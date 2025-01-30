МВД Кыргызстана заблокировало доступ к сайтам, рекламирующим интимные услуги

15:41 30.01.2025

ГУУР МВД: Заблокирован доступ к сайтам, рекламирующим интимные услуги

30.01.2025



Министерство внутренних дел в ходе мониторинга интернет-пространства выявило более 20 площадок, содержащих информацию, связанную с пропагандой предоставления сексуальных услуг за вознаграждение. На сайтах размещены фотографии обнаженных девушек и расценки. Доступ к информации свободный, зайти на ресурсы могли, в том числе и несовершеннолетние.



Деятельность указанных сайтов нарушает нормы законодательства, в том числе требования Закона "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике".



