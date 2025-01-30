Ответ Расулу Кушербаеву. ФСБ установила автора видеоролика с разжиганием ненависти к узбекам

18:37 01.02.2025

Им оказался гражданин Украины, поддерживающий Вооруженные силы Украины



МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ФСБ РФ установила автора видеоролика в YouTube с высказываниями, сделанными от имени якобы русского националиста, о вражде к узбекам. Им оказался гражданин Украины, поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации. Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем 1984 года рождения, уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ", - заявили в ЦОС.



"Также заслуживает внимания, что видеоролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам", - добавили в ФСБ. Распространенный в социальных медиа видеоролик вызвал широкий резонанс как у узбекской, так и у российской общественности.



Этот инцидент, подчеркнули в ФСБ России, "свидетельствует о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом".



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В МИД прокомментировали видео с оскорблением узбеков

Видео в социальных сетях, где мужчина оскорблял узбекский народ было провокацией деструктивных сил, прокомментировали в МИД Узбекистана.



В ведомстве сообщили, что сразу после появления видео в интернете была оперативно направлена официальная нота российской стороне.



