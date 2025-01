Европейская Freedom For Eurasia обвиняет Кыргызстан в "поддержке авторитаризма в Беларуси" – что ответили в Жогорку Кенеше?

18:54 30.01.2025

by Иван Донис

29 янв. 2025



В парламенте Кыргызстана раскритиковали австрийскую НПО Freedom For Eurasia (FFE), которая призвала ввести санкции против кыргызстанских политиков. Депутат Суйунбек Омурзаков заявил, что власти страны должны отреагировать на заявление НПО и защитить суверенитет Кыргызстана.



"Австрийская организация вмешивается в наши внутренние дела. Наши внутренние вопросы решает президент и народ. Они пишут, что присутствие кыргызских наблюдателей на выборах в Беларуси придало процессу незаслуженную легитимность. Они дают нам оценку. МИД должен отреагировать на это. Дайте срочное поручение", – сказал Омурзаков на заседании Жогорку Кенеша 29 января, обращаясь к Алмасбеку Абытову, представителю президента и кабмина в парламенте.



Ранее Freedom For Eurasia осудила участие кыргызстанской делегации в наблюдении за выборами президента Беларуси, заявив, что "выборы были сфальсифицированы и направленными на сохранение власти Александра Лукашенко". В заявлении организации говорится, что участие представителей Кыргызстана "подорвало доверие к демократическим институтам страны".



В состав делегации вошли председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, члены ЦИК и депутаты Жогорку Кенеша. В FFE заявили, что кыргызские чиновники контактировали с лицами, находящимися под международными санкциями, включая главу ЦИК России Эллу Памфилову.



НПО потребовала от демократических стран ввести санкции против представителей Кыргызстана. "Такие меры необходимы для привлечения к ответственности и предотвращения подобных действий в будущем", – говорится в заявлении.



Для справки:



Freedom For Eurasia – международная НПО, основанная в 2021 году в Вене. Организация занимается расследованием коррупции и нарушений прав человека в Евразии и Центральной Азии. Финансируется фондами Freedom House и Норвежским Хельсинкским комитетом.