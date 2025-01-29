В иранском порту Чабахар создадут логистическую инфраструктуру для Таджикистана

15:37 30.01.2025

В иранском порту Чабахар создадут инфраструктуру для Таджикистана



Таджикистан будет использовать иранский порт Чабахар для организации грузовых перевозок с другими странами. На данный момент Душанбе и Тегеран уже договорились о выделении соответствующего земельного участка на территории порта. Об этом, как отмечает ТАСС, журналистам сообщил министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим. Сама республика, напомним, не имеет выхода к морю. Помимо Ирана, такой доступ ей также могут обеспечить Пакистан и Индия.



По словам Азима Иброхима, ранее между двумя странами уже было заключено несколько соглашений, касающихся логистического и транспортного сотрудничества.



Так, в частности, в январе, в ходе государственного визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Душанбе, была подписана программа по развитию транзита таджикских грузов через порт Чабахар.



"В рамках подписанных соглашений мы договорились о выделении 5 га земли в порту Чабахар. … Мы постараемся с привлечением отечественных инвесторов и тех лиц из Ирана, которые хотят вместе с нами работать, создать там необходимую инфраструктуру и условия для приема и отправки грузов", - рассказал Азим Иброхим.



По его мнению, это позволит увеличить объем международных перевозок и создать условия для развития транспортных компаний из Таджикистана.



Единственное, уточнил чиновник, остается еще подписать соглашение между таджикским государственным предприятием "Автомобильные перевозки и логистические услуги" и соответствующим учреждением Министерства дорог и городского развития Ирана.



При этом, помимо порта Чабахар, в качестве подходящей базы для перевозки товаров и продукции рассматривается и иранский порт Бендер-Аббас.



Подчеркнем: сам Таджикистан не имеет выхода к морю. Ближайшими точками доступа к мировому океану для него также являются пакистанские и индийские порты. Правда, маршрут в Пакистан и Индию проходит через Афганистан, который на данный момент не отличается хорошими условиями для организации автомобильных перевозок и не имеет развитой современной сети железных дорог.