Российский спортсмен Василий Пельмень Камоцкий победил американца по пощечинам

01:59 01.02.2025

Гигантский русский Пельмень забрал пояс в лиге Уайта. И заплакал с флагом России на плечах



Сергей Почежирцев

31 января 2025



Василий взял убедительный реванш у Безумного гавайца.



В октябре 2024 года российского спортсмена Василия Пельменя Камоцкого незаслуженно оставили без титула в лиге Дэйны Уайта, нарисовав ничью. Но реванша от простого русского мужика фанатам долго ждать не пришлось.



