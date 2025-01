Дания увязала "Северные потоки" с Гренландией и назло Трампу дала добро на ремонт трубопроводов, - Константин Ольшанский

13:45 31.01.2025

Европа помнит сладкий запах русского газа и готова к нему вернуться



Константин Ольшанский



В политических кругах на Западе после прихода к власти Дональда Трампа - поголовная шизофрения. Пока Трамп ставит России ультиматумы, грозя повышением пошлин, европейские лидеры, напротив, готовы смягчить санкции. Как считает влиятельное консервативное издание Responsible Statecraft (издается институтом Куинса), второй подход кажется более правильным.



Для российской политической традиции никогда не было характерно прогибаться под ультиматумы, тем более недружественных стран: так было в Крымскую войну, затем во время западной интервенции в Советскую Россию, после окончания Второй мировой войны, напоминает Responsible Statecraft.



Так что ультимативная политика Трампа кажется заведомо проигрышной, а подход европейцев - более здравым. Хотя цель у них одинаковая - подтолкнуть Россию к мирным переговорам.



Как сообщает Financial Times, ссылаясь на анонимные источники среди европейских чиновников, в Брюсселе всерьез заговорили о потенциальном восстановлении поставок российского газа по трубопроводам.



На это указывает и то, что власти Дании после многолетних препирательств выдали компании Nord Stream-2 AG (оператор "Северного потока-2") официальный допуск на ремонтные работы на трубопроводе, подорванном в 2022 году. Вероятно, смягчение позиции Дании связано с углублением раскола с администрацией Трампа, который захотел отобрать у страны Гренландию.



Сторонники возобновления поставок утверждают, что это решение может привести к снижению цен на газ, что будет выгодно как для потребителей в Европе, так и для самой России, утверждает Financial Times.



Сторонники потепления отношений с Россией уверены: именно такая мера, а вовсе не угрозы и новые санкции, может побудить Москву к переговорам и создать условия для поддержания мира между конфликтующими сторонами. Причем поддержку такая инициатива получила как от давнего и верного российского союзника - Венгрии, так и со стороны Германии, подчеркивает Financial Times.



В преддверии крайне проблемных выборов в немецкий парламент, которые пройдут 23 февраля, теряющий популярность под давлением оппозиции Олаф Шольц хочет сделать красивый ход и добиться снижения энергетических расходов для европейских стран. Или, по крайней мере, пообещать.



Один из источников Financial Times отметил: "Некоторые крупные государства-члены оказывают давление на цены на энергоносители, и это, конечно, один из способов их снизить". Это подчеркивает растущее беспокойство среди стран Евросоюза из-за высоких цен на энергию, которые подрывают экономику. Рецессия в немецкой промышленности стала одной из самых обсуждаемых тем на выборах в Бундестаг, пишет Der Spiegel.



Правда, идея потепления отношений с Россией находит поддержку далеко не у всех европейцев, особенно это касается крайне русофобски настроенных лидеров Восточной Европы. Один из источников Financial Times назвал обсуждение вопроса с российским газом "безумием", добавив: "Насколько глупыми мы можем быть, даже если думаем об этом, как о варианте?"



Возобновление экспорта газа в Европу могло бы значительно увеличить доходы России, которая до начала СВО обеспечивала около 40% от общего объема газа, поставляемого в Евросоюз.



Германия была крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа. Однако в 2024 году поставки российского газа по трубопроводам составили лишь около 10% от общего объема, а в январе они сократились вдвое после прекращения действия контракта по транзиту газа через Украину, безумно разорванного Владимиром Зеленским.



На данный момент действует "Турецкий поток", который поставляет около 7,5 млрд кубометров газа в Венгрию.



Несмотря на сокращение поставок трубопроводного газа, страны Европы остаются полностью зависимы от российского СПГ, который значительно дороже.



В 2024 г. экспорт СПГ из России, по подсчетам аналитической компании Kpler, достиг рекордного уровня в 33,6 млн тонн, при этом более половины объема было направлено в Европу. Крупнейшими покупателями являются Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды.



Так что даже обсуждение возможного восстановления поставок трубопроводного газа из России вызвало серьезную панику среди американских экспортеров СПГ.



По словам двух собеседников Financial Times, поставщики в США опасаются, что возобновление транзита через Украину сделает их предложение неконкурентоспособным на европейском рынке. Тем более Дональд Трамп уже всерьез нацелился захватить весь европейский рынок СПГ.



И, как всегда, грозит кулаком Брюсселю, как нашкодившему школьнику, а именно введением пошлин на импорт СПГ в Евросоюз, если европейцы не увеличат объемы закупок у США. Правда, судя по тем же действиям Дании, бесконечно терпеть скотское отношение со стороны Вашингтона в Брюсселе не намерены.