Садыр Жапаров объяснил, как будет решаться вопрос границы с Таджикистаном

15:12 30.01.2025

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пояснил условия урегулирования кыргызско-таджикской границы и рассказал о судьбе домов, жители которых проживают по ту сторону границы.



Глава государства отметил, что "вопрос границы практически решен, и сейчас идут двусторонние работы по документальному оформлению".



"После завершения этих работ подписи поставят межправительственные комиссии, затем – министры иностранных дел. После всех этих процедур соглашение будет ратифицировано парламентами двух стран. И только потом, еще 1-2 года, будут вестись работы по демаркации", – сказал Жапаров в интервью агентству "Кабар".



Он отметил, что на многих участках границы есть спорные территории. Есть приграничные села, где дома расположены "как шахматная доска, с перемешанными домами". Данный вопрос будет урегулирован таким образом, что если на стороне Кыргызстана оказались дома, принадлежащие гражданам Таджикистана, они будут переселены таджикской стороной.



Аналогичным образом кыргызские жители также будут переселены, если окажутся на территории Таджикистана. Для людей построят новые дома в другом месте с учетом размеров их земельных участков.