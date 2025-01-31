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Воры остались в своих кабинетах. Почему в мирных планах нет места российским ЗВР, - Иван Лизан
17:02 01.02.2025

Воры остались в своих кабинетах. Почему в мирных планах нет места российским ЗВР

31.01.2025

Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру

Уже которую неделю журналисты и аналитики из разных изданий по всему миру упражняются в поиске форм завершения украинского конфликта. Даже несмотря на нежелание США учитывать минимальные требования России - они изложены в летнем ультиматуме Путина - ни в одном из мирных планов нет ни слова о замороженных российских золотовалютных резервах. Почему?

С одной стороны и это нормально - все планы крайне условны. С другой стороны, у России и ее народа украли свыше 200 млрд долларов, которые хорошо было бы вернуть. Но не все так просто.

Уже не ваше

В марте 2022 года евробюрократы сообщили о заморозке российских ЗВР на сумму около 316 млрд долларов, что составляло около 51,6% от всех ЗВР России. Позднее к этим деньгам стали добавлять средства угодивших в санкционные списки бизнесменов из России. 210 млрд суверенных (государственных) активов находятся в Европе, из них 190 млрд в бельгийской клиринговой системе Euroclear. Небольшая часть средств числится в люксембургском депозитарии Clearstream. В США находится около 5 млрд долларов российских активов. Где оставшиеся деньги - не ясно, однако западные СМИ в 2022 году писали, что России удалось вывести часть своих средств, но какую именно часть по-прежнему непонятно.

В 2022 и 2023 годах никаких практических действий по использованию российских денег для финансирования киевской власти Запад не предпринимал. Тему лишь активно обсуждали политики и журналисты, а юристы искали способ, как использовать российские деньги, чтобы нарушение Западом норм международного права не было совсем уж вопиющим.

По мере затягивания конфликта и обретения им черт безнадежного для Украины, рос соблазн использовать российские деньги для финансирования киевской власти, переведя войну с Россией в режим самоокупаемости. Такой подход позволяет как снизить уровень общественного недовольства из-за усталости в ЕС от поддержки Украины, и так и на время позабыть о необходимости согласования траншей Украине странами-членами ЕС, у ряда из которых особая позиция по конфликту.

К началу весны 2024 года проблематика практического использования российских ЗВР обрела практическое измерение. Тем более, что стало очевидно, что российские ЗВР приносят живые деньги в районе 4 млрд долларов в год.

Цель одна, а подходы разные

Изначально никакого консенсуса по поводу использования российских ЗВР на Западе не было. США и ЕС придерживались разных подходов.

У Вашингтона он был более радикальным: администрация Байдена в апреле 2024 года проталкивала законопроект H.R.8038, известный в русскоязычном пространстве как "Принуждение к миру через силу". В нем США создали правовой механизм по конфискации российских суверенных активов для их последующей передачи Украине. Однако законопроект в итоге "похоронили" в Конгрессе - до Сената он не дошел. Причина очевидна - союзники США не пожелали поддерживать американский подход в использовании российских ЗВР. Россия в ответ - указом президента Путина - разрешила российским судам использовать американское имущество для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Вот только конфисковывать ничего не пришлось так как H.R.8038 до сих пор не принят.

Евросоюз решил идти своим путем и 23 мая 2024 года Совет ЕС утвердил механизм передачи части доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины. В соответствии с ним центральные депозитарии, которые хранят российские суверенные активы на сумму более 1 млн долларов, должны будут перечислять не менее 89,7% годовой чистой прибыли от управления этими активами на нужды Украины (траншами два раза в год).

Первую выплату в размере порядка 1,6 млрд евро Киеву уже передали (впрочем, 90% суммы пределы ЕС не покинули - их направили в Фонд мира, из которого оплачивают поставки оружия). Россия такой подход все равно сочла экспроприацией и подготовилась к принятию ответных мер, пригрозив симметричным ответом с той лишь разницей, что ЕС запускает руку в российские суверенные (государственные) активы, а Россия будет вынуждена компенсировать свои потери использованием не суверенных активов (то есть принадлежащих физическим и юридическим лицам). Но угроза пока и осталась угрозой.

