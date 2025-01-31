Турция – Азербайджан – Узбекистан: туранские проекты обретают новые грани

15:33 31.01.2025

Деятельность Организации тюркских государств приобретает самые разные формы



31.01.2025 | Юрий КУЗНЕЦОВ



29 января в Анкаре состоялась встреча глав внешнеполитических и торговых ведомств Турции, Азербайджана и Узбекистана. Известно, что стороны предметно обсудили вопросы трехстороннего сотрудничества в региональной логистике, торговле и инвестициях. Более того, по итогам переговоров их участники подписали совместную декларацию и выработали дорожную карту дальнейших шагов.



По сообщению Национального информагентства Узбекистана, стороны акцентировали внимание, прежде всего, на приведение таможенной практики в соответствие с законодательством, дальнейшее расширение использования электронных услуг, поэтапное устранение барьеров в торговле на основе принципа эффективности и взаимной выгоды.



Напомним, первая такая встреча состоялась в Ташкенте 2 августа 2022 года. Именно тогда "три братские страны" (формулировка СМИ Узбекистана) создали общую платформу для обсуждения совместных проектов.



В Азербайджане уточнили, что "восстановление территориальной целостности и суверенитета" Баку и "освобождение оккупированных территорий" формирует почву для экономического сотрудничества в более широкой географии. Данное заявление дает основания к предположению о том, что речь пойдет о вовлечении членов Организации тюркских государств (ОТГ) в проекты, связанные с Карабахом, окончательно перешедшим под полный административный контроль Баку в сентябре 2023 года. И хотя тесное сотрудничество Азербайджана и Турции давно не новость, как и существование ОТГ, пожалуй, впервые речь заходит о вовлечении других тюркских государств в сложные и далеко не всегда благоприятные для России процессы в Закавказье.



Невозможно упустить из вида и то, что как минимум направленная на дальнейшее нивелирование "армянского фактора" компания Турции и Азербайджана зачастую переплетена с антироссийской. Симптоматично, что, упоминая ситуацию в Сирии, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе вышеупомянутого мероприятия заявил о "позитивных процессах в этой стране". По его словам, благоприятная ситуация в арабской стране может стать одной из новых платформ для сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана.



При таком раскладе остается лишь "поздравить" Анкару, Баку и Ташкент с тем, что их сотрудничество начало играть новыми смыслами, не вполне, скажем так, дружественными по отношению к России. Об этом не дают забыть и текущие события. Совпадение или нет, но авиакомпания Uzbekistan Airways на днях призналась и, возможно, с гордостью, что с 20 января ее самолеты летают в Европу в обход России и Белоруссии, особо отметив, что теперь самолеты национального перевозчика летают над Азербайджаном и Турцией.



Между тем очевидно, что "тюркский мир" рассматривается Ак-Сараем как один из региональных элементов глобальной мозаики мирового сообщества. В этом контексте ОТГ скорее позиционирует себя не как новое международное образование, бросающее вызов миропорядку под контролем Запада, а как одна из опор сложившегося и привычного кому-то мироустройства. Иными словами, за основу взят не революционный, а, скорее, эволюционный подход на базе укрепления экономического и политического сотрудничества со странами региона. Учитывая особые связи Турции не только с США, но и с Великобританией, указанный формат вполне может быть отражением политики Лондона и его взглядов на "прекрасное будущее" Большой Евразии.



Не являются секретом тесные связи Анкары с британскими военными корпорациями, что может стать фактором использования ОТГ как платформы для захода на военно-промышленный рынок региона Центральной Азии. И пусть пока сотрудничество Анкары с партнерами ОТГ по линии военно-технического сотрудничества невелико и не столь заметно, тем не менее оно развивается и имеет все шансы для высоких темпов роста.



27 января Казахстан и Турция подписали в Анкаре план военного сотрудничества на 2025 год, обсудив "сотрудничество в сфере военного образования и науки, миротворческой деятельности, боевой и медицинской подготовки". Гости из Астаны побывали на предприятии Turkish Aerospace Industries по производству авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов. Военные Казахстана принимают участие в проходящих на территории Турции с 20 января по 7 февраля учениях НАТО "Зима-2025". В свою очередь, Ташкент подписал с Турецкой аэрокосмической компанией (TUSAŞ) контракт на поставку ударных беспилотников ANKA. И хотя разговоры об "армии Турана" вроде бы приутихли, едва ли планы по созданию общетюркских вооруженных формирований окончательно сданы в архив. Еще после январских событий в Казахстане в 2022 г. некоторые авторитетные турецкие военные эксперты подчеркивали, что "глобальная расстановка сил требует, чтобы ОТГ создала общие вооруженные силы, которые могли бы рассматриваться в качестве аналога ОДКБ".



