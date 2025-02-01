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Украина – вымышленное государство . К.Джорджеску нанес теории украинской государственности невосполнимый удар"Украина – вымышленное государство". К.Джорджеску нанес теории украинской государственности невосполнимый удар
14:58 01.02.2025

Украина – вымышленное государство
Высказывания кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску вызвали переполох в Бухаресте и в Брюсселе

01.02.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее раздел между соседними странами неизбежен. По словам политика, мир меняется, и границы будут меняться. "У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От прежнего… как оно называлось… Закарпатье! Есть еще венгры… Львов, который останется с поляками, и Малороссия" – поделился своими мыслями кандидат в президенты.

На вопрос о вероятности раздела Украины, он ответил: "На 100% так и будет. У них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", – подчеркнул Джорджеску.



Как известно, победа в первом туре президентских выборов в Румынии обвиняемого в "пророссийских взглядах" румынского политика Кэлина Джорджеску напугала власти Бухареста, Европейский союз и НАТО, о чем с тревогой пишет американская газета Politico.

"Шокирующая победа ультранационалиста Кэлина Джорджеску вызывает опасения, что Москва может попытаться привлечь в свой лагерь Румынию – члена НАТО и ЕС – страну с населением 19 миллионов человек в Центральной и Восточной Европе, – отмечалось в материале издания. – Румыния играет вспомогательную, но заметную логистическую роль в конфликте на Украине из-за факта соседства", а потому "победа в первом туре Джорджеску является планом по лишению Бухареста выхода к Черному морю".

Заметив, что Джорджеску, как она считает, выступает за союз с Москвой и критикует поставки американского оружия Украине, издание тревожится по поводу того, что его победа в первом туре "вызвала шок у многих, так как в ряде социальных опросов ему обещали всего один процент голосов".

Напомним, первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. По его итогам Джорджеску лидировал с 22,94% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря. Но 28 ноября Конституционный суд (КС) Румынии потребовал от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики пересчитать результаты первого тура. В итоге 6 декабря КС вообще аннулировал результаты первого тура. Повторное проведение президентских выборов назначили на 4 мая 2025 года. Однако вспыхнувший после этого скандал привел лишь к росту популярности Джорджеску в Румынии. Победитель первого тура аннулированных президентских выборов Кэлин Джорджеску продолжает пользоваться популярностью у населения, пишет Financial Times со ссылкой на результат опроса общественного мнения. Поддержку Джорджеску, которого считают "пророссийским" кандидатом, выразили уже более 40% респондентов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный недавно компанией Verifield.

Все это вызывает панику среди правящего прозападного истеблишмента Бухаресте и в Брюсселе. После его заявления об Украине, как "несуществующем государстве", на Джорджеску обрушился шквал критики со стороны проправительственных СМИ.

"Кэлин Джорджеску, известный своей противоречивой речью и близостью к пророссийским взглядам, – пишет газета Аdevarul, – недавно сделал крайне провокационные заявления в интервью Иону Кристою, в которых он поддержал ревизионистские идеи и рассказал о внешних территориях, которые он считает частью Румынии. Эти заявления вызвали резкую критику и выдвинули на передний план чувствительные исторические темы, касающиеся границ и суверенитета Украины".

"Заявление Джорджеску противоречит не только международным нормам и принципам Евросоюза, но и Конституции Румынии, – указывает издание. – Кроме того, его акцент на том, что "Украина – вымышленное государство", не отражает геополитическую и историческую реальность региона, поскольку Украина признана на международном уровне как суверенное государство, а ее границы установлены международными договорами, в том числе соглашениями между Румынией и Украиной".

