|Резня в Русском Поречном. Украинские боевики убили 22 жителя курского села
21:33 01.02.2025
Украинские боевики убили 22 жителя курского села Русское Поречное
СК: пятеро боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По версии следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко и военные с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник вторглись в регион в сентябре прошлого года. Фабрисенко попал в плен во время боев в Суджанском районе. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими боевиками: изнасилования, насильственные действия сексуального характера и убийства.
"В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник, исполняя приказы своего командира с позывным Кум, в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили", - заявила Петренко.
Тела 22 убитых украинские военные затем перенесли в подвалы частных домов.
Военные следователи СК установили причастность всех пяти боевиков к преступлениям в Русском Поречном, Фабрисенко арестовали.
"Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", - подчеркнула собеседница агентства.
На кадрах показаний Фабрисенко, которые оказались в распоряжении РИА Новости, он признался в убийстве 22 мирных жителей в Русском Поречном. Он уточнил, что ВСУ расстреливали мирных граждан в их же домах.
"Поступило указание мирных жителей всех ликвидировать, зачистить […] от командира роты. [...] Мы заходили в поселок и зачищали по домам […], не штурмовали […], мы видели и стреляли", - сказал боевик на допросе.
Пленный заявил, что преступления совершали по приказу командира роты. Он уточнил, что это делали его сослуживцы и он сам. Перед смертью, по его словам, жертвы не просили что-либо передать своим близким.
"С первого дома мы пошли во второй дом. Там одна женщина, двое мужчин. Мужчин убили, одному из них порезали руки. Резал руки непосредственно старший нашей группы. Девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали, убили", - отметил Фабрисенко.
При этом одному из мирных жителей порезали руки, чтобы "поиздеваться".
По словам пленного, он и другие военнослужащие, с которыми они напали на Русское Поречное, в первом же доме избили и изнасиловали девушку 18-20 лет.
"Я ее поставил на колени, руки за голову, и застрелил", - дал показания боевик.
Фабрисенко также сообщил, что боевики связали шесть жителей села, спустили в подвал и кинули туда гранату.
"Видели, что там дедушки с бабушками. Мы их вывели, связали, спустили в подвал и кинули гранату", - сказал он, добавив, что тела "ликвидировали" его сослуживцы из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Кроме того, по словам пленного, украинские боевики после нападения на Русское Поречное не давали мирным жителям выбраться из населенного пункта, обстреливая машины и пути отхода. При этом мужчины, проживающие в селе, оказывали им сопротивление.
"Один из мужчин оказал физическое сопротивление, набросился на меня и нанес удар в грудную клетку", - сказал пленный, добавив, что он оттолкнул мужчину, а после его застрелили боевики ВСУ.
Фабрисенко добавил, что боевики ВСУ "отмечали" убийства в курском селе алкоголем и наркотиками, все это происходило 29 сентября.
Тела жителей села Русское Поречное, изнасилованных и убитых пятью украинскими боевиками, извлекли из подвалов частных домов, по ним назначили экспертизы.
СК просит всех, кому что-либо известно о преступлениях ВСУ в отношении жителей населенного пункта, связаться с представителями следственной группы по номеру телефона: 8 (4712) 54-83-26.
Возбуждено уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области.
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РУВИКИ: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Массовое_убийство_в_селе_Русское_Поречное
Массовое убийство в селе Русское Поречное - массовые убийства мирных жителей в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области совершенные в период с сентября по ноябрь 2024-го года. Событие имеет признаки военных преступлений и преступлений против человечности, в которых обвиняются военнослужащие ВС Украины. За время событий погибло 22 мирных жителя, среди них 11 мужчин и 11 женщин.