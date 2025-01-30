МИД Кыргызстана ответил на обвинения в коррупции в посольстве КР в Германии

01:02 31.01.2025

by Азиза Капар кызы

30 янв. 2025



МИД Кыргызстана ответил на заявления депутата Арсланбека Малиева о возможных коррупционных схемах в посольстве КР в Германии, связанных с выдачей виз.



В ведомстве напомнили, что с 2017 года в стране действует система E-Visa, которая позволяет иностранным гражданам и лицам без гражданства дистанционно подавать заявки на визу через официальный портал.



Отмечено, что это значительно сократило количество обращений в посольства. Например, в 2024 году посольство КР в Германии и консульское агентство во Франкфурте-на-Майне оформили всего три дипломатические или служебные визы, а в январе 2025 года – только одну.



МИД КР отмечает, что упомянутые депутатом Арсланбеком Малиевым граждане неоднократно обращались за оформлением виз посредством портала "Электронная виза", и все заявки были рассмотрены в соответствии с законодательством.



В посольстве КР в Германии же утверждают, что в их базе данных нет обращений и денежных поступлений от упомянутых лиц.



Также посольство добавило, что консульские платежи в странах Еврозоны принимаются в евро по официальному курсу Федерального банка Германии, поскольку эта валюта является единственным законным платежным средством.



Ранее депутат Малиев заявил, что гражданин Германии столкнулся с задержкой при оформлении визы и повторной оплатой, после чего получил документ только после вмешательства МИД Германии. Парламентарий потребовал проверить деятельность посла Омурбека Текебаева, который занимает этот пост с февраля 2022 года.