 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.01.2025
15:40  Евросанкции на удобрения: Лает, да не кусает? Как насолить России, не разозлив европейских фермеров
15:33  Турция – Азербайджан – Узбекистан: туранские проекты обретают новые грани
15:11  Узбекистан и Кыргызстан обменяются заключенными: 45 на 96. Операция пройдет на КПП Дустлик/Достук
15:06  Главы делегаций государств-членов ЕАЭС посетили Digital Almaty 2025
15:03  Мишустин: в 2026 году Россия запустит четыре спутника для интернета по всей стране
14:55  "Российская пропаганда" оказалась правдой: Глава Нацразведки США раскрыла махинации Вашингтона по всему миру
14:25  "Дали задание взорвать электричка". После подрыва террорист хотел уехать к "братьям" в Сирию (видео)

14:19  Do Rzeczy: Россия торгует не по правилам! Благодаря санкциям ЕС Польша теперь импортируют древесину из ... Казахстана
13:45  Дания увязала "Северные потоки" с Гренландией и назло Трампу дала добро на ремонт трубопроводов, - Константин Ольшанский
13:32  Крах немецкой экономической модели: бедная Германия, слабая Европа, - Алексей Белов
13:27  Россия усиливает присутствие в Казахстане. Астана и Москва договариваются о строительстве АЭС в республике
02:47  Южно-Донбасское направление: последний акт - итоговая сводка Readovka к исходу 30 января
01:57  Состоялось первое заседание Нацсовета Кыргызстана по вопросам развития искусственного интеллекта
01:05  Не клевещи, не угрожай, не лайкай. О каких правилах должны знать пользователи Сети в Таджикистане?
01:02  МИД Кыргызстана ответил на обвинения в коррупции в посольстве КР в Германии
01:01  Таджикистан. "Сомон Эйр" закупает два Boeing 737 MAX для расширения полетов
01:00  В Швеции ликвидирован Салван Момика - любитель сжигать Коран
00:54  И.Тасмагамбетов: ОДКБ начинает реализацию программы по укреплению таджикско-афганской границы
00:51  Внешняя трудовая миграция, как источник экономического развития Узбекистана
00:02  CNN: "Резко растет" количество убитых американцев на войне на Украине
Четверг, 30.01.2025
19:39  Новый посол Таджикистана в Турции Содик Имоми начал свою миссию
19:00  Евразийские перспективы интеграции Афганистана
18:56  Узбекистан импортирует 80% легковых авто из Китая
18:54  Европейская Freedom For Eurasia обвиняет Кыргызстан в "поддержке авторитаризма в Беларуси" – что ответили в Жогорку Кенеше?
18:50  Казахстан VS Узбекистан: кто круче по военной мощи?
15:41  МВД Кыргызстана заблокировало доступ к сайтам, рекламирующим интимные услуги
15:37  В иранском порту Чабахар создадут логистическую инфраструктуру для Таджикистана
15:33  Президент Шавкат Мирзиеев 30 января возложил цветы к памятнику Исламу Каримову
15:23  В Кыргызстане обсуждают штраф (налог) за "демонстрацию тщеславия"
15:20  Uzbekistan Airways планирует приобрести 14 самолетов Dreamliner на $2 млрд
15:17  Данияр Ашимбаев: Казахстан в очередной раз вернулся в ситуацию риска и возможностей
15:16  Узбекистан успешно забирает себе культуру всей Центральной Азии
15:12  Садыр Жапаров объяснил, как будет решаться вопрос границы с Таджикистаном
15:08  Китайская CNPC провела в Таджикистане геофизические исследования бохтарских месторождений углеводородов
15:05  В Кыргызстане новый министр цифрового развития. Нурия Кутнаева уступила пост Азамату Жамангулову
14:59  В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка
14:57  Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам
14:56  Кому принадлежит Ибн Сина? В Таджикистане и Узбекистане обсуждают наследие великого ученого
14:54  Как государственный долг Узбекистана влияет на экономику?
14:51  В Кыргызстане право на разработку месторождений определяется через лоббизм
14:50  Казахстан получит 11 млрд кубометров воды из стран Центральной Азии
14:47  Совместная Анкарская декларация по итогам встречи министров Турции, Узбекистана и Азербайджана
14:24  Великобритания назначила торгового представителя в Кыргызстане
14:21  "Мы теряем Алматы" - депутат обратился к премьер-министру Казахстана
14:19  В Туркменистане родителей просят вернуть студентов домой, чтобы они не вступали в исламские группировки
14:17  На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн
14:12  Турция, Азербайджан и Узбекистан подтвердили твердую поддержку территориальной целостности друг друга
13:26  Узбекистан. Центр исламской цивилизации – символ национального самосознания, науки, образования и культуры
05:49  ТАС: Байден должен объяснить, зачем он заставил Украину воевать с Россией
05:19  Жан-Пьер Нафани ушли! В Белом доме пресс-секретарь - женщина
04:59  В Киргизии приступают к строительству экологически чистого города Кемин-Сити
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Главы делегаций государств-членов ЕАЭС посетили Digital Almaty 2025
15:06 31.01.2025

В Алматы с 31 января по 1 февраля 2025 года проходит Международный цифровой форум Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры", передает корреспондент Zakon.kz.

Мероприятие проходит при участии представителей делегаций стран ЕАЭС, экспертов и бизнеса

Как отметил в своем выступлении на пленарной сессии премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, Казахстан ставит перед собой амбициозные цели.



"Как свидетельствует передовой мировой опыт, сейчас уже нецелесообразно просто наращивать технологическую инфраструктуру, особенно с учетом ужесточения правил экспорта вычислительных мощностей и повышения их стоимости. Мы у себя в Казахстане создали новый государственный орган – Комитет искусственного интеллекта, утвердили концепцию соответствующую, которая стала отправной точкой для разработки национальной стратегии искусственного интеллекта. Разработан законопроект об искусственном интеллекте, направленный на создание правовой основы для развития инноваций. Этот документ также должен обеспечить баланс между регулированием и стимулированием развития сферы искусственного интеллекта" – сказал он.

В то же время премьер-министр обратил внимание слушателей на ряд аспектов развития искусственного интеллекта, которые вызывают обоснованную обеспокоенность в обществе.

"Это влияние искусственного интеллекта на рынок труда и необходимость переподготовки специалистов, этические вопросы использования искусственного интеллекта, включая манипуляции общественным мнением и другие риски, экологические последствия и энергетическая нагрузка, обеспечение равного доступа к искусственному интеллекту для разных стран и социальных групп, а также механизмы контроля и управления развитием технологий искусственного интеллекта".

В завершение он подчеркнул, что сегодняшний форум дает возможность для обсуждения этих важных вопросов.

Ирина Мишура

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738325160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 января 2025 года №774
- Поручения Президента: Маулен Ашимбаев обозначил ключевые направления работы Сената
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам гражданской защиты
- Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили в Астане вопросы торгово-экономического сотрудничества
- "Правовую культуру у населения и бизнеса можно сформировать только за счет штрафов"
- Олжас Бектенов встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом-Реза Арефом: товарооборот агропромышленных товаров между странами за год увеличился на 25%
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в Алматы
- KPI по снижению доли теневой экономики будет включен в планы развития госорганов
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  