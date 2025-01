Крах немецкой экономической модели: бедная Германия, слабая Европа, - Алексей Белов

13:32 31.01.2025

Крах немецкой экономической модели: бедная Германия, слабая Европа

Администрация Трампа стремится воспользоваться кризисными явлениями крупнейшей европейской страны



30.01.2025 | Алексей БЕЛОВ



По данным популярной немецкой газеты Welt, ссылающейся на опрос исследовательской компании Ipsos, лишь 18% граждан Германии считают, что их страна находится на верном пути.



"Это самый низкий показатель за 10 лет", – с тревогой сообщает Welt, привыкшая расхваливать глобалистов, командующих ФРГ и Европой уже не один десяток лет.



Ну вот и докомандовались! Дошло до того, что еще один рупор глобализма, на этот раз американский, издание The Wall Street Journal, пишет о "крахе немецкой экономической модели" и предрекает немцам "несветлое" будущее.



"Высокие цены на энергоносители и другие факторы ввергли немецкую экономику в кризис. Раньше "Made in Germany" означало качество и прогресс, но это время ушло. Благодаря своим автомобилям, роботам, поездам и заводскому оборудованию страна с населением 83 миллиона человек превратилась в третью по величине экономику мира. Теперь мир отворачивается от "Made in Germany", но у Германии нет плана "Б"", – подчеркивает эксперты WSJ.



Среди наиболее значимых "достижений" германского руководства последних лет (начиная с 2018 года) американские аналитики отмечают:



значительное падение ВВП два года к ряду (до сих пор это случалось лишь в 1951 году);



сокращение промышленного производства на 15% и, как следствие, рост количества увольнений на 3%, который, по сути еще только начинается.



"В течение ближайших 5 лет металлургическая и электротехническая отрасли могут уволить до 300 000 работников", – пишет The Wall Street Journal;



бегство капитала за рубеж (прежде всего, в США) от неоправданно в сложившихся обстоятельствах высоких налогов – немцы отдают государству около половины своих доходов – и взлетевших до небес цен на энергоносители (стоимость энергии в Германии значительно выше, чем в Соединенных Штатах и других промышленно развитых странах).



"С 2021 года из Германии утекло 300 млрд евро инвестиционного капитала. Немецкие компании предпочитают экономить, а не инвестировать в смелые технологические проекты", – сообщает WSJ.



А если учесть, что на этом фоне правительство Германии занято сокращением социальных программ и перераспределением средств в пользу военных расходов, как пишет мой коллега Тимофей Борисов, каждый процент от ВВП, потраченный на бундесвер, это примерно 30 миллиардов евро, отнятых у немецких пенсионеров и малоимущих, а также будущих поколений, то неудивительно, что подавляющее большинство немцев убеждены, что их страна идет не туда.



Дополнительным негативным фактором, тяжким грузом ложащимся на плечи германской экономики, стала политика США, которые что при прежней администрации Байдена, что теперь при Трампе стремятся законсервировать ситуацию с высокими ценами на углеводороды в Европе (Белый дом требует, чтобы страны ЕС покупали СПГ только у США), а стало быть обрекают Германию, критически зависимую от дешевого сырья, на дальнейшее экономическое падение и, как следствие, обнищание собственного населения.



Как пишет все та же The Wall Street Journal, США – крупнейший покупатель немецких товаров – не спешит на помощь Германии.



"Напротив, Трамп угрожает перевернуть мировую торговлю с ног на голову карательными таможенными тарифами. Это особенно угрожает экспортно ориентированной экономике ФРГ, которая зависит от рынков сбыта больше, чем Калифорния от технологий", – говорится в публикации.



Стоит еще отметить, что 47-й президент США вообще не восторге от Евросоюза, справедливо считая его проектом глобалистов. И потому, с одной стороны, не горит желанием общаться с еврокомиссарами из Брюсселя, предпочитая прямые контакты со странами, входящими в ЕС. Об этом, в частности, пишет Politico, называет это "холодным душем" для еврочиновников.



А с другой – не скрывает своей идиосинкразии по отношению к современным немецким политикам, которые, как отмечает WSJ, в большинстве своем ему явно несимпатичны.



Некий американский журналист Боян Панчевски рассказал местным СМИ о том, что после телефонного разговора с Олафом Шольцем в декабре пошлого года Трамп назвал германского канцлера скучным, а заодно испытал явно негативные эмоции, узнав от помощников, что во время избирательной кампании в США официальный Берлин поддерживал Камалу Харрис, а наиболее вероятный претендент на место канцлера в новом правительстве ФРГ, кандидат от ХДС Фридрих Мерц, и вовсе позволял себе критические высказывания в адрес республиканца.



Стоит ли после этого удивляться, что ни тот ни другой не были приглашены на инаугурацию Трампа, а один из его главных соратников Илон Маск открыто выступает с призывами голосовать за оппозиционную AfD ("Альтернативу для Германии").



Но, пожалуй, худший из всех возможных факторов нестабильности германской экономики, точнее, ее стабильного падения на самое дно, – это неуверенность и безынициативность немецких политиков и отсутствие у них того самого "плана Б", который мог бы "воскресить" экономическую жизнь ФРГ.



По мнению американских экспертов (впрочем, не только американских, мы и сами говорим об этом едва ли не в ежедневном режиме), пока головы германского руководства будут заняты проблемами миграции, изменения климата, прогрессивной повестки и подготовки к войне с Россией, экономика, брошенная на произвол судьбы, продолжит загибаться.



Я уже не говорю, что национальные интересы Германии требуют восстановления торговых отношений с Москвой. Но даже если так далеко в признании собственных ошибок немцы зайти пока не готовы, перестаньте хотя бы тратить столько денег на помощь киевскому режиму, уже разрушившему собственную страну и угрожающему потянуть за собой и всех своих спонсоров.



Но вместо этого во время своей недавней встречи Шольц и Макрон говорили о чем угодно, даже о том, как создать антитрамповскую европейскую коалицию, только не об экономических проблемах Европы.



"Приход Трампа станет вызовом для Европы", – заявил тогда Шольц.



И нет, они не экономику свою собрались защищать от взбалмошного республиканца, а либеральные ценности глобализма, угрозу которым они ощущают острее всего. Неудивительно, что даже на немецком ТВ прошедший саммит прокомментировали без особо оптимизма.



Некий итог происходящему с одновременно неутешительным прогнозом на год грядущий дала депутат бундестага Севим Дагделен:



"Это не могло быть еще глупее: саморазрушительные санкции ЕС против России, которые особенно вредны для Германии, продолжаются. Германии грозит рецессия в 2025 году. Экономическая война – это просто выстрел себе в ногу, в то время как каждая пятая АЭС в США продолжает работать на уране из России".



Предположительные результаты грядущих немецких выборов (о которых мы обязательно поговорим в следующий раз) и вправду рисуют немцам безрадостные перспективы. Пока что отказываться от общеевропейского леволиберального курса основные политические силы ФРГ явно не готовы. А значит, кто бы ни стал во главе нового правительства, его политика вряд ли будет чем-то существенно отличаться от проводимой до сих пор. Куда это приведет Германию, мы только что обсудили, но вместе с ней в том же направлении отправится и сам Евросоюз, ибо бедная Германия – это залог слабой и никчемной Европы.