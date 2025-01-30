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Евросанкции на удобрения: Лает, да не кусает? Как насолить России, не разозлив европейских фермеров
15:40 31.01.2025

Politico
США

Неразбериха с удобрениями по-брюссельски: как насолить России, не разозлив европейских фермеров
Politico: пошлины против российских удобрений ничем не помогут Евросоюзу

Ввод пошлин против российских удобрений не поможет ЕС, сообщает Politico. Доходы России сократятся не сильно, европейские производители останутся с носом, а фермеры, закупающие дешевую российскую продукцию, чтобы снизить издержки, не смогут позволить себе дополнительные расходы.

Бартош Бжезиньский (Bartosz Brzezinski)

Последний шаг Европейской комиссии, пошлины на российские удобрения, должен был стать тройной победой: перекрыть доходы военной машины Москвы - раз; помочь нуждающимся европейским производителям - два; избежать повышения цен, которое только раззадорит фермеров Европейского союза, балансирующих на грани открытого бунта, - три.

Однако вместо этого вышел скорее тройной провал.

Европейские производители удобрений уже несколько месяцев бьют тревогу, что с сокращением газового экспорта в Европу Москва превращает свой дешевый газ в дешевые удобрения и отправляет их в ЕС. Эта уловка сберегла России ценный приток средств, несмотря на западные санкции, призванные подорвать военную экономику Кремля.

И вот Комиссия наконец-то принимает меры и предлагает обложить пошлинами российские и белорусские удобрения.

Но есть риск, что тщательно спланированный план, предусматривающий многолетние переходные периоды и щадящее поэтапное введение мер, в итоге не удовлетворит вообще никого. Российские доходы принципиальным образом не сократятся; европейские производители удобрений останутся с носом; а фермеры, закупающие дешевую российскую продукцию, чтобы снизить издержки, не смогут позволить себе дополнительные расходы.

Фермерский союз Copa-Cogeca, главное сельскохозяйственное лобби ЕС, предупредил, что новые пошлины чреваты ростом издержек в следующем сезоне и, как следствие, дополнительным давлением на отрасль, и без того испытывающую сильные трудности. Группа утверждает, что план Комиссии не дает никаких гарантий, что внутреннее производство удобрений вырастет достаточно быстро, чтобы компенсировать дефицит.

Фермерское лобби призвало Брюссель смягчить последствия, отменив действующие пошлины на импорт нероссийских удобрений. В противном случае, предупредили отраслевики, европейским фермерам грозит "катастрофический" финансовый удар.

Брюссель уверяет, что пошлины вырастут примерно с изначального уровня в 40 евро за тонну до 430 евро спустя три года, ослабят военную экономику России и одновременно упрочат "стратегическую автономию" ЕС.

Однако критики парируют, что пошлины слишком беззубы и к тому же запоздали, поэтому реального эффекта не дадут. Даже если законопроект будет одобрен, российские удобрения продолжат свободно поступать в блок как минимум до 2026 года.

Лает, да не кусает?

Европейские фермеры уже выходили на улицы из-за роста затрат и жестких экологических нововведений. Еще один скачок цен на удобрения грозит спровоцировать новую волну протестов - только представьте себе, как тракторные пикеты блокируют дороги и парализуют столицы. Брюссель хочет избежать этого политического кошмара.

В то же время европейских производителей удобрений обескураживает промедление. Они считают, что у Москвы развязаны руки, чтобы наводнять рынок своей продукцией и дальше. В прошлом году ЕС импортировал 6,17 миллиона тонн российских удобрений на сумму 2,12 миллиарда евро - рекорд с начала российской спецоперации в 2022 году, по данным Евростата и таможни.

Для европейских производителей удобрений проблема кроется не только в российском импорте, но и в бездействии Брюсселя.

Тиффани Стефани, вице-президент норвежской компании Yara, одного из крупнейших в мире производителей удобрений, считает, что эти меры в любом случае дадут о себе знать не сразу.

"Мы понимаем, что Комиссия принимает меры, чтобы сократить импорт российских удобрений, но, увы, это мало и запоздало", - подчеркнула Стефани.

Она предупредила, что, откладывая решительные действия до 2026 года или еще позже, ЕС рискует поставить под удар собственное производство удобрений, если российские товары продолжат поступать.

"Мы призываем Европейский парламент и Совет министров задать более высокую планку. Соглашаться на меньшее - значит упускать возможности", - заключила она.

Источник - ИноСМИ
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