 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.01.2025
15:40  Евросанкции на удобрения: Лает, да не кусает? Как насолить России, не разозлив европейских фермеров
15:33  Турция – Азербайджан – Узбекистан: туранские проекты обретают новые грани
15:11  Узбекистан и Кыргызстан обменяются заключенными: 45 на 96. Операция пройдет на КПП Дустлик/Достук
15:06  Главы делегаций государств-членов ЕАЭС посетили Digital Almaty 2025
15:03  Мишустин: в 2026 году Россия запустит четыре спутника для интернета по всей стране
14:55  "Российская пропаганда" оказалась правдой: Глава Нацразведки США раскрыла махинации Вашингтона по всему миру
14:25  "Дали задание взорвать электричка". После подрыва террорист хотел уехать к "братьям" в Сирию (видео)

14:19  Do Rzeczy: Россия торгует не по правилам! Благодаря санкциям ЕС Польша теперь импортируют древесину из ... Казахстана
13:45  Дания увязала "Северные потоки" с Гренландией и назло Трампу дала добро на ремонт трубопроводов, - Константин Ольшанский
13:32  Крах немецкой экономической модели: бедная Германия, слабая Европа, - Алексей Белов
13:27  Россия усиливает присутствие в Казахстане. Астана и Москва договариваются о строительстве АЭС в республике
02:47  Южно-Донбасское направление: последний акт - итоговая сводка Readovka к исходу 30 января
01:57  Состоялось первое заседание Нацсовета Кыргызстана по вопросам развития искусственного интеллекта
01:05  Не клевещи, не угрожай, не лайкай. О каких правилах должны знать пользователи Сети в Таджикистане?
01:02  МИД Кыргызстана ответил на обвинения в коррупции в посольстве КР в Германии
01:01  Таджикистан. "Сомон Эйр" закупает два Boeing 737 MAX для расширения полетов
01:00  В Швеции ликвидирован Салван Момика - любитель сжигать Коран
00:54  И.Тасмагамбетов: ОДКБ начинает реализацию программы по укреплению таджикско-афганской границы
00:51  Внешняя трудовая миграция, как источник экономического развития Узбекистана
00:02  CNN: "Резко растет" количество убитых американцев на войне на Украине
Четверг, 30.01.2025
19:39  Новый посол Таджикистана в Турции Содик Имоми начал свою миссию
19:00  Евразийские перспективы интеграции Афганистана
18:56  Узбекистан импортирует 80% легковых авто из Китая
18:54  Европейская Freedom For Eurasia обвиняет Кыргызстан в "поддержке авторитаризма в Беларуси" – что ответили в Жогорку Кенеше?
18:50  Казахстан VS Узбекистан: кто круче по военной мощи?
15:41  МВД Кыргызстана заблокировало доступ к сайтам, рекламирующим интимные услуги
15:37  В иранском порту Чабахар создадут логистическую инфраструктуру для Таджикистана
15:33  Президент Шавкат Мирзиеев 30 января возложил цветы к памятнику Исламу Каримову
15:23  В Кыргызстане обсуждают штраф (налог) за "демонстрацию тщеславия"
15:20  Uzbekistan Airways планирует приобрести 14 самолетов Dreamliner на $2 млрд
15:17  Данияр Ашимбаев: Казахстан в очередной раз вернулся в ситуацию риска и возможностей
15:16  Узбекистан успешно забирает себе культуру всей Центральной Азии
15:12  Садыр Жапаров объяснил, как будет решаться вопрос границы с Таджикистаном
15:08  Китайская CNPC провела в Таджикистане геофизические исследования бохтарских месторождений углеводородов
15:05  В Кыргызстане новый министр цифрового развития. Нурия Кутнаева уступила пост Азамату Жамангулову
14:59  В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка
14:57  Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам
14:56  Кому принадлежит Ибн Сина? В Таджикистане и Узбекистане обсуждают наследие великого ученого
14:54  Как государственный долг Узбекистана влияет на экономику?
14:51  В Кыргызстане право на разработку месторождений определяется через лоббизм
14:50  Казахстан получит 11 млрд кубометров воды из стран Центральной Азии
14:47  Совместная Анкарская декларация по итогам встречи министров Турции, Узбекистана и Азербайджана
14:24  Великобритания назначила торгового представителя в Кыргызстане
14:21  "Мы теряем Алматы" - депутат обратился к премьер-министру Казахстана
14:19  В Туркменистане родителей просят вернуть студентов домой, чтобы они не вступали в исламские группировки
14:17  На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн
14:12  Турция, Азербайджан и Узбекистан подтвердили твердую поддержку территориальной целостности друг друга
13:26  Узбекистан. Центр исламской цивилизации – символ национального самосознания, науки, образования и культуры
05:49  ТАС: Байден должен объяснить, зачем он заставил Украину воевать с Россией
05:19  Жан-Пьер Нафани ушли! В Белом доме пресс-секретарь - женщина
04:59  В Киргизии приступают к строительству экологически чистого города Кемин-Сити
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дания увязала "Северные потоки" с Гренландией и назло Трампу дала добро на ремонт трубопроводов, - Константин Ольшанский
13:45 31.01.2025

Дания увязала "Северные потоки" с Гренландией и назло Трампу дала добро на ремонт трубопроводов
Европа помнит сладкий запах русского газа и готова к нему вернуться

Константин Ольшанский

В политических кругах на Западе после прихода к власти Дональда Трампа - поголовная шизофрения. Пока Трамп ставит России ультиматумы, грозя повышением пошлин, европейские лидеры, напротив, готовы смягчить санкции. Как считает влиятельное консервативное издание Responsible Statecraft (издается институтом Куинса), второй подход кажется более правильным.

