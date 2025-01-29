Новый посол Таджикистана в Турции Содик Имоми начал свою миссию

19:39 30.01.2025

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Несколько лет - до августа 2024 года - послом был зять президента



Новый посол Таджикистана в Турции Содик Имоми 28 января вручил копии верительных грамот Генеральному директору протокола Министерства иностранных дел Турции Ахмету Мироглу, сообщает МИД Таджикистана.