Переполошились и в Киеве: со специальным заявлением по этому поводу выступили у "Сибиги иностранных дел". "Заявления румынского политика Кэлина Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, представляют собой крайнее неуважение к Украине и украинскому народу. Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречат международным нормам, Уставу ООН, а также фундаментальным демократическим ценностям", – заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Но зачем Джорджеску сделал такое шокирующее для Запада заявление, которое вызвала переполох как в Бухаресте, так и в целом в ЕС, который сейчас всеми силами поддерживает Киев, накачивая его оружием? Неужели кандидат в президенты Румынии не понимает, что после этого накат на него накануне голосования еще больше усилится?

Видимо, его расчет – на то, что его популярность после этого в народе еще больше возрастет. Ведь, как известно, Румыния давно претендует на Бессарабию (земли к югу от Молдавии с центром в Измаиле) и на Северную Буковину (с центром в Черновцах). Эти территории принадлежали соответственно Российской империи и Австро-Венгрии, в 1918 году с позволения Германии были захвачены Румынией, после разгрома гитлеровской коалиции вошли в состав СССР, а после его распада в 1991 году перешли новому государству – Украине.

Как объяснил историк Александр Широкорад, "Бухарест имеет все основания поднять вопрос об этих землях. Для защиты у Киева очень слабые аргументы – они же были переданы СССР, а нынешняя Украина считает себя „оккупированной Советским Союзом территорией", то есть ни в коей мере не хочет быть его наследницей. Таким образом, Киев в этом вопросе сам себя загнал в угол и дал сильные козыри не только Бухаресту, но и Будапешту с Варшавой".

В марте 2024 г. зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на марафоне "Знание.Первые", показал "новую карту Восточной Европы", на которой части нынешней Украины отмечены в составе других государств. Согласно карте, Винницкая область может оказаться в составе Румынии, Ужгород – Венгрии, Польша получит Львов, Ивано-Франковск, Житомир, а остальные регионы присоединятся к России. На иллюстрации Одесса, Николаев, Черкассы, Чернигов, Полтава, Днепр, Запорожье, Сумы, Херсон входят в состав РФ. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика на этой карте тоже числится за Россией. Украине же, согласно этой карте, останется небольшой кусок территории с центром в Киеве. А несколько дней назад Директор Службы внешней разведки России и председатель Русского исторического общества Сергей Нарышкин предложил историкам из Словакии, Польши и Венгрии обсудить судьбу пока еще украинских территорий: "Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем".

Несмотря на русофобский настрой большей части взращенного на западных грантах исторического сообщества государств Восточной Европы, возможность раздела территории бывшей УССР признает на Западе далеко не только один Джорджеску. "Единство Запада в вопросе поддержки Киева рушится", – заявил в интервью для YouTube-канала The Prof G Show – Scott Galloway американский политолог Ян Бреммер. По его словам, это приведет к неспособности Украины удерживать территории и ее последующему разделу.

"Боюсь, тем, кто всецело на стороне Украины, это не понравится. За "недостаточную" поддержку этой страны ведь можно "огрести" так, что мало не покажется. Поэтому хочу подчеркнуть отдельно: когда я говорю, что Украину в итоге разделят, то я этого отнюдь не одобряю. Это несправедливо. Я против такого сценария. Я хотел бы, чтобы украинцы вернули себе всю территорию целиком, чтобы у них была такая возможность. Но этого не будет, и я не хочу никому врать. Вообще нам много чего не нравится, однако с этим приходится мириться", – констатировал Бремер.

Американский политолог обосновывает свой печальный для Киева прогноз тем, что "сегодня средний возраст украинского призывника – что-то около 45 лет. Для сравнения, когда боевые действия только начались, он был равен 26 годам. Украинцев всего 44 миллиона. Их боеспособность снижается, и удержать даже те 82% территории, что они сейчас контролируют, в дальнейшем станет гораздо тяжелее".

После провала контрнаступления ВСУ Президент России Владимир Путин заявил в январе 2024 года на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, что, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом: "Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас это совершенно очевидно: не только провалилось их контрнаступление, но и инициатива находится в руках российских Вооруженных сил – если так будет продолжаться, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар".

Источник - Фонд стратегической культуры
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