Состоялось первое заседание Нацсовета Кыргызстана по вопросам развития искусственного интеллекта

01:57 31.01.2025

29 января 2025



"Это важнейший шаг на пути развития искусственного интеллекта в Кыргызстане"



В Администрации президента "Ынтымак-Ордо" состоялось первое заседание Национального совета по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщила пресс-служба кабмина.



Заседание возглавил председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев, который также является председателем данного совета. В мероприятии приняли участие члены совета, представители госорганов, ведущие эксперты и специалисты в области информационных технологий.



Открывая заседание, Адылбек Касымалиев подчеркнул историческую значимость этого события, назвав создание совета важнейшим шагом на пути развития ИИ в Кыргызстане. Он заявил, что "искусственный интеллект – это мощный инструмент, способный преобразовать государственное управление, бизнес-среду и социальные сферы".



Глава кабмина отметил приоритетное внимание, уделяемое высшим руководством страны развитию цифровых технологий. В качестве примера он привел недавнее приобретение первого в Кыргызстане суперкомпьютера, уже использующегося для поддержки кыргызского языка в цифровом формате.



"По поручению президента в ближайшем будущем планируется закупка дополнительных суперкомпьютеров для ускорения развития и повышения доступности цифровых технологий в стране", – заявил Касымалиев.



Он подчеркнул, что создание Национального совета – это не формальность, а создание эффективного механизма для разработки стратегии и внедрения ИИ в Кыргызстане. По его словам, совет призван стать платформой для обсуждения и принятия конкретных решений, направленных на достижение ощутимых результатов для граждан страны.



Касымалиев выделил ключевые направления деятельности совета: учет международного опыта развития ИИ, поддержка национальных талантов и стартапов путем создания образовательных программ и стимулирования научных исследований, а также приоритетное внимание к этическим аспектам использования ИИ, включая обеспечение безопасности данных и ответственности.