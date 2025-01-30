ВС РФ вышли широким фронтом против южного сектора обороны Часова Яра

23:36 31.01.2025

– итоговая сводка Readovka за 31 января



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 31 января в разрезе СВО. Русские войска начали операцию против южных оборонительных рубежей Часова Яра. Нардеп Рады Костенко заявил о том, что против главы ГУР Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заведено дело в СБУ из-за допущенного панического высказывания.



Решить сразу две задачи



