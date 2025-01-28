Китайская CNPC провела в Таджикистане геофизические исследования бохтарских месторождений углеводородов

15:08 30.01.2025

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Прежде проект принадлежал также французской TotalEnergies SE, которая отказалась от него.



Китайская корпорация CNPC завершила геофизические исследования углеводородных месторождений в Бохтаре, и сейчас идет обработка полученных данных. Об этом сообщил начальник главного управления геологии Таджикистана Илхомджон Оймухаммадзода на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Азия-Плюс".



По его словам, в проекте участвует только китайская CNPC, так как все остальные партнеры отказались от дальнейшего участия. Он отметил, что, несмотря на изменения в составе участников, работы продолжаются.



"Проект включает проведение геологоразведочных работ на исследуемых участках. В прошлом году компания провела геофизические исследования, и сейчас идет обработка полученных данных. В процессе геологоразведки есть определенная последовательность этапов, и в 2024 году было проведено пилотное исследование, которое поможет в будущем определить перспективные участки для разработки", – рассказал Оймухаммадзода.



Он добавил, что после уточнения данных будут определяться конкретные участки для продолжения геологоразведочных работ.



"Таким образом, процесс геологоразведки продолжается, и дальнейшие шаги будут зависеть от полученных результатов", – отметил он.



Напомним, что в марте 2024 года парламент Таджикистана ратифицировал передачу доли участия в Бохтарском проекте от французской TotalEnergies в пользу китайской корпорации CNPC.



Проект Бохтар является частью афганско-таджикской впадины, которая, согласно некоторым данным, обладает крупными запасами нефти и газа, 40% из которых находятся на территории Таджикистана. Первая часть проекта охватывает юго-западную часть впадины, включая районы на границе с Афганистаном и Узбекистаном, а началом разработки стало расположение в 110 км южнее Душанбе в городе Сарбанде.



Краткая история



Первоначально соглашение по Бохтарскому проекту было заключено в 2008 году с канадской компанией Tethys Petroleum. В 2011 году Tethys сообщила об обнаружении больших запасов нефти и газа, что привлекло внимание крупных международных компаний, таких как Total и CNPC.



Однако в 2013 году в результате возникших финансовых и организационных трудностей Tethys была вынуждена выйти из проекта, и с 2015 года CNPC и Total стали главными участниками. В 2017 году международный арбитражный суд признал действия Tethys неправомерными, и в 2018 году компания официально покинула проект.



После выхода Total из соглашения CNPC осталась единственным участником и продолжает реализацию проекта.