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Ответ Расулу Кушербаеву. ФСБ установила автора видеоролика с разжиганием ненависти к узбекам
18:37 01.02.2025

Им оказался гражданин Украины, поддерживающий Вооруженные силы Украины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ФСБ РФ установила автора видеоролика в YouTube с высказываниями, сделанными от имени якобы русского националиста, о вражде к узбекам. Им оказался гражданин Украины, поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации. Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем 1984 года рождения, уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ", - заявили в ЦОС.

"Также заслуживает внимания, что видеоролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам", - добавили в ФСБ. Распространенный в социальных медиа видеоролик вызвал широкий резонанс как у узбекской, так и у российской общественности.

Этот инцидент, подчеркнули в ФСБ России, "свидетельствует о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом".

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В МИД прокомментировали видео с оскорблением узбеков
Видео в социальных сетях, где мужчина оскорблял узбекский народ было провокацией деструктивных сил, прокомментировали в МИД Узбекистана.

В ведомстве сообщили, что сразу после появления видео в интернете была оперативно направлена официальная нота российской стороне.



"Подобные высказывания в адрес нашего народа, независимо от национальности, абсолютно неприемлемы. Узбекистан всегда защищал и будет защищать права, честь и достоинство своих граждан, где бы они ни находились. Естественно, российская сторона подчеркнула, что подобные оскорбительные высказывания, кем бы они ни были сделаны, глубоко прискорбны", - говорится в Telegram-канале пресс-секретаря МИД Ахрора Бурханова.

По результатам проверки выяснилось, что данный материал носит провокационный характер и был создан деструктивными силами с целью разжигания конфликта между нашими народами.

"Как сообщила российская сторона, человек, фигурирующий в видео, не является гражданином Российской Федерации. В настоящее время официальные СМИ России также публикуют материалы на эту тему", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором человек, предположительно гражданин России, сравнивает узбеков с "собаками". Также он назвал мигрантов из Узбекистана "нищебродами".

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Кушербаев призвал МИД Узбекистана отреагировать на сравнение узбеков с собаками
20 января 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В сети распространилось видео интервью, на котором мужчина, предположительно россиянин, приравнивает узбеков к "собакам". На это отреагировал общественный деятель и советник министра экологии Расул Кушербаев, передает корреспондент Podrobno.uz.

Стоит отметить, что в интервью, где прозвучало это оскорбление, пользователи заметили монтаж и склейки. Также остается неизвестным, кто именно дал интервью. Известно лишь, что собеседник общался с журналистом из Литвы.

Расул Кушербаев резко отреагировал на этот инцидент. Он записал видео, где напомнил, что согласно узбекскому законодательству, за разжигание межнациональной вражды предусмотрена ответственность, а международные нормы запрещают дискриминацию, оскорбления и бесчеловечное отношение по признаку происхождения.

"Сравнение узбеков с "собаками" - это не просто оскорбление, а унижение всего народа. Мы должны дать четкий сигнал, что такое поведение недопустимо", - подчеркнул Кушербаев.



Он также задался вопросом, будет ли Узбекистан реагировать так же решительно, как это произошло в случае с инцидентом в ташкентской школе, когда российский МИД потребовал объяснений по поводу проблем с преподаванием русского языка.

Кушербаев отметил, что молчание узбекского МИДа может привести к дальнейшим унизительным высказываниям в адрес народа и угрожать международным отношениям.

Общественный деятель также напомнил о законе "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан", согласно которому иностранцы, публично оскорбляющие честь и достоинство узбекского народа, могут быть занесены в черный список, что приведет к запрету на въезд в страну.

Кушербаев призвал узбекский МИД проявить решимость и защитить честь народа: "Нам нужно действовать сейчас, чтобы в будущем никто не позволял себе подобных провокаций", - заключил он.

КУШЕРБАЕВ Расул Хидралиевич
https://centrasia.org/person.php?st=1608972837
Род. 12 января 1987, село Кушягоч Янгиюльского района Ташкентской области. Казах.

Источник - ТАСС
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