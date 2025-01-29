|Южно-Донбасское направление: последний акт - итоговая сводка Readovka к исходу 30 января
02:47 31.01.2025
ВС РФ начали операцию по охвату ядра группировки ВСУ "Хортица" – итоговая сводка Readovka за 30 января
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 января в разрезе СВО. Русские войска начали наступление из района села Раздольное на север с целью нанести поражение группировке ВСУ "Хортица". На Украине активизировалась внутриполитическая борьба в преддверии возможных скорых президентских выборов.
Начало финальной битвы за юг Донбасса
Со второй половины 2024 года на юге Донбасса наша армия реализует тактику загона украинских частей в клещи для последующего формирования малых, а при возможности и больших котлов. Такой вариант оперативного планирования командованием ВС РФ выбран благодаря изгибу линии фронта, протягивающемуся с севера на юг и далее разворачивающемуся на запад в сторону Запорожского и Херсонского направлений.
После освобождения Великой Новоселки у русских войск появилась очередная возможность ударить в подбрюшье ВСУ. Теперь целью ВС РФ стало оттеснение украинских подразделений к реке Волчья в районе сел Богатырь и Отрадное. Это пролог к потенциальному формированию еще более крупного котла, нежели чем так называемый "Даченский мешок". А в него ни много ни мало может угодить большая часть войск, составляющих оперативную группировку ВСУ "Хортица". На данный момент против русских частей, наступающих от села Раздольное на север в направлении реки Волчья, стоят подразделения 23-й ОМБр, 123-й бригады ТрО, 37-й ОБрМП и других соединений противника.
Командование незалежной ясно понимает сложившуюся угрозу. Это выражается в том, что еще 29 января главком ВСУ Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что на командующего сухопутных войск Драпатого возлагаются большие ожидания в связи с передачей ему под прямое подчинение оперативной группировки "Хортица". Сырский озвучил приказ, который получил Драпатый: "сдержать натиск". Кроме того, в качестве усиления ОГ "Хортица" из состава группировки "Таврия" были выделены подразделения 31-й ОМБр и 141-я мотопехотная бригада. В свою очередь, это означает серьезное ослабление противником Запорожского направления, что может повлечь за собой очередной оперативный кризис для ВСУ, который пополнит список уже имеющихся. Однако, как сказано ранее, если ОГ "Хортица" будет разбита, то степень последствий для противника будет куда больше, чем глобальная.
"Сожрите друг друга"
В очередной раз Раду сотрясла склока между представителями партии "Евросолидарность" Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) и партией "Слуга народа", известной как "партия Зеленского".
На этот раз беспокойство в украинском парламенте вызвано попыткой отстранить от заседаний Порошенко за оскорбление депутата от "Слуги народа" Яременко. После чего нардеп решился напасть с кулаками на экс-президента незалежной в зале заседаний.
Верховная рада на протяжении всей политической истории Украины время от времени скорее была похожа на портовый кабак с драками, руганью и потасовками. Но на этот раз украинская "внутрянка" имеет особые свойства. "Слуги народа" всячески пытаются потопить Порошенко и его партию как самую опасную для себя, но таковой для них она стала явно не вчера. Даже у сына экс-президента (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) 28 января арестовали имущество за неуплату штрафов за уклонение от мобилизации в ВСУ. Кроме того, в отношении Порошенко-старшего в СНБО хотят ввести санкции, что автоматически наносит удар по его бизнесу и, соответственно, по финансовым возможностям вести предвыборную пиар-кампанию. В чем же причина резкого обострения? По всей видимости, Украина начинает готовиться к скорым президентским выборам, но пока еще только во властных эшелонах. Банковая полагает, что Порошенко для Трампа куда более предпочтителен, нежели Зеленский, а Белый дом приложит усилия для помощи своей креатуре. Поэтому экс-президента незалежной пытаются "выбить из колоды" еще до официального объявления даты возможных выборов.
В этой связи стоит заметить, что есть и третья сила. Это бывший главком ВСУ Залужный, ныне занимающий пост полномочного и чрезвычайного посла Украины в Британии. Многие политические эксперты и аналитики незалежной считают, что победит тот кандидат, которого публично поддержит Залужный. Однако стоит предположить, что "клубок" ближайшей политической перспективы распутается куда проще. Экс-главком ВСУ весьма вероятно не станет никого поддерживать. И спонсоры Украины сделают его самостоятельной политической фигурой, у которой шансы на победу в выборах куда больше, чем у Порошенко и Зеленского вместе взятых. Это вызвано его высоким авторитетом среди населения и в ВСУ, поскольку западные политтехнологи долго и качественно готовили образ Залужного к восхождению на политический олимп. И это необходимо лишь для одной цели – продолжать конфликт на территории страны, последовательно сокращая численность украинцев, но уже руками того, кому они больше доверяют.
130 миллионов к 2046 году. Росстат бьет тревогу
Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко озвучил прогноз Росстата о численности населения России к 2046 году. Наихудший вариант предусматривает сокращение до 130 млн человек, а наиболее вероятным считается показатель в примерно 140 млн. В настоящий момент россиян более 146 млн.
Это все очень и очень скверно. Рождаемость в России упала до уровня 2000 года, то есть до одного из худших значений в новейшей истории. С одной стороны, нас догоняет очередной демографический провал. В 90-е и начале 2000-х рождали очень мало, и сейчас размножается маленькое, узкое поколение. К тому же оно само рожает мало, люди детей в среднем не хотят. После 2027 года ситуация чуть выправится, но сейчас она очень плоха.
Демографические процессы отличаются исключительной инерционностью, и тенденции, заданные сейчас – это то, что догонит нас через 20-30 лет. Это вообще область, которая требует вложений в каждый конкретный момент, причем совершенно без гарантий, что реформаторы хотя бы доживут до того, чтобы увидеть дело рук своих. И одновременно это область, которая ровно по той же причине требует чрезвычайно тщательного планирования – с готовностью думать на перспективу и принимать необходимые меры, какими бы дорогостоящими они ни были, и каким бы отдаленным ни был результат.
Работа сложная и неблагодарная.
Не будем заниматься ей прямо сейчас – вымрем.
Вчера, 29 января, главным событием дня стало начало генерального штурма села Андреевка западнее Курахово.