан делает ставку на модернизацию нефтегазового сектора и расширение использования возобновляемых источников энергии.



В стране приняты нормативные акты, направленные на снижение углеродного следа и повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом секторе.



Уделяя внимание развитию устойчивой энергетики, упор делается на внедрение экологически чистых технологий. В стратегические приоритеты Туркменистана входят переход к углеродно-нейтральному производству и активное использование возобновляемых источников. Однако, несмот­ря на предпринятые усилия, страна находится на начальном этапе реализации ESG-инициа­тив и требует дальнейшего развития законодательных и стратегических мер.



…Таким образом, страны Цент­ральной Азии демонст­рируют различные подходы и темпы в развитии ESG-политики.



Казахстан выделяется своим прогрессом и амбициозными целями, Узбекистан – проактивными действиями в данной сфере, в то время как Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан находятся на стадии формирования и реализации ESG-подходов в соответствии со своими ресурсами и приоритетами.