"Украина – вымышленное государство". К.Джорджеску нанес теории украинской государственности невосполнимый удар

14:58 01.02.2025

Украина – вымышленное государство

Высказывания кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску вызвали переполох в Бухаресте и в Брюсселе



01.02.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее раздел между соседними странами неизбежен. По словам политика, мир меняется, и границы будут меняться. "У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От прежнего… как оно называлось… Закарпатье! Есть еще венгры… Львов, который останется с поляками, и Малороссия" – поделился своими мыслями кандидат в президенты.



На вопрос о вероятности раздела Украины, он ответил: "На 100% так и будет. У них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", – подчеркнул Джорджеску.



