И.Тасмагамбетов: ОДКБ начинает реализацию программы по укреплению таджикско-афганской границы

00:54 31.01.2025

29 января 2025



В 2025 году начнется реализация Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по укреплению таджикско-афганской границы. Об этом заявил Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в ходе визита в Душанбе, где он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



По словам Тасмагамбетова, программа была обсуждаема более десяти лет в рамках ОДКБ, и только 28 ноября 2024 года, на сессии Совета коллективной безопасности в Астане, она была официально принята. Генеральный секретарь отметил, что принятие программы стало возможным в том числе благодаря усилиям президента Таджикистана, который сыграл ключевую роль в ее утверждении.



Тасмагамбетов подчеркнул важность этой программы не только для безопасности Таджикистана, но и для стабильности всей Центральной Азии.



Программа направлена на укрепление границы с Афганистаном и будет включать в себя поставки вооружения и военной техники, а также другие меры для улучшения инфраструктуры безопасности на таджикско-афганской границе. Проект рассчитан на пять лет, и первый год реализации является ключевым для того, чтобы в последующие годы программа стала более конкретной, с видимыми результатами. Важно, чтобы в первый год была обеспечена поставка необходимого оборудования и техники, что создаст основу для успешной реализации в дальнейшем.



"Я уверен, что при активном взаимодействии между властями Таджикистана и секретариатом ОДКБ программа будет успешно реализована в срок", - добавил Имангали Тасмагамбетов. Запуск этой программы имеет особое значение в условиях текущей ситуации в Афганистане, где продолжается нестабильность, а укрепление границ становится не только вопросом национальной безопасности Таджикистана, но и важным элементом обеспечения безопасности всей Центральной Азии.