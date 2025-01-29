Таджикистан. "Сомон Эйр" закупает два Boeing 737 MAX для расширения полетов

01:01 31.01.2025

29 января 2024 года в ходе пресс-конференции директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода сообщил о значительных успехах в развитии гражданской авиации страны.



В последние годы Таджикистан наблюдает рост числа новых воздушных маршрутов и расширение географии полетов. Авиакомпания "Сомон Эйр" вскоре намерена приобрести два новых крупногабаритных самолета Boeing 737 MAX, подписав соглашение с лизинговой компанией из Дубая.



Первые планируемые поставки ожидаются с мая по август 2025 года. Расширение воздушного флота "Сомон Эйр" откроет новые горизонты для авиаперевозок.



В 2025 году авиакомпания планирует запустить рейсы в Саудовскую Аравию, а с 2026 года планируется открыть маршруты в Южную Корею, Амстердам и Лондон. В частности, для полетов в Великобританию будет организован транзитный маршрут "Душанбе - Тбилиси - Лондон", который будет выполняться раз в неделю на начальном этапе.



Выступая на пресс-конференции, Хабибулло Назарзода также отметил, что в 2025 году Агентство гражданской авиации планирует осуществить ряд мероприятий, направленных на дальнейшее развитие гражданской авиации Таджикистана. Ключевыми задачами будут обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности, улучшение качества обслуживания пассажиров, а также привлечение иностранных инвестиций и закупка современных авиалайнеров.