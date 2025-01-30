Гудбай, Америка. Трамп боится БРИКС и пугает 100-процентными пошлинами

07:17 01.02.2025

Трамп вновь пригрозил БРИКС 100-процентными пошлинами за отказ от доллара США

Штаты потребуют от БРИКС обязательства не отказываться в расчетах от доллара и не создавать собственную валюту.



Президент Трамп повторил, что США требуют от стран БРИКС обязательства не отказываться от доллара, иначе страны-участники объединения столкнутся со "100%-ными пошлинами", согласно его посту на сайте Truth Social.



США потребуют от этих стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую валюту для замены доллара США.



"Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать „привет" тарифам и „прощай" Америке", - говорит он.



Доллар США был якорем мировой торговли - и предметом зависти как партнеров, так и конкурентов - на протяжении восьми десятилетий. Жажда долларов в мире сделала финансирование правительственного долга, достигшего 28 триллионов долларов, более дешевым для Вашингтона, - а для миллионов американцев - ипотеку или заем наличных для покупки автомобилей и оплаты колледжа.



Правило доллара глубоко укоренилось, отчасти из-за огромного размера экономики США и ее постоянной готовности иметь большой торговый дефицит, поглощая мировые товары и выдавая взамен доллары. Вероятно, потребуются годы, чтобы это изменить.



Тем не менее блок стран - например, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, также известный как первоначальный БРИКС, - действуя сообща в течение долгого времени, вполне мог бы создать серьезную проблему.







После десятилетия, когда Америка все больше полагалась на карательные экономические санкции и тарифы для достижения своих политических целей, многие страны мира начинают задаваться вопросом, не слишком ли они подвержены влиянию доллара.



Страны БРИКС обсуждают развитие торговых каналов, которые снизят зависимость от доллара и, следовательно, подверженность санкциям США. Россия, находящаяся под суровыми санкциями с 2022 года, взяла на себя инициативу. В октябре Москва рекламировала идею создания прямых связей между центральными банками стран БРИКС или коммерческими кредиторами, чтобы обеспечить больше трансграничных платежей в местных валютах.



Интерес к этой идее есть, в том числе и со стороны некоторых стран-производителей нефти. Но пока мало признаков последовательного плана, не говоря уже о новой валюте-конкуренте. Даже некоторые участники БРИКС преуменьшали степень конкуренции доллару: Нарендра Моди из Индии ясно дал понять, что проект БРИКС не следует рассматривать как антизападный. А Китай, который не скрывал, что хочет, чтобы его юань стал конкурентом доллара, недавно выпустил суверенные облигации, номинированные в американской валюте, - и был завален заявками.



Пошлины могут иметь обратный эффект. Доллар стал любимым активом мира из-за привлекательности его использования. Если странам придется начать жалеть, чтобы они это сделали, это может вызвать геополитическую нестабильность, которая подтолкнет к поиску альтернатив.