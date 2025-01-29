Узбекистан импортирует 80% легковых авто из Китая

18:56 30.01.2025

В прошлом году Узбекистан импортировал из зарубежных стран 74,7 тысяч легковых автомобилей стоимостью $1,28 млрд, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.



По данным агентства по статистике, в прошлом году из Китая было импортировано более 61 тыс. автомобилей, что составляет 81,6% от общего импорта.



На втором месте Южная Корея - 11,9 тыс. автомобилей, за ней следуют США (639 машин), Индия (577) и Япония (168).



Ранее сообщалось, что за 8 месяцев прошлого года импорт транспорта в Узбекистане вырос на 21%.



Вместе с тем, в октябре прошлого года Казахстан приобрел 20 грузовых вагонов из "Литейно-механического завода", входящий в состав АО "Железные дороги Узбекистана".



Ранее сообщалось, что к концу года в Узбекистане введут ограничение на продажу бензина марки АИ-80.



Кроме того, в этом году Ташкент намерен превысить объем экспорта в $30 млрд.