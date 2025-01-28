В Кыргызстане обсуждают штраф (налог) за "демонстрацию тщеславия"

15:23 30.01.2025

За излишние траты на тои в Кыргызстане могут ввести крупные штрафы до 300 тысяч сомов



by Азамат Айтбаев

28 янв. 2025



Депутаты Жогорку Кенеша Замирбек Мамасадыков и Шаирбек Ташиев инициировали принятие законопроекта "Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в КР". Закон должан ограничивать расточительство при проведении праздников, которые "организуются с целью демонстрации тщеславия".



Документ вынесен на общественное обсуждение.

https://kenesh.kg/ru/bills/public/3655



Как указано в законопроекте, его цель - защита социальных и экономических интересов граждан, а также предотвращение избыточных расходов, которые негативно сказываются на семейных финансах и моральных основах общества. Закон будет распространяться на всех граждан Кыргызстана, а также на иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в стране.



В рамках закона предусмотрено создание специальных комиссий при местных госадминистрациях и мэриях для регулирования обрядов и рассмотрения жалоб. Комиссии также будут информировать население о принятых мерах.



Законопроект предлагает ввести строгие ограничения на проведение различных обрядов и торжеств.



Проводы усопшего:



- Проводы усопшего разрешены без ограничения количества участников, однако запрещается забой мелкого скота, лошадей или крупного рогатого скота.

- Через три дня после похорон допускается проведение поминального мероприятия ("чтение Корана") с забоем не более одного коня или крупного рогатого скота.

- Запрещается проведение таких мероприятий, как "трехдневные", "семидневные", "сорок дней", "годовщина" и подобных.



Семейные торжества:



- Торжество "Үйлөнүү той" разрешено проводить с забоем одного крупного рогатого скота или одной лошади и участием не более 250 человек.

- Торжество "Кыз узатуу" допускается с забоем одного крупного рогатого скота или одной лошади и участием не более 100 человек.

- Если торжества "Үйлөнүү той" и "Кыз узатуу" проводятся совместно, разрешается забой одного крупного рогатого скота или одной лошади с участием не более 350 человек.

- Для свадебных кортежей ограничено использование не более трех автомобилей.

- Запрещены дополнительные излишние расходы, такие как "кийит кийгизүү", "себет берүү", "конок берүү", "түштөнтүү" и другие подобные обычаи.



Религиозные обряды:



- Ритуалы проводов и встреч паломников, отправляющихся в хадж ("Ажы") или умру ("Умра"), должны проводиться в узком семейном кругу.



- Запрещаются обряды проводов и встреч, такие как "узатуу" (проводы) и "тосуп алуу" (встреча), которые приводят к излишним расходам.



За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях:



- Нарушение требований закона при организации семейных торжеств влечет наложение штрафа на физическое лицо (организатора торжества) в размере 3000 расчетных показателей (300 тысяч сомов), на юридическое лицо (заведения общественного питания) - 1000 расчетных показателей (100 тысяч сомов).



- Нарушение правил при организации обрядов погребения и поминок карается штрафом в размере 2000 расчетных показателей (200 тысяч сомов).



Азамат Айтбаев