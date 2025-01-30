Резня в Русском Поречном. Украинские боевики убили 22 жителя курского села

21:33 01.02.2025

Украинские боевики убили 22 жителя курского села Русское Поречное

СК: пятеро боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области



МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.



По версии следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко и военные с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник вторглись в регион в сентябре прошлого года. Фабрисенко попал в плен во время боев в Суджанском районе. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими боевиками: изнасилования, насильственные действия сексуального характера и убийства.



"В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник, исполняя приказы своего командира с позывным Кум, в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых после этого убили", - заявила Петренко.



Тела 22 убитых украинские военные затем перенесли в подвалы частных домов.



