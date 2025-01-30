|ВС РФ вышли широким фронтом против южного сектора обороны Часова Яра
23:36 31.01.2025
– итоговая сводка Readovka за 31 января
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 31 января в разрезе СВО. Русские войска начали операцию против южных оборонительных рубежей Часова Яра. Нардеп Рады Костенко заявил о том, что против главы ГУР Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заведено дело в СБУ из-за допущенного панического высказывания.
Решить сразу две задачи
Как и предполагала редакция Readovka, активизация подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ юго-западнее микрорайона Новый в лесном массиве было преддверием атаки на южные микрорайоны Часова Яра. Данная местность находится под контролем штурмовых подразделений наших десантников. Это, в свою очередь, означает, что ВС РФ вплотную приблизились к задаче обесценить для противника центральную оборонительную позицию в кварталах многоквартирных домов за огнеупорным заводом. Украинские подразделения потратили огромное количество ресурсов и потеряли много людей, чтобы удержаться в центре города. Но это упорство было оплачено ослаблением сил, развернутых на юге Часова Яра, в микрорайонах имени Тараса Шевченко и Южный. Русские войска сделали верный расчет в переносе вектора атаки на ослабленные оборонительные рубежи ВСУ. Ведь не имеет смысла, упершись лбом, выкорчевывать пехоту противника из позиций в многоквартирных домах, если эти позиции для Киева можно сделать бесполезными.
Контроль над лесным массивом позволил приступить к началу штурма микрорайона Тараса Шевченко. Передовые подразделения российской армии вплотную приблизились к жилой застройке в этой части города. В отличие от других районов Часова Яра, там находятся лишь частные дома, где долговременная оборона крайне затруднительна. В перспективе это позволяет изолировать противника, засевшего в центре города. На этом для неприятеля польза и смысл обороняться за огнеупорным заводом закончатся.
Но выход широким фронтом против южного сектора обороны украинского гарнизона Часова Яра имеет еще и вторую задачу. ВС РФ также вышли на дистанцию прямого удара по позициям ВСУ в микрорайоне Южный. Кроме того, русские подразделения начали сближаться с селами Ступочки и Предтечино. И эти маневры предприняты сейчас не случайно. Оборона Торецка де-факто закончена, город по большей части в руках ВС РФ, не считая ряда позиций на северных окраинах, где противник еще пытается отбиваться. В купе с этим активные действия российской армии на южных окраинах Часова Яра – это не что иное, как подготовка к операции по охвату украинских частей по обоим флангам на площади межу Торецком и Часовым Яром. При удачном стечении обстоятельств это позволит не допустить планомерного отхода ВСУ в Константиновку и поможет избежать затяжных боев за нее.
"Знай свое место"
Недавно утекшие в СМИ незалежной слова главы ГУР Буданова о том, что если Украина не начнет переговоры с РФ, то летом в стране начнутся необратимые процессы, получили продолжение. Нардеп Рады Костенко заявил о том, что в СБУ в отношении Буданова возбуждено уголовное дело.
"Это вопросы государственного уровня, которые стоят, в том числе, человеческих жизней… Возбудили уголовное дело – и правильно сделали. Пусть разбираются, чтобы больше таких ситуаций не было", – сказал украинский чиновник.
На этом тему можно было бы закрыть, ведь как ни пытался бы Буданов откреститься от своих слов на закрытом заседании, его "коллеги по цеху" внесли ясность – глава ГУР действительно заявил то, что заявил.
Но все на самом деле может оказаться куда интереснее. Не является секретом, что для спецслужб воздействие на информационное поле и общественное мнение "намеренными сливами" и прочими методами – это активно применяемая схема работы. Можно предположить, что Буданов использовал издание "Украинская правда" как средство доставки сообщения на Банковую без прямого доклада или заявления. Этим соблюдалось следующее. Глава ГУР защищал себя от возможных последствий личной беседы с Зеленским или его ближним кругом о том, что "дело пропало". Лишиться должности, да еще и с шумом, ему не хотелось бы, слишком много вещей на Украине завязано на Буданове. Это, например, взаимодействие как с западными разведками, так и с черным рынком, которому покровительствует ГУР. Сам он получает серьезные доходы от теневой стороны деятельности своего ведомства. Следовательно, посылать сообщение нужно было для того, чтобы, как говорится, "и в реку зайти, и сухим из нее выйти". А формат "утечки" позволял Буданову отвергать подобные заявления как лично, так и опровергать их по линии пресс-службы своего ведомства, что и было сделано. Таким образом, формально он ни при чем.
Это сообщение на Банковой, вероятно, увидели, но поняли его далеко не так, как бы Буданову хотелось. Теперь уже глава ГУР получает послание опосредованным методом, то есть через нардепа от "независимой" партии "Голос". Примечательно, что она была лишена государственного финансирования еще в 2024 году, а объективные финансовые трудности делают ее функционеров весьма открытыми к различным форматам сотрудничества за сдельную плату. СБУ, в свою очередь, никаких официальных сообщений не выпускала, и никаких "инсайдов", кроме заявления Костенко, по этому вопросу нет. Сработал принцип "выходной сигнал эквивалентен входному". А чего конкретно могла испугаться Банковая? Как сказано выше, Буданов имеет многочисленные механизмы взаимодействия с заграницей, причем в этом аспекте его никто не контролирует. Банковая могла таким образом предохраниться от "сепаратных переговоров", привлекая Костенко для того, чтобы просто осечь главу ГУР.
Самобытное развитие и борьба с коррупцией. Чего соотечественники хотят от государства
Эксперты института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН опубликовали результаты исследования, посвященного, среди прочего, ожиданиям россиян от государства. Неожиданностей нет, но зато мы можем сказать, что это не субъективные ощущения, а реально волнующие статистически значимое число сограждан вопросы.
От государства ждут в первую очередь борьбы с коррупцией, социальным неравенством и некомпетентностью чиновников. Социальная повестка в России сильна исторически, и здесь сограждане себе не изменили. Собственно, эти темы с большим или меньшим успехом всегда затрагивали и системные политики – не просто так на них же пытается спекулировать оппозиция. Качество бюрократии – это проблема. И это не тот случай, когда в какой-то момент можно остановиться и сказать "Дело сделано, больше проблем не будет" – постоянно требуется улучшение.
Впервые за очень долгое время в списке появилось опасение, что миграция в нашу страну выйдет из-под контроля. Это вопрос, который поднимали уже самые разные должностные лица, включая президента. И да, это не страхи каких-то ксенофобов, а действительно массово разделяемое в стране беспокойство.
Наконец, что касается направления движения страны, у людей созрел запрос на сочетание самобытности и развития. Стремление влиться в какой-то дружный террариум и быть всем приятными осталось в прошлом, сейчас типичный взгляд на мир – это необходимость жить своим умом, определять свое будущее самостоятельно. Суверенитет в широком смысле – это священная корова в нашей стране уже столетиями. Корни трепетного отношения к этому вопросу тянутся в глубину веков (буквально ко временам средневекового монгольского ига), и традиция поддерживается. Да, развитие. Нет, не ценой потери своего лица.
Ну и, наконец, мы страна оптимистов. Несмотря на популярный стереотип о вечно угрюмых русских и о "России для грустных", мы верим в будущее и смотрим в него со спокойным оптимизмом. И это действительно радует, в такое-то сложное время.
Все будет хорошо. Проверено социологией.
Вчера, 30 января, главным событием ВС РФ начали операцию по охвату ядра группировки ВСУ "Хортица" – итоговая сводка Readovka за 30 января