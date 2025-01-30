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Do Rzeczy: Россия торгует не по правилам! Благодаря санкциям ЕС Польша теперь импортируют древесину из ... КазахстанаDo Rzeczy: Россия торгует не по правилам! Благодаря санкциям ЕС Польша теперь импортируют древесину из ... Казахстана
14:19 31.01.2025

Do Rzeczy
Польша

Несмотря на санкции, Россия зарабатывает миллиарды
Do Rzeczy: страны ЕС находят способы купить подсанкционную российскую древесину

Несмотря на санкции, Россия зарабатывает миллиарды, пишет Do Rzeczy. В покупке подсанкционных товаров заинересованы сами страны ЕС, которые, нарушая все запреты, находят способ купить нужный им российский товар. Но при этом не перестают обвинять Москву в нарушении санкций.

Несмотря на европейские санкции, российская древесина продолжают активно поступать в Евросоюз. Стоимость этого сырья составила более 1,5 миллиардов евро.

По сведениям британской некоммерческой организации Earthsight, которая провела соответствующее расследование, продукция семи из десяти крупнейших российских экспортеров березовой фанеры поставляется в страны ЕС в обход действующих с июля 2022 года санкций.

Россия нарушает санкции ЕС



Как оказалось, более 500 тысяч кубометров российской древесины на сумму более 1,5 миллиардов евро были куплены странами ЕС через третьи страны, в частности через Китай, Казахстан и Турцию.

Объем экспорта достиг рекордного уровня - более 700 кубометров древесины, которая ежедневно поступает в порты ЕС. Государства-члены ЕС покупают нелегальную фанеру, причем в закупках лидируют Польша, Германия, Испания, Португалия, Италия и Эстония.

Аналогичным образом санкционные барьеры страны ЕС обходят и по отношению к древесине из Белоруссии. Санкции против этого сырья ЕС ввел в марте 2022 года. Между тем, в 2022-2023 годах заметно увеличился объем импорта древесины из Казахстана, достигнув рекордной суммы почти в 126 миллиардов евро. При этом в Польшу импорт древесины из Казахстана в прошлом году вырос почти в пять раз - с 14 миллионов евро до почти 68 миллионов евро.

Среди получателей нелегальной древесины - болгарская компания Walltopia, которая была поставщиком рамп для скалолазания на Олимпийских играх 2024 года, эстонская компания Technomar & Adrem, которая работает с сетями отелей Hilton и Marriott, и болгарский производитель игрушек Comfort. В список также вошли испанский Forest Trafic и итальянский Castellana Legnami.

Источник - ИноСМИ
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