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Российский спортсмен Василий Пельмень Камоцкий победил американца по пощечинам
01:59 01.02.2025

Гигантский русский Пельмень забрал пояс в лиге Уайта. И заплакал с флагом России на плечах

Сергей Почежирцев
31 января 2025

Василий взял убедительный реванш у Безумного гавайца.

В октябре 2024 года российского спортсмена Василия Пельменя Камоцкого незаслуженно оставили без титула в лиге Дэйны Уайта, нарисовав ничью. Но реванша от простого русского мужика фанатам долго ждать не пришлось.



Василий эффектно разобрался с дутым чемпионом, исполнив мечту главы UFC.

"Ему повезло сохранить пояс"

Камоцкий стал первым представителем России в лиге Power Slap, где спортсмены отвешивают друг другу увесистые пощечины. Василий родился в небольшом городке Иланский в Красноярском крае. С детства спортсмен отличался большими габаритами. Так, к 11-му классу он весил уже больше 170 кг.

В соревнования по спортивным пощечинам Василий пришел, чтобы накопить на комбайн, в котором нуждался его семейный бизнес. Камоцкий - потомственный фермер. Именно сельское хозяйство приносило ему основной доход.

Но в итоге Василий проявил себя так ярко, что крупного парня из российской глубинки заметили в Power Slap. Стартовал в лиге сибиряк с блестящей победы над поляком Камилом Марусаржем. Полярный медведь был отправлен в глубокий нокаут первой же пощечиной.

Блестящая победа сподвигла боссов дать Василию сразу чемпионский бой с американцем Лайном Вернсом по прозвищу Безумный гаваец. Но поединок в октябре 2024 года завершился сомнительной ничьей, из-за чего пояс остался у его обладателя.

- Я думал, что победил, ведь у него были фолы. Первый удар был хорошим, но с каждым следующим он становился все слабее. Ему повезло сохранить пояс. Моей целью прихода в Power Slap было завоевание титула. Я не то чтобы жажду реванша, просто хочу забрать пояс, которым он владеет. В этот раз Лайн поедет в Гавайи ни с чем, - заявил перед реваншем Василий.

"Я самый сильный в мире по пощечинам"



По приятной традиции Камоцкий выходил на повторный поединок в рамках турнира Power Slap 11 с флагом России. Перед поднятием на помост Василий бережно свернул его и отдал команде. Американец же предпочел выйти на арену с флагом штата Гавайи, а не со "звездно-полосатым" полотнищем.

На стороне гавайца были размах рук, размер ладони и очередь нанесения пощечины. Последнее обстоятельство часто влияет на исход поединка, но Василий даже не шелохнулся после удара соперника. Россиянина этот только раззадорило. Ответ нашего спортсмена был гораздо убедительнее. Хотя Вернс характерным жестом показал, что потребляет такие удары на завтрак, обед и ужин, его голова отлетела после пощечины.

Второй раунд также начался с невыразительного удара американца. Казалось, что Василий просто его не почувствовал. Он показал тоже же жест, что и соперник в предыдущем раунде. Вторая пощечина Камоцкого получилась слабее первой, но даже она выглядела убедительнее попыток Безумного гавайца. Возможно, повлияло нарушение правил при защите со стороны Лайна. Василию дали перебить, и эта попытка выглядела лучше.

Третий отрезок начался с "ням-ням" в исполнении Камоцкого. Вернс выглядел просто жалко, хотя пытался сохранять хорошую мину при плохой игре. Василий же неплохо "болтанул" соперника. Лайн попытался изобразить актерскую игру, но пляшущие ноги выдавали реальный ущерб.

В четвертом раунде Лайн, осознавая тяжелое положение, слишком сильно развернул ладонь и ударил ребром. Но и это не помогло. Василий даже тут не пошатнулся. Россиянину дали две минуты на восстановление, правда после этого нанести хорошую удар не получилось.

На заключительный отрезок у спортсменов не осталось сил, это было на руку Камоцкому. Размен слабыми пощечинами не изменил раскладов. Василий одержал победу единогласным решением судей - 50:44, 50:44, 48:46.

После боя россиянин с триколором на плечах не мог сдержать слез. Все интервью он плакал от радости, заявив, что готов сражаться с любым, благо гавайцев для избиения в лиге хватает.

- Теперь это не ***** (ерунда). Я горд и рад. Прошел игру. Теперь все знают, что я самый сильный в мире по пощечинам. Да мне ***** (все равно), пусть в очередь выстраиваются, - сказал Камоцкий после боя.

Пояс чемпиона россиянин получал лично из рук Дэйны Уайта. Босс UFC и Power Slap был очень доволен и перекинулся парой фраз с новым чемпионом.

- Он поздравил с победой. А я ему сказал, что поздравляю и его с тем, что сбылась его мечта - Пельмень стал чемпионом в его лиге, - приводит слова россиянина "Матч ТВ".

Ростер спортсменов в только набирающей обороты лиге пока не такой большой, но достойных соперников в супертяжелом весе предостаточно. Весьма вероятно, что и Вернс не сказал последнего слова в борьбе за титул, и боссы Power Slap организуют третий бой между ними.

Источник - sportbox.ru
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