Президент Шавкат Мирзиеев 30 января возложил цветы к памятнику Исламу Каримову

15:33 30.01.2025

Проявление уважения и единства

30.01.2025



Президент Шавкат Мирзиеев 30 января возложил цветы к памятнику Исламу Каримову в столице.



На церемонии присутствовали представители палат Олий Мажлиса, Администрации Президента, правительства, интеллигенции и общественности города.



Это событие стало свидетельством того, что служение народу и стране никогда не будет забыто и всегда будет почитаться. По инициативе Шавката Мирзиеева память о Первом Президенте увековечена: 30 января, день его рождения, отмечается ежегодно, в Ташкенте создан научно-просветительский мемориальный комплекс, а посещение мавзолея Ислама Каримова во время визитов в Самарканд стало доброй традицией.



На церемонии прочитаны суры из Корана и совершены дуа. Участники вспомнили заслуги и достоинства Первого Президента, посвятившего свою жизнь служению народу.



Аналогичные мероприятия также прошли в Самарканде и Карши.



