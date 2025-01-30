Главы делегаций государств-членов ЕАЭС посетили Digital Almaty 2025

15:06 31.01.2025

В Алматы с 31 января по 1 февраля 2025 года проходит Международный цифровой форум Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры", передает корреспондент Zakon.kz.



Мероприятие проходит при участии представителей делегаций стран ЕАЭС, экспертов и бизнеса



Как отметил в своем выступлении на пленарной сессии премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, Казахстан ставит перед собой амбициозные цели.



