Узбекистан и Кыргызстан обменяются заключенными: 45 на 96. Операция пройдет на КПП Дустлик/Достук

15:11 31.01.2025

Узбекистан и Кыргызстан обменяются заключенными



Узбекистан и Кыргызстан передадут друг другу осужденных граждан. Закон об этом приняла Законодательная палата. Сейчас в Узбекистане отбывают наказание 45 заключенных кыргызстанцев, в Кыргызстане - 96 узбекистанцев.



Узбекистан и Кыргызстан совершат обмен осужденными гражданами. Закон о ратификации договора об этом был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 31 января. Документ направлен в Сенат для одобрения. Ранее также же закон одобрил Жогорку Кенеш Кыргызстана.



Договор о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания на родине был подписан 18 июля 2024 года в Ташкенте в рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова.



Как сообщила заместитель генерального прокурора Кыргызстана Умуткан Конкубаева, в Узбекистане отбывают наказание 42 кыргызстанца, а в Кыргызстане - 97 узбекистанцев. Председатель Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев, выступивший на заседании, привел немного другие данные - 45 кыргызстанцев и 96 узбекистанцев.



Член нижней палаты парламента Узбекистана Козимжон Тожиев уточнил, что обмен осужденными пройдет через КПП "Дустлик" / "Достук" на узбекско-кыргызской границе.



Документ также регулирует такие вопросы, как покрытие расходов на передачу осужденных, механизм урегулирования споров, языки официального общения между сторонами и другие. В соответствии с соглашением, центральными органами, ответственными за его исполнение, являются генеральные прокуратуры Узбекистана и Кыргызстана.



Депутаты отметили, что соглашение направлено на социальную реабилитацию осужденных, поддержание их связи с семьями и укрепление сотрудничества между государствами.