|Президент Шавкат Мирзиеев 30 января возложил цветы к памятнику Исламу Каримову
15:33 30.01.2025
Проявление уважения и единства
30.01.2025
Президент Шавкат Мирзиеев 30 января возложил цветы к памятнику Исламу Каримову в столице.
На церемонии присутствовали представители палат Олий Мажлиса, Администрации Президента, правительства, интеллигенции и общественности города.
Это событие стало свидетельством того, что служение народу и стране никогда не будет забыто и всегда будет почитаться. По инициативе Шавката Мирзиеева память о Первом Президенте увековечена: 30 января, день его рождения, отмечается ежегодно, в Ташкенте создан научно-просветительский мемориальный комплекс, а посещение мавзолея Ислама Каримова во время визитов в Самарканд стало доброй традицией.
На церемонии прочитаны суры из Корана и совершены дуа. Участники вспомнили заслуги и достоинства Первого Президента, посвятившего свою жизнь служению народу.
Аналогичные мероприятия также прошли в Самарканде и Карши.