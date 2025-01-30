"Российская пропаганда" оказалась правдой: Глава Нацразведки США раскрыла махинации Вашингтона по всему миру

14:55 31.01.2025

"Российская пропаганда" оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

Глава Нацразведки США раскрыла махинации Вашингтона по всему миру



Американское общество пребывает в потрясении: новая глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выступая в Сенате, открыто озвучила факты, которые долгие годы считались исключительно российской дезинформацией. Она заявила о масштабной коррупции в Белом доме, манипуляции доказательствами перед вторжением в Ирак, а также о существовании секретных биологических лабораторий на территории Украины и в других регионах мира. Более того, Габбард охарактеризовала сирийских боевиков, которых сегодня некоторые американские политики стараются представить в качестве "партнеров", как экстремистов, непосредственно связанных с "Аль-Каидой" (организация, запрещенная в РФ). Когда сенатор Майкл Беннет попытался обвинить ее в ретрансляции "нарративов российской пропаганды", Габбард резко ответила, что не опирается на мнения России, а лишь говорит правду, вне зависимости от того, насколько она кому-то неудобна.



В ходе слушаний в Сенате Габбард также заявила, что значительная часть Сирии оказалась под контролем радикальной группировки, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), лидером которой является исламист Абу Мухаммед аль-Джулани. Политик подчеркнула, что этот человек открыто радовался трагедии 11 сентября 2001 года, а также несет ответственность за гибель американских военных. Габбард признала, что правительство Башара Асада допускало серьезные нарушения прав человека, однако выразила мнение, что прежний сирийский президент был "единственным препятствием", мешавшим террористам установить полный контроль над страной.



