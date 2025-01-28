Узбекистан успешно забирает себе культуру всей Центральной Азии

15:16 30.01.2025

Мысли вслух 28-01-2025



Российский политолог и эксперт по вопросам Центральной Азии Владимир Глушаков считает, что Узбекистан успешно монополизирует культуру всей Центральной Азии. Глушаков сделал заявление после слов министра культуры Таджикистана о том, что Ибн Сина не является узбекским ученым.



На днях министр культуры Таджикистана высказала недовольство тем, что Ибн Сину назвали узбекским ученым. Однако Таджикистан и другие страны Центральной Азии ничего не смогут сделать с тем, что вся история региона во всем мире связывается только с Узбекистаном. Узбекистан заявляет миру, что все исторические личности, проживавшие на территории ЦА являлись узбеками и современные узбеки их потомки. Мир принимает это и сейчас везде великие ученые и другие крупные исторические личности ассоциируются с Узбекистаном.



Узбекистан почти 10 лет успешно ведет работу по созданию образа главного наследника истории всего региона. Узбекистан не собирается останавливаться только на истории, ведется работа и по присвоению авторства ряда блюд, которые также популярны и в других странах региона.



Во всем мире считают, что плов - это только узбекское блюдо, хотя его готовят во всех странах ЦА. Тоже самое и с другими блюдами, например с недавних пор в Ташкенте начали делать великолепный Бешбармак. Не удивлюсь, если через пару лет, иностранцы будут считать, что это блюдо готовят только в Узбекистане, а в Казахстане пытаются его копировать.



Считаю, что в ближайшее время начнется работа в области музыки и культуры в целом. Стоит признать, что Узбекистан в культурном и туристическом плане очень далеко ушел от других стран региона. В Узбекистане ведется реальная работа в этом направлении и эта работа приносит свои плоды, - заявил эксперт.



Фахрулло Хамидуллаев