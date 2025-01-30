CNN: "Резко растет" количество убитых американцев на войне на Украине

00:02 31.01.2025

"Это мясо для мясорубки": За последние полгода "резко растет" количество убитых американцев на войне на Украине, - CNN.



По данным расследования телеканала, несколько десятков американцев пропали без вести на передовой на Украине. За последние 6 месяцев тела по меньшей мере пяти не удалось забрать с поля боя. В пятницу двое были репатриированы Россией на Украину.



Цифра растет, потому что "иностранцы срочно заполняют бреши в ослабленной обороне страны".



Выживший американец с позывным Реднек рассказал, как двое его сограждан погибли под Покровском в конце сентября в ходе "миссии с ограниченными шансами на успех". Американцы и украинцы должны были взорвать мост возле Новогродовки, но их атаковал дрон. Боевики сказали командирам по рации, что будут отступать, но получили приказ продолжать. Им сказали, что эвакуация невозможна в ближайшие сутки. Украинцы также погибли в этой миссии.



По словам Реднека, некоторые офицеры давали иностранцам и украинцам равные задания, другие же "могут продать тебя и убить так же быстро". Он возложил вину за потери в своей бригаде на "плохого офицера... который не видел разницы между людьми. Это было мясо для мясорубки, и он просто посылал тех, кого мог поймать".



