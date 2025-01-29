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Данияр Ашимбаев: Казахстан в очередной раз вернулся в ситуацию риска и возможностей
15:17 30.01.2025

О парадигме одного китайского иероглифа

Джанибек Сулеев

29.01.2025

По мнению Данияра Ашимбаева, Казахстан в очередной раз вернулся в ситуацию риска и возможностей

Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев поделился первыми впечатлениями от прошедшего накануне в Астане расширенного заседания правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева.

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- Данияр Рахманович, давайте немного отмотаем назад: в каком социально-экономическом состоянии правительство, Акорда, страна в целом, подошли к 2025 году?

- Мы видим определенный экономический рост - больше, чем можно было бы ожидать в связи с глобальными катаклизмами, но меньше, чем хотелось бы Акорде. Страна адаптировалась к санкционному противостоянию и активно работает в новых условиях. Достаточно стабильно работает традиционный корпоративный сектор - нефть и газ, металлы. Реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Активно улучшается логистика по направлениям Север – Юг и Запад – Восток. Сельское хозяйство в минувшем году показалось достаточно хорошие показатели.

С другой стороны, есть проблемы с финансами. Расходы бюджета выросли за последние годы более чем в два раза, а доходы за ними не поспевают. Государство расширяет госдолг, залезает в Нацфонд и пытается поднять налоги. Понятно, что задач, которые требуют денег, много, и финансов на все не хватает. Но от чего отказываться никто не хочет, и кубышка трещит по швам.

Постоянные проверки госаудита и уголовные дела по коррупции показывают, что резервы есть, а планирование далеко от эффективного.

Это требует более адекватного управления экономикой, но прогресс тут медленный.

– Расширенное заседание правительства с участием главы государства - достаточно традиционное событие. Но прежде, чем начать краткий обзор, хотелось бы заметить: перед вчерашним, как мне показалось, еще с конца прошлого года, в прессе, в социальных сетях, было довольно много предположений различных, вплоть до таких прогнозов, как роспуск, смена кабинета министров. С чем такие ощущения могли быть связаны? Или как обычно, ничего экстраординарного так и не произошло? Полет нормальный? Правительство рабочее?

- Кабинету Бектенова еще и года нет, хотя в правительстве уже были ротации: минус Мусин, минус Маржикпаев, минус Байбазаров, минус Ескараев. Плюс Бозумбаев, Мадиев, Мырзабосынов, Сарсембаев. Это для года достаточно много. А менять премьера сейчас - это демонстрировать слабую позицию по кадрам и нестабильность в политике. К тому же нынешний кабинет должен закончить отопительный сезон, провести повышение тарифов и либерализацию цен на рынке ГСМ, побороть паводки, принять новое налоговое законодательство и принять решение по АЭС. Это, скажем так, миссия этого правительства и от того, как оно с ней справится, будут зависеть и его будущее, и ситуация в стране.

Пока большинство вице-премьеров и министров работает вполне адекватно, а местами - даже хорошо. Кое-кого можно и заменить, но можно и заставить работать их лучше.

- Много вопросов, в частности, в ваших обзорах вызывала ситуация с Нацфондом. Кубышку постоянно опустошают на решение тех или иных задач, в частности социальных… Из прошедшего заседания можно какие-то выводы вынести именно в отношении Нацфонда? Такая "экономическая политика" будет продолжаться?

- Президент велел жить по средствам, но это поручение он дает уже не первый раз и не первый год. Пока все рассчитывают проскочить, но рано или поздно встанет вопрос о смене экономической парадигмы. Придется выбирать между социалкой, коммуналкой, отраслями, и что-то резать по живому. Аналогичный выбор - повышение фискальной нагрузки на экономику и ухудшение конъюнктуры или снижение расходов бюджета и расширение мер стимулирования бизнеса. Государство любит говорить, что оно, мол, плохой хозяин, но считает себя хорошим инвестором, а мы видим, что это, мягко говоря, не совсем так.

- Что можно сказать о докладе премьер-министра, заместителей Бектенова (Жумангарин), и, может по другим докладам?

- Премьер показал оптимизм. Но и он, и Жумангарин настаивают на повышении НДС, причем так, будто альтернатив нет. Бизнес, депутаты и эксперты так не считают. У всех есть претензии к тому, как правительство расходует средства, и к тому, как собираются налоги сейчас. Первое производит впечатление неэффективного процесса, а второе - бессистемное и имеющее "дыры".

- А какие ведомства и министерства вы бы отметили, как "нормально работающие"?

- Очень неплохо работает культурно-идеологический и правоохранительный блоки. Я бы высоко оценил работу аграрного, водного и цифрового министерств. Несмотря на частую критику, можно отметить инфраструктурные ведомства. МЧС еще вытянул паводковый сезон и оценивать его работу пока рано. Социальный блок в целом вызывает уныние, как и финансово-экономический. Не могу ничего сказать про спорт и туризм. Динамики не видно. Минюст только сменился.

- Все уже обратили внимание на слова Токаева, что данное расширенное заседание правительства, ответственного за уровень развития экономики, проходит на фоне кардинальных изменений и глобальных процессов в мире. Что бы лично вы выделили - какие именно процессы напрямую уже влияют на экономику и политику Казахстана?

- Понятно, что речь шла про санкционную войну и одновременно моду на "зеленую энергетику", которую, с одной стороны, продвигала администрация Байдена и ЕС, а с другой - главным бенефициаром была КНР. Трамп, похоже, пускает "зеленку" под нож, а заодно и собирается обрушить нефтяной рынок, что явно вызывает истерику в Минфине. Наши основные союзники – Россия и Китай – будут под еще большим американским прессингом. Трамп будет пытаться переделать мир под себя. Мир будет сопротивляться. Понятно, что для нас риски только возрастают, но и Акорда пытается создать фундамент под новые вызовы.

Помните, Нурсултан Назарбаев любил рассказывать историю про китайский иероглиф "кризис", в котором сочетаются символы риска и возможности? Вот сейчас мы вновь вернулись в эту парадигму.

Казахстан прошел за эти годы через множество кризисов – локальных и мировых, многому научился, вышел на новые рубежи. Я бы не стал впадать в пессимизм по поводу будущего.

Джанибек Сулеев

Источник - check-point.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738239420


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