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Новый посол Таджикистана в Турции Содик Имоми начал свою миссию
19:39 30.01.2025

Нигина Аслонова, Asia-Plus

Несколько лет - до августа 2024 года - послом был зять президента

Новый посол Таджикистана в Турции Содик Имоми 28 января вручил копии верительных грамот Генеральному директору протокола Министерства иностранных дел Турции Ахмету Мироглу, сообщает МИД Таджикистана.



После церемонии состоялась встреча, на которой дипломаты обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.

Отметим, что Содик Имоми сменил на этом посту Ашрафа Гулова, который занимал должность посла Таджикистана в Турции с августа 2021 года.

Гулов, являющийся зятем президента Эмомали Рахмона и сыном экс-министра энергетики Гула Шерали, теперь работает послом Таджикистана в Объединенные Арабские Эмираты - с 16 августа 2024 года.

При Ашрафе Гулове, в ответ на трагические события в Турции, Таджикистан направил гуманитарную помощь и 50 спасателей для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения силой 7,4 балла, произошешего 6 февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш.

Что известно о новом после?

Содик Имоми с 2021 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Таджикистана. До этого, с 2016 по 2021 год, он был послом Таджикистана в Узбекистане.

Родился Содик Имоми 28 июля 1967 года. В 1991 году он окончил Таджикский государственный университет по специальности юрист.

Начинал свою карьеру в прокуратуре Республики Таджикистан, работая следователем и старшим помощником прокурора района Рудаки.

Затем он перешел в систему Министерства иностранных дел, а также работал советником президента по внешней политике.

В период с 2011 по 2014 год Имоми был генеральным консулом Таджикистана в Уфе (Россия).

Владеет русским и английским языками.

Источник - Азия-Плюс
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