Уже к концу лета выборы в США пошли не по плану: Джо Байден снял свою кандидатуру, а у Камалы Харрис быстро закончился медовый месяц с избирателями и ее рейтинги стали отставать от рейтингов Дональда Трампа. Возникла угроза того, что Украина останется без американского финансирования, которое покрывало примерно треть от ее потребностей.

Тогда США, ЕС и другие их союзники скорректировали подход к российским ЗВР.

23 октября 2024 года Совет ЕС поддержал выделение Украине кредита в размере 35 млрд евро со сроком погашения до 45 лет за счет инвестирования доходов от замороженных российских золотовалютных резервов. Заодно США сообщили, что выделят 20 млрд долларов кредита, обеспеченного российскими ЗВР, а 24 декабря 2024 года Украина получила от США первый миллиард.

Соответствующее решение Евросоюза стало в развитие европейского, а не американского, похода к использованию российских ЗВР, а срок выделения кредита - 45 лет - показывает, что на скорое завершение конфликта в Европе не рассчитывают. Впрочем, это не новость - G7 летом 2024 года решила, что ЗВР России не стоит возвращать до тех пор, пока она не компенсирует Украине ущерб от войны.

Вернуть нельзя, оставить

И вот с возвращением Дональда Трампа в Белый Дом вновь активизировались дискуссии об условиях и параметрах заключения мира.

С точки зрения России, никакой дискуссии о будущем замороженной части ее ЗВР быть не может: ЗВР - государственная собственность, неправомерно замороженная, а де-факто украденная, и должна быть возвращена России без каких-либо условий включая начисленный на ЗВР доход.

С точки зрения ЕС, на который приходится почти 40% внешнего финансирования Украины, все так же однозначно: ЗВР являются де-юре госсобственностью России, однако лучшие юристы придумали способ как использовать эти средства для поддержки союзника свободной Европы в лице Украины. А поддерживать Киев Европа будет столько, сколько нужно.

Администрация Байдена поддерживала подход Евросоюза к российским ЗВР. Что по этому поводу думают в администрации Трампа, пока не ясно. В теории, в рамках некоего пакетного соглашения, США согласятся вернуть России часть ЗВР в своей юрисдикции, тем более что там всего 5 млрд долларов.

А вот представить, что на такой шаг согласится ЕС сложно.

Во-первых, от прекращения войны на Украине Европа потеряет больше, чем США. А значит поддерживать Украину она будет больше и дольше. В том числе и по чисто идейным соображениям.

Во-вторых, под доходы от ЗВР выданы кредиты. США выдали 20 млрд долларов, ЕС - 35 млрд евро. Если возвращать России контроль над ЗВР, то под эти кредиты придется искать другое обеспечение. Следовательно, убытки ЕС составят не 210 млрд долларов (часть ЗВР в европейской юрисдикции), а 210 млрд долларов плюс 35 млрд евро и еще какая-то сумма до кучи (то, что было выделено на закупку боеприпасов из Фонда мира).

В-третьих, санкции легко и просто вводить, особенно когда соответствующие решения принимаются в политическом и идеологическом угаре. Но их сложно отменять, и попытка сделать это обернется сильным торгом между условными прагматиками и сторонниками войны с Россией до последнего украинца.

Кроме того, принятие подобного решения будет означать капитуляцию сторонников войны с Россией, а партия войны в Европе по-прежнему сильна и сдаваться не намерена.

Поэтому вероятность возвращения замороженных ЗВР России в ближайшую электоральную пятилетку невелика. Безусловно, многое может измениться, но соответствующее решение не смогут принять те лица, которые поддержали войну Украины с Россией. Часть из них уже переползло на политическое кладбище (тот же Борис Джонсон), еще большая часть движется в его направлении. Но европейская бюрократия никуда не делась и на руководящих постах там если не те же люди, что и в 2022 году, то уж точно не их идеологические оппоненты.

Поэтому история с ЗВР будет крайне долгоиграющей, а значит борьба за их возврат будет весьма утомительной.

Подробнее о том, как Европа пытается управлять украденными у России ЗВР - в статье Ивана Лизана "Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счет российских резервов"

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738418520


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