|Главы делегаций государств-членов ЕАЭС посетили Digital Almaty 2025
15:06 31.01.2025
В Алматы с 31 января по 1 февраля 2025 года проходит Международный цифровой форум Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры", передает корреспондент Zakon.kz.
Мероприятие проходит при участии представителей делегаций стран ЕАЭС, экспертов и бизнеса
Как отметил в своем выступлении на пленарной сессии премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, Казахстан ставит перед собой амбициозные цели.
"Как свидетельствует передовой мировой опыт, сейчас уже нецелесообразно просто наращивать технологическую инфраструктуру, особенно с учетом ужесточения правил экспорта вычислительных мощностей и повышения их стоимости. Мы у себя в Казахстане создали новый государственный орган – Комитет искусственного интеллекта, утвердили концепцию соответствующую, которая стала отправной точкой для разработки национальной стратегии искусственного интеллекта. Разработан законопроект об искусственном интеллекте, направленный на создание правовой основы для развития инноваций. Этот документ также должен обеспечить баланс между регулированием и стимулированием развития сферы искусственного интеллекта" – сказал он.
В то же время премьер-министр обратил внимание слушателей на ряд аспектов развития искусственного интеллекта, которые вызывают обоснованную обеспокоенность в обществе.
"Это влияние искусственного интеллекта на рынок труда и необходимость переподготовки специалистов, этические вопросы использования искусственного интеллекта, включая манипуляции общественным мнением и другие риски, экологические последствия и энергетическая нагрузка, обеспечение равного доступа к искусственному интеллекту для разных стран и социальных групп, а также механизмы контроля и управления развитием технологий искусственного интеллекта".
В завершение он подчеркнул, что сегодняшний форум дает возможность для обсуждения этих важных вопросов.
Ирина Мишура