В Кыргызстане новый министр цифрового развития. Нурия Кутнаева уступила пост Азамату Жамангулову

15:05 30.01.2025

Нурия Кутнаева освобождена от занимаемой должности министра цифрового развития



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Кутнаева Нурия Асылбековна освобождена от занимаемой должности министра цифрового развития Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



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Азамат Жамангулов назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Жамангулов Азамат Саадатбекович назначен исполняющей обязанности министра цифрового развития Кыргызской Республики.



Кандидатура Азамата Жамангулов вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра цифрового развития Кыргызской Республики.