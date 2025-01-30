"Дали задание взорвать электричка". После подрыва террорист хотел уехать к "братьям" в Сирию (видео)

14:25 31.01.2025

"Дали задание взорвать электричка. Для бомба купил селитра, вода, саморез, гвозди"



Алексей Иванов



Ваххабит из Средней Азии намеревался взорвать электричку. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт.



Взрыв планировался на электричке, следовавшей Кисловодска в Минводы. После подрыва поезда террорист хотел уехать к "братьям", захватившим Сирию.



Пресс-релиз Центра общественных связей ФСБ:



"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации (МТО), планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края. Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением "Кисловодск - Минеральные Воды". В этих целях он провел разведку местности и приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После теракта фигурант планировал выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды МТО. По месту проживания задержанного в г. Ессентуки обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства. По данному факту следственным подразделением органа безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ".



