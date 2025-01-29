Южно-Донбасское направление: последний акт - итоговая сводка Readovka к исходу 30 января

02:47 31.01.2025

ВС РФ начали операцию по охвату ядра группировки ВСУ "Хортица" – итоговая сводка Readovka за 30 января



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 января в разрезе СВО. Русские войска начали наступление из района села Раздольное на север с целью нанести поражение группировке ВСУ "Хортица". На Украине активизировалась внутриполитическая борьба в преддверии возможных скорых президентских выборов.



Начало финальной битвы за юг Донбасса