В свою очередь, внерегиональные игроки вполне в состоянии использовать платформу ОТГ как инструмент для актуализации чувствительных этнополитических проблем.



Далеко не случайно западные аналитики (возможно, несколько забегая вперед) отмечают, что ОТГ превратилась в нового геополитического игрока, с помощью которого Турция, обладающая оружием НАТО и имеющая внушительный внутренний оборонный рынок, привлекает внимание стран региона в области военно-технического сотрудничества в противовес России. Таким образом, делается попытка противопоставить развитие ОТГ российским интересам в регионе.



Не стоит забывать и о том, что сегодня в странах Южного Кавказа и Центральной Азии реализуется немало гуманитарных проектов, причем некоторые из них – весьма масштабные. Вот, например, в Ташкенте в соответствии с постановлением президента Ш. Мирзиеева откроют Международный университет тюркских государств, образовательный процесс в котором будет организован на основе соответствующих программ высших образовательных организаций Турции. При этом важную роль в лоббировании собственной трактовки исторических процессов и событий играют термины и понятия. Так, Анкарой ведется большая работа как по подмене некоторых понятий, их специфической "актуализации", равно как и по изменению определений целого ряда терминов. К примеру, в октябре 2024-го в Турции вместо Средней (Центральной) Азии предложили использовать термин "Туркестан". Мало того, новый термин уже стал частью турецкой школьной программы.



Определение "Туркестана" представлено на сайте турецкого госканала "ТРТ". Там, в частности, отмечается, что "Туркестан начинается с Хорасанской области Ирана, простирается от северных предгорий Памира и гор Гиндукуша-Куньлуня, включая Северный Афганистан, до район Дун-хуан в Китае, затем достигает запада Маньчжурии, включает все Южную Сибирь с Монголией и Уральские горы на западе, охватывая обширную территорию до места, где река Волга впадает в Каспийское море".



Имеет значение и алфавит. В сентябре 2024 г. в рамках ОТГ был принят т. н. единый рамочный алфавит для тюркоязычных государств, состоящий из 34 букв. Всего же по линии ОТГ турки развивают сотрудничество со странами "тюркского мира" по 30 направлениям. Кроме того, создан Союз тюркских университетов и принята т. н. "Орхунская программа обмена", предполагающая обмен студентами и преподавателями между университетами стран-членов ОТГ. В 2022 году начала работать Тюркская академия – своего рода региональный координационный центр тюркских исследований, работе которого президент Эрдоган уделяет немало внимания.



Кроме того, на постоянной и регулярной основе проходят т. н. туранские экономические форумы, спонсорами которых, как правило, выступают заинтересованные в расширении внешних рынков турецкие компании. К примеру, главным спонсором последнего Туранского форума электронной торговли и экспорта, который прошел 26 ноября 2024-го, выступил маркетплейс Trendyol со штаб-квартирой в Стамбуле. Более того, стало известно, что в обозримой перспективе на рынок поступят товары под брендом Made in Turan, а также появятся торговые дома тоже под названием Made in Turan.



Учреждены и уже работают такие механизмы тюркской интеграции, как Союз тюркских торгово-промышленных палат с координационным центром в том же Стамбуле, Международный фонд тюркской культуры и наследия с секретариатом в Баку, Тюркский инвестиционный фонд и другие.



Масштаб проводимой Ак-Сараем работы впечатляет. Не вызывает сомнений и то, что тюркские страны уделяют этому масштабу внимание. Сложившееся положение вещей требует безотлагательного принятия необходимых мер политического и иного реагирования. Думается, для успеха дела российские ведомства между собой и при взаимодействии с бизнесом и гражданским сообществом должны работать не менее слаженно и синхронно, чем представители Турции. Каждый участник процесса должен хорошо понимать отведенный ему рубеж. России все еще доверяют, помня о ее вкладе в нациестроительство бывших советских республик, а ныне государств Центральной Азии. Ирония судьбы, но даже латинский алфавит в "Туркестан" принесла советская власть, но никак не турки, да и в 1990-х годах для турок, мягко говоря, далеко не все складывалось просто. Необходимо в полной мере использовать имеющийся позитив, и тогда амбиции Анкары в регионе уже не будут казаться настолько всеохватными и неудержимыми.