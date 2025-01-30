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Президент Шавкат Мирзиеев 30 января возложил цветы к памятнику Исламу Каримову
15:33 30.01.2025

Проявление уважения и единства
30.01.2025

Президент Шавкат Мирзиеев 30 января возложил цветы к памятнику Исламу Каримову в столице.

На церемонии присутствовали представители палат Олий Мажлиса, Администрации Президента, правительства, интеллигенции и общественности города.

Это событие стало свидетельством того, что служение народу и стране никогда не будет забыто и всегда будет почитаться. По инициативе Шавката Мирзиеева память о Первом Президенте увековечена: 30 января, день его рождения, отмечается ежегодно, в Ташкенте создан научно-просветительский мемориальный комплекс, а посещение мавзолея Ислама Каримова во время визитов в Самарканд стало доброй традицией.

На церемонии прочитаны суры из Корана и совершены дуа. Участники вспомнили заслуги и достоинства Первого Президента, посвятившего свою жизнь служению народу.

Аналогичные мероприятия также прошли в Самарканде и Карши.

Источник - President.uz
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