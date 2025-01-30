Россия усиливает присутствие в Казахстане. Астана и Москва договариваются о строительстве АЭС в республике

13:27 31.01.2025

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с казахстанским премьер-министром Олжасом Бектеновым обсудил ключевые аспекты стратегического партнерства двух стран, уделив особое внимание сотрудничеству в энергетике, транспорте, логистике и инвестициях. В контексте недавнего заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании "ядерного кластера" значительное внимание было уделено вопросу возможного участия России в строительстве атомной электростанции в республике.



Трехдневный визит в Казахстан Михаил Мишустин начал с переговоров с Олжасом Бектеновым. Главы правительств двух стран подвели итоги взаимодействия за прошлый год, констатировав рост оборота взаимной торговли и намерение довести его до 30 млрд долл. "Россия является одним из наших главных торговых партнеров. В 2023 году объем товарооборота вырос и составил более 27 млрд долл. За 11 месяцев прошлого года тоже достигнуты в принципе неплохие результаты – более 24 млрд. Нам важно и далее поддерживать этот позитивный тренд", – заявил казахстанский премьер. Он также отметил позитивный рост российских инвестиций в республику. "За последние 20 лет российскими инвесторами вложено более 25 млрд долл. прямых инвестиций в экономику Казахстана. Только за девять месяцев прошлого года валовый приток российских инвестиций составил 43%. Общая сумма на сегодня составляет 2,8 млрд долл. В Казахстане работает свыше 23 тыс. компаний с российским участием. Это почти 40% от общего количества предприятий с иностранным капиталом", – сказал Бектенов, отметив, что Казахстан заинтересован в создании новых производств, в реализации новых совместных проектов. Он предложил российским компаниям принимать активное участие в реализации различного рода совместных инвестиционных проектов в Казахстане.



Увеличение товарооборота возможно за счет расширения транзитной торговли. Не случайно Михаил Мишустин заметил, что через территорию Казахстана проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии. Россия наращивает транзит газа в Узбекистан и Киргизию через Казахстан, а также в Китай. Один из возможных трубопроводных маршрутов через территорию Казахстана пройдет параллельно с нефтепроводом Атасу-Алашаньку. Его мощность составит 35 млрд куб. м в год. По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, Казахстан заинтересован в реализации этого проекта, причем не только из-за доходов транзита. "Это позволит Казахстану покупать российский газ, без которого, судя по всему, мы не сможем обойтись, дешевле, чем при прямом импорте из России", – цитирует министра портал kursiv.kz.



Казахстан, испытывающий на протяжении последних лет энергодефицит, пытается решить этот вопрос за счет увеличения поставок электричества из РФ. По словам Саткалиева, Россия предоставит Казахстану скидку на продаваемую электроэнергию.



Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе недавнего выступления отметил, что в Казахстане на фоне растущего энергокризиса нужно приступить к созданию ядерного кластера. В стране нужно строить не одну, а сразу три АЭС. В результате страна должна выйти на полное самообеспечение электроэнергией и создать резервы на уровне 15–20%, подчеркнул Токаев.



По строительству АЭС переговоры ведутся сразу с несколькими странами, в числе которых Россия, Франция, Китай и Южная Корея. Глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии РИА Новости сказал, что "Казахстан и Россия могут совместно заняться строительством АЭС". Такой вывод он сделал "из контекста" переговоров премьер-министров двух стран Мишустина и Бектенова. Лихачев отметил, что власти Казахстана "профессионально изучают вопрос" строительства АЭС. Казахстанская делегация недавно посещала Ленинградскую АЭС "с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России". Правда, он не акцентировал внимание на том, что ранее глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев провел такие же визиты в Южную Корею, Китай и Францию.



Лихачев считает участие Росатома в строительстве первой казахстанской АЭС практически решенным вопросом. "Здесь мы будем с особым удовольствием работать", – подчеркнул он.



Завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что сложно выделить одну линию переговоров, поскольку российско-казахстанское сотрудничество всеобъемлющее и затрагивает практически все аспекты экономического взаимодействия. "В основе нашего сотрудничества лежат энергетика, транспорт, инвестиции и логистика – ключевые сектора, определяющие как масштабы проектного взаимодействия, так и товарооборот. Мы наблюдаем поступательное развитие существующих проектов и обсуждение новых инициатив, включая, например, транзит российского газа через Казахстан в Китай. Строительство атомной электростанции в Казахстане также является предметом обсуждения. Россия заинтересована в создании целого кластера атомной энергетики в среднеазиатских республиках. Это и локализация производства, и подготовка кадров. Например, в Узбекистане уже открыт филиал МИФИ. В более широком контексте, учитывая долгосрочные стратегии развития российской экономики, мы рассматриваем возможности синхронизации этих планов с планами Казахстана, учитывая тесные региональные связи между нашими странами", – отметил эксперт. По его мнению, крайне важна координация долгосрочного планирования и понимание подходов Казахстана к решению ключевых вопросов.



"Но есть и болезненные точки в сотрудничестве – это санкционное давление и объективные сложности в финансовой сфере: в частности, практически полное прекращение взаимодействия в банковской сфере и существенные ограничения для российских граждан в открытии счетов в Казахстане, а также сложности во взаиморасчетах между компаниями двух стран оказывают негативное влияние на наше сотрудничество. Российское правительство уделяет этим проблемам пристальное внимание и активно ищет пути их решения", – считает Притчин.



При этом эксперт отметил, что явного раздражения от расширения сотрудничества Казахстана с Западом у Москвы нет. "Наши объемы закупок казахстанского сырья и экспортной продукции не позволяют изолировать Казахстан от мирового рынка или сотрудничества с западными странами. Наша цель в усилении российского вектора", – подчеркнул Притчин.



Одновременно в Казахстан с визитом прибыл и специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, чтобы обсудить вопросы санкционной политики. Он заверил, что Евросоюз не будет вмешиваться в сложившиеся за многие годы законные торговые отношения между Казахстаном и Россией. Вместе с тем О’Салливан выразил озабоченность ЕС по поводу потенциального использования Казахстана для обхода санкций, в частности перепродажи в Россию товаров из ЕС, особенно высокотехнологичных, которые могут применяться в военной сфере. Он подчеркнул удовлетворенность сотрудничеством с Казахстаном в предотвращении подобных случаев, одновременно подтвердив уважение ЕС к позиции Астаны и отсутствие намерений склонять ее к присоединению к санкциям против России.



В повестке визита Михаила Мишустина значатся еще переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. В ходе встречи главы правительств обсудят актуальные вопросы развития евразийской экономической интеграции с акцентом на укрепление и углубление внутрисоюзного взаимодействия по всем ключевым направлениям. В том числе стороны обменяются мнениями о механизме субсидирования кооперационных проектов и рассмотрят перспективы дальнейшего использования, а также обсудят вопросы таможенного сотрудничества.