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Uzbekistan Airways планирует приобрести 14 самолетов Dreamliner на $2 млрд
15:20 30.01.2025

В этом году авиакомпания подпишет меморандум с Boeing на поставку самолетов в 2029-2032 годы.

Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways планирует приобрести 14 дальнемагистральных самолетов Boeing 787−8 Dreamliner. Об этом 28 января на пресс-конференции заявил председатель правления госкомпании Шухрат Худайкулов, передает корреспондент Spot.

16 января на совещании президент поручил привлечь на международных финансовых рынках $400 млн в транспортную сферу, из которых $100 млн приходится на Uzbekistan Airways. Худайкулов выразил уверенность в подписании "в ближашие месяцы" соглашения с немецким Deutsche bank о привлечении заемных средств.

По его словам, привлеченные средства будут в первую очередь направлены на улучшение материально-технической базы авиакомпании и расширение воздушного флота. В частности, в период с 2028 по 2030 год прибудут 14 самолетов Airbus, законтрактованные во время визита Шавката Мирзиеева во Францию. Uzbekistan Airways уже начала оплату контракта, используя собственные средства, а также на эти цели направят кредиты.

"В этом году авиакомпания подпишет меморандум с Boeing. Мы сейчас прорабатываем вопрос поставки 14 [Boeing 787−8] Dreamliner в 2029-2032 годы. Примерная стоимость проекта оценивается в $2 млрд", - сообщил глава Uzbekistan Airways.

Шухрат Худайкулов подчеркнул, что запланированные к привлечению в этом году $100 млн - это "только начало работы", которую планируется продолжить в будущем.

Согласно порталу Planespotters, в воздушном флоте Uzbekistan Airways имеется шесть самолетов Boeing 787−8 Dreamliner. Первый из них был доставлен в августе 2016 года, а последний - в апреле 2021 года.

Ранее Spot писал, что Uzbekistan Airways с 20 января начала выполнять рейсы в Европу в облет России.

Источник - spot.uz
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