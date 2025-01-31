Мишустин: в 2026 году Россия запустит четыре спутника для интернета по всей стране

15:03 31.01.2025

Мишустин сообщил о запуске в 2026 году спутников для быстрого интернета по всей РФ



31 января 2025



Россия в 2026 году запустит на орбиту четыре спутника, которые обеспечат высокоскоростным интернетом всю страну, включая Арктику. Об этом 31 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на сессии форума Digital Almaty.







"В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять, в том числе, услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону", - сказал он.



Мишустин добавил, что одним из ключевых направлений работы является развитие перспективных космических группировок и систем для обеспечения сервисов нового уровня.



Ранее, 6 декабря, в Госдуме обсудили, что для того, чтобы Россия уже через пять лет вошла в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации, потребуется увеличить количество ежегодно внедряемых роботов в 10 раз. Воплощать амбициозную задачу будут в рамках новых нацпроектов, направленных на достижение технологического лидерства и суверенитета. Таким образом, к 2030 году должны установить не меньше 100 тыс. таких промышленных помощников.