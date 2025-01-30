|"Российская пропаганда" оказалась правдой: Глава Нацразведки США раскрыла махинации Вашингтона по всему миру
14:55 31.01.2025
"Российская пропаганда" оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат
Глава Нацразведки США раскрыла махинации Вашингтона по всему миру
Американское общество пребывает в потрясении: новая глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выступая в Сенате, открыто озвучила факты, которые долгие годы считались исключительно российской дезинформацией. Она заявила о масштабной коррупции в Белом доме, манипуляции доказательствами перед вторжением в Ирак, а также о существовании секретных биологических лабораторий на территории Украины и в других регионах мира. Более того, Габбард охарактеризовала сирийских боевиков, которых сегодня некоторые американские политики стараются представить в качестве "партнеров", как экстремистов, непосредственно связанных с "Аль-Каидой" (организация, запрещенная в РФ). Когда сенатор Майкл Беннет попытался обвинить ее в ретрансляции "нарративов российской пропаганды", Габбард резко ответила, что не опирается на мнения России, а лишь говорит правду, вне зависимости от того, насколько она кому-то неудобна.
В ходе слушаний в Сенате Габбард также заявила, что значительная часть Сирии оказалась под контролем радикальной группировки, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), лидером которой является исламист Абу Мухаммед аль-Джулани. Политик подчеркнула, что этот человек открыто радовался трагедии 11 сентября 2001 года, а также несет ответственность за гибель американских военных. Габбард признала, что правительство Башара Асада допускало серьезные нарушения прав человека, однако выразила мнение, что прежний сирийский президент был "единственным препятствием", мешавшим террористам установить полный контроль над страной.
Ранее Тулси Габбард заявляла, что ответственность за начало специальной военной операции лежит на Соединенных Штатах, поскольку они на протяжении долгого времени сознательно провоцировали Россию. По ее словам, политическая элита Вашингтона преследует цель - руками украинских военных нанести России максимальный урон. В то же время, выступая в Сенате, она охарактеризовала обстановку вокруг России как сложную геополитическую среду, подчеркнув, что считает нашу страну стратегическим конкурентом США.
Во время слушаний сенатор-республиканец Джерри Моран выразил мнение, что Россия не должна оказывать никакого влияния на взгляды и политические рекомендации Габбард. Он подчеркнул, что ей не следует учитывать Россию ни в своих мыслях, ни в возможных предложениях, которые она могла бы давать.
В ответ Габбард заявила, что ее приоритеты остаются неизменными - ее главная обязанность заключается в защите интересов Соединенных Штатов, их национальной безопасности и благополучия американских граждан.
Тулси Габбард также заявила о наличии на территории Украины биолабораторий, финансируемых Соединенными Штатами. По ее словам, в стране насчитывается свыше 25 подобных объектов и их взлом может привести к утечке смертельных патогенов, что создаст угрозу не только для США, но и для всего мира. Она подчеркнула, что необходимо срочно принять меры, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Политик отметила, что США, Россия, Украина, НАТО, ООН и ЕС должны немедленно договориться о режиме прекращения огня в районах, где расположены эти лаборатории, чтобы взять их под контроль и уничтожить потенциально опасные патогены.
Помимо вопросов, связанных с Украиной и Россией, Габбард вызвала шок у американцев, выступив с обвинениями в коррупции в адрес 51 сотрудника разведки. Она также резко раскритиковала президента Джо Байдена и Демократическую партию, утверждая, что они использовали спецслужбы как инструмент политической борьбы.
Габбард заявила, что советник предвыборного штаба Байдена Энтони Блинкен сыграл ключевую роль в организации так называемого "письма 51 бывшего высокопоставленного сотрудника разведки". В этом документе информация, полученная с ноутбука Хантера Байдена, была объявлена дезинформацией. По ее словам, это было сделано намеренно, чтобы дискредитировать разоблачительные материалы и тем самым помочь Байдену одержать победу на выборах.
Габбард подчеркнула, что на протяжении многих лет разведывательные структуры допускали серьезные ошибки, предоставляя неполные, недостоверные или искаженные данные, что приводило к серьезным провалам и ослаблению национальной безопасности. Одним из самых ярких примеров, по ее мнению, стало вторжение в Ирак, которое было основано на сфабрикованных доказательствах. При этом сама Габбард принимала участие в боевых действиях в Ираке, имея за плечами личный опыт службы в зоне конфликта.
Она проработала в резерве армии США более двадцати лет, неоднократно направлялась в районы военных действий и приобрела значительный опыт в военной сфере. Помимо этого в течение восьми лет Габбард входила в состав комитетов Палаты представителей по вопросам вооруженных сил и международных отношений. Изначально она была членом Демократической партии, однако в октябре 2022 года приняла решение о выходе из ее рядов, объяснив это расхождениями во взглядах по ключевым вопросам, включая поддержку Украины. Впоследствии, за месяц до очередных президентских выборов в США, она присоединилась к Республиканской партии.
Представители Демократической партии упрекали Габбард в том, что она якобы станет послушным исполнителем воли Трампа или Путина. Однако, выступая с речью, она ответила своим критикам, что причиной нападок на нее является ее нежелание подчиняться демократическому истеблишменту и играть по его правилам.
Вячеслав Новороссийский