|МВД Кыргызстана заблокировало доступ к сайтам, рекламирующим интимные услуги
15:41 30.01.2025
ГУУР МВД: Заблокирован доступ к сайтам, рекламирующим интимные услуги
30.01.2025
Министерство внутренних дел в ходе мониторинга интернет-пространства выявило более 20 площадок, содержащих информацию, связанную с пропагандой предоставления сексуальных услуг за вознаграждение. На сайтах размещены фотографии обнаженных девушек и расценки. Доступ к информации свободный, зайти на ресурсы могли, в том числе и несовершеннолетние.
Деятельность указанных сайтов нарушает нормы законодательства, в том числе требования Закона "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике".
Веб-сервисы содержат материалы, пропагандирующие противоправную деятельность, нарушающие общественные нормы морали. Все это способствует деградации культуры, разрушению нравственных и духовных ценностей. Криминогенный характер предоставления сексуальных услуг усиливается из-за снижения возраста вовлекаемых лиц и расширения их вовлеченности в эту сферу. В глазах подрастающего поколения она постепенно перестает восприниматься как аморальное явление и форма социальной девиации.
На основании собранных материалов со стороны Главного управления уголовного розыска МВД приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики по ограничению доступа к вышеуказанным сайтам.
17 января 2025 года суд вынес решение об ограничении доступа в сети Интернет к 23 указанным ресурсам на территории Кыргызской Республики. Его исполнение возложено на Службу по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики
Органами внутренних дел регулярно проводятся рейдовые мероприятия "Притон" и "Бабочка". Только в середине января текущего года во время указанных мероприятий в столице выявлены и доставлены в милицию 90 лиц, занимающихся предоставлением сексуальных услуг за вознаграждение. В рамках мероприятий проверялись сауны, посуточные квартиры, гостиницы и предполагаемые притоны.
Работа по ограничению доступа на сайты, рекламирующие предоставление интимных услуг, будет продолжаться. Будут также приниматься меры в отношении разработчиков и владельцев подобных сайтов в целях привлечения их к ответственности.
Пресс-служба МВД