Для российской политической традиции никогда не было характерно прогибаться под ультиматумы, тем более недружественных стран: так было в Крымскую войну, затем во время западной интервенции в Советскую Россию, после окончания Второй мировой войны, напоминает Responsible Statecraft.

Так что ультимативная политика Трампа кажется заведомо проигрышной, а подход европейцев - более здравым. Хотя цель у них одинаковая - подтолкнуть Россию к мирным переговорам.

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на анонимные источники среди европейских чиновников, в Брюсселе всерьез заговорили о потенциальном восстановлении поставок российского газа по трубопроводам.

На это указывает и то, что власти Дании после многолетних препирательств выдали компании Nord Stream-2 AG (оператор "Северного потока-2") официальный допуск на ремонтные работы на трубопроводе, подорванном в 2022 году. Вероятно, смягчение позиции Дании связано с углублением раскола с администрацией Трампа, который захотел отобрать у страны Гренландию.

Сторонники возобновления поставок утверждают, что это решение может привести к снижению цен на газ, что будет выгодно как для потребителей в Европе, так и для самой России, утверждает Financial Times.

Сторонники потепления отношений с Россией уверены: именно такая мера, а вовсе не угрозы и новые санкции, может побудить Москву к переговорам и создать условия для поддержания мира между конфликтующими сторонами. Причем поддержку такая инициатива получила как от давнего и верного российского союзника - Венгрии, так и со стороны Германии, подчеркивает Financial Times.

В преддверии крайне проблемных выборов в немецкий парламент, которые пройдут 23 февраля, теряющий популярность под давлением оппозиции Олаф Шольц хочет сделать красивый ход и добиться снижения энергетических расходов для европейских стран. Или, по крайней мере, пообещать.

Один из источников Financial Times отметил: "Некоторые крупные государства-члены оказывают давление на цены на энергоносители, и это, конечно, один из способов их снизить". Это подчеркивает растущее беспокойство среди стран Евросоюза из-за высоких цен на энергию, которые подрывают экономику. Рецессия в немецкой промышленности стала одной из самых обсуждаемых тем на выборах в Бундестаг, пишет Der Spiegel.

Правда, идея потепления отношений с Россией находит поддержку далеко не у всех европейцев, особенно это касается крайне русофобски настроенных лидеров Восточной Европы. Один из источников Financial Times назвал обсуждение вопроса с российским газом "безумием", добавив: "Насколько глупыми мы можем быть, даже если думаем об этом, как о варианте?"

Возобновление экспорта газа в Европу могло бы значительно увеличить доходы России, которая до начала СВО обеспечивала около 40% от общего объема газа, поставляемого в Евросоюз.

Германия была крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа. Однако в 2024 году поставки российского газа по трубопроводам составили лишь около 10% от общего объема, а в январе они сократились вдвое после прекращения действия контракта по транзиту газа через Украину, безумно разорванного Владимиром Зеленским.

На данный момент действует "Турецкий поток", который поставляет около 7,5 млрд кубометров газа в Венгрию.

Несмотря на сокращение поставок трубопроводного газа, страны Европы остаются полностью зависимы от российского СПГ, который значительно дороже.

В 2024 г. экспорт СПГ из России, по подсчетам аналитической компании Kpler, достиг рекордного уровня в 33,6 млн тонн, при этом более половины объема было направлено в Европу. Крупнейшими покупателями являются Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды.

Так что даже обсуждение возможного восстановления поставок трубопроводного газа из России вызвало серьезную панику среди американских экспортеров СПГ.

По словам двух собеседников Financial Times, поставщики в США опасаются, что возобновление транзита через Украину сделает их предложение неконкурентоспособным на европейском рынке. Тем более Дональд Трамп уже всерьез нацелился захватить весь европейский рынок СПГ.

И, как всегда, грозит кулаком Брюсселю, как нашкодившему школьнику, а именно введением пошлин на импорт СПГ в Евросоюз, если европейцы не увеличат объемы закупок у США. Правда, судя по тем же действиям Дании, бесконечно терпеть скотское отношение со стороны Вашингтона в Брюсселе не намерены.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738320300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 января 2025 года №774
- Поручения Президента: Маулен Ашимбаев обозначил ключевые направления работы Сената
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам гражданской защиты
- Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили в Астане вопросы торгово-экономического сотрудничества
- "Правовую культуру у населения и бизнеса можно сформировать только за счет штрафов"
- Олжас Бектенов встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом-Реза Арефом: товарооборот агропромышленных товаров между странами за год увеличился на 25%
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в Алматы
- KPI по снижению доли теневой экономики будет включен в планы развития госорганов
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  