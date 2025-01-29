Не клевещи, не угрожай, не лайкай. О каких правилах должны знать пользователи Сети в Таджикистане?

01:05 31.01.2025 Саша Каримова, специально для Asia-Plus



О том, как и по каким законам живет таджикский Интернет, рассказывает медиаюрист общественной организации "Хома" Ранжет Ятимов.



В 2024 году каждый день в Интернете создавалось 328,7 миллионов терабайт контента. Если перевести этот объем в художественные фильмы HD-качества (1080p), то получится почти 97 миллиардов (!) фильмов каждый день. При этом большая часть этого контента создается не журналистами или блогерами, а обычными пользователями Сети. И за свой контент они также несут ответственность.



- Ранжет, не так давно президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал правоохранительные органы за уголовные дела, которые возбуждались после реакций пользователей в Интернете. Эта проблема стала настолько заметной, если на нее обратил внимание глава государства?



- Очень важно, что он обратил внимание на эту проблему. Статистика возбуждения уголовных дел против пользователей Интернета показывает, что в основном они касаются обвинений в экстремизме, терроризме и разжигании ненависти.



Примечательно, что в 2019 году более 500 человек, обвиненных в поддержке экстремизма через лайк, были амнистированы.



- Заявление президента с облегчением встретили многие правозащитники и журналисты, которые говорили об этой проблеме. Что нужно сделать сейчас, чтобы окончательно избавиться от этой практики? И нужно ли что-то делать или одного заявления достаточно?



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- Чтобы окончательно избавиться от этой практики, необходимо обеспечить открытость судебных процессов по делам, связанным с Интернет-активностью, включая лайки и другие подобные нарушения.



Общество должно знать, за какие именно действия люди привлекаются к ответственности, насколько это обосновано и какой был мотив преступления.



Доступ к информации о таких процессах и внедрение независимой экспертизы должны стать нормой. Важно понимать, что лайк под спорным контентом не всегда означает поддержку - он может быть мотивирован, например, желанием предупредить других о недопустимости запрещенных материалов.



Поэтому требуется более глубокий и взвешенный подход к таким делам.



"Дважды подумайте перед тем, как опубликовать что-то в Интернете"



- Тем не менее действия обычных пользователей в Интернете все-таки могут довести до суда. Можете рассказать, какие основные юридические риски существуют для обычных пользователей Интернета, публикующих контент на своих страницах в соцсетях?



- Основные риски связаны с распространением незаконного контента.



Публикация чужих материалов без разрешения может привести к блокировке аккаунта или судебным искам. Кроме того, актуальны такие правонарушения, как публикация ложной информации, клевета или разглашение личной информации.



Публикация данных о других людях без их согласия нарушает их право на конфиденциальность и может повлечь серьезные юридические последствия.



Но, несмотря на принятие Закона "О защите персональных данных" в 2016 году, до сих пор в нашем законодательстве не предусмотрена конкретная административная или уголовная ответственность за такие нарушения. Это остается ключевой проблемой в сфере защиты персональных данных.



Еще таджикские пользователи несут ответственность за распространение ложной информации, которая может вызвать панику или общественные беспорядки, а также за публикации с призывами к насилию или дискриминации могут быть расценены как уголовное преступление. Оскорбительные или угрожающие сообщения могут повлечь за собой административные штрафы или даже уголовную ответственность.



Важно помнить, что Интернет не анонимен, и цифровые следы легко отслеживаются. Чтобы минимизировать риски, соблюдайте авторские права, уважайте конфиденциальность, проверяйте информацию перед публикацией и следуйте правилам социальных сетей.



- Многие пользователи могут не распознать в своих публикациях фейки или разжигание ненависти. Например, человек сам поверил в какую-то фейковую информацию и начал ее распространять. Журналисты перед публикацией проверяют свой контент - у них есть свои правила. Есть какой-то алгоритм действий для обычных пользователей?



- Мой совет простой: дважды подумайте перед тем, как опубликовать что-то в Интернете. Если это чья-то личная информация – у вас есть разрешение? Соблюдаете ли вы авторские права?



И главное, не участвуйте в распространении неподтвержденной информации и не оставляйте оскорбительные комментарии.



- Какая практика привлечения к ответственности за публикации есть в Таджикистане?



- В Таджикистане часто фиксируются случаи нарушения прав в Интернете, которые мы относим к сфере цифровых прав. Повседневно нарушаются права на изображение, право на частную жизнь, защиту персональных данных, а также происходят случаи оскорбления и клеветы.



Однако на практике подавляющее большинство уголовных дел, связанных с использованием Интернета, касаются обвинений в разжигании вражды и экстремизме.



О важности обучения медиаправу



- Вы много лет обучаете медиаправу журналистов и юристов. Но с учетом сегодняшней реальности, медиаправо теперь касается всех пользователей Интернета. Как повысить правовую грамотность обычных людей?



- Основные обязанности пользователей – это, прежде всего, уважение прав других. Сегодня это особенно актуально: даже перепост, казалось бы, безобидного мема может стать причиной судебного разбирательства.



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Повышение грамотности – это задача на нескольких уровнях.



В первую очередь, образовательные программы: курсы медиаправа для школьников и студентов, где они бы изучали такие темы, как авторское право, защита частной жизни и защита от клеветы.



Во-вторых, кампании по осведомленности – использование социальных сетей, публикации в СМИ для рассказов о правовых последствиях действий в Сети.



Нужны доступные ресурсы, такие как онлайн-гиды, и поддержка со стороны государства и НПО, а также партнерство с международными организациями.



Чем лучше люди понимают медиаправо, тем более ответственно они ведут себя в Интернете.



- Какие темы в медиаправе обязательны для изучения?



- Прежде всего, это основы правового регулирования медиа: понимание свободы слова и прессы, национальные и международные законы.



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Второе – авторское право: как защитить свои произведения и не нарушить чужие права.



Диффамация и защита чести – третий важный аспект: мы должны понимать, как не допустить распространения ложной информации, что особенно актуально для тех, кто активно пишет или делится новостями.



Также необходимо знать нормы по защите персональных данных, рекламе и, конечно, международные стандарты медиаправа. Это базовые знания, которые важны для безопасной и успешной частной жизни и карьеры в условиях глобальной цифровизации.



- Каких изменений в законе о медиаправе сейчас не хватает?



- В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий необходимо внести изменения в законодательство о медиаправе, чтобы улучшить доступ к информации и защиту журналистов.



Законы, обеспечивающие доступ к государственной информации, помогают повысить качество работы журналистов и раскрытие коррупции.



Закон "О СМИ" должен гарантировать свободу слова и право на доступ к незапрещенной информации. Он также должен обеспечивать быстрое получение информации, относящейся к открытому доступу, что способствует качественным журналистским расследованиям.



Кроме того, важно обеспечить защиту журналистов от угроз и насилия. Зная о своей правовой защите, они могут смело освещать чувствительные темы.



Однако важно не только наличие законов, но и их применение. Если законы не исполняются или нарушаются без последствий, это подрывает доверие к правовой системе и государственным институтам. Без эффективного правоприменения даже самые прогрессивные законы становятся формальностью, не способствующей развитию общества. Источник - Азия-Плюс

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