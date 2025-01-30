В Узбекистане в ходе мероприятий "Антитеррор-чистка" пресечена деятельность 42 преступных групп

16:32 01.02.2025

В ходе мероприятий "Антитеррор-чистка" задержаны 169 человек



С 27 по 31 января по всей стране были проведены масштабные мероприятия "Антитеррор-чистка" с участием сотрудников СГБ и ОВД.



Сообщается, что для стабилизации криминогенной обстановки и выявления лиц и преступных групп, оказывающих на нее негативное влияние, было проведено 946 специальных мероприятий.



Были выявлены 418 человек, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, оказывающих негативное влияние на криминогенную ситуацию в республике. В отношении них возбуждены уголовные дела. В рамках этих дел под стражу взяты 169 человек, пресечена деятельность 42 преступных групп. К административной ответственности привлечены 399 человек, из которых 270 подвергнуты административному аресту. Задержаны 109 разыскиваемых лиц. С 536 гражданами проведены профилактические беседы, 402 из них получили официальные предупреждения.



Кроме того, в ходе мероприятий из незаконного оборота изъяты 80 единиц огнестрельного оружия с боеприпасами, 30 кг 337 г наркотических веществ, 4 521 сильнодействующее лекарственное средство, 186 ножей, 22 биты и 17 кастетов.



Отмечается, что оперативные мероприятия по стабилизации криминогенной обстановки будут продолжены и в других направлениях.