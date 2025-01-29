Данияр Ашимбаев: Казахстан в очередной раз вернулся в ситуацию риска и возможностей

15:17 30.01.2025

О парадигме одного китайского иероглифа



Джанибек Сулеев



29.01.2025



По мнению Данияра Ашимбаева, Казахстан в очередной раз вернулся в ситуацию риска и возможностей



Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев поделился первыми впечатлениями от прошедшего накануне в Астане расширенного заседания правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева.



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