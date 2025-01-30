СВО. Гонка за временем. Россия и Запад ведут асимметричную борьбу

05:13 02.02.2025

СВО. Гонка за временем



Евгений Норин



СВО



Хотя за последнюю неделю российские войска постепенно продвигались на всех основных направлениях, главным ньюсмейкером выступил предводитель террористической организации Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На совещании в Верховной раде он заметил, что если боевые действия не закончатся до лета, то запустятся процессы, которые могут оказаться фатальными для незалежной. Это более существенно, чем вопрос об очередной взятой или не взятой посадке, и на этом пункте стоит в любом случае остановиться подробнее.



Россия и Украина (точнее, Россия и Запад, где Украина выступает поставщиком живой силы) сейчас ведут фактически асимметричную борьбу. С тем, что армия незалежной не сможет выиграть на поле боя, согласны уже все, и максимум, чего ждут от ВСУ командиры и политическое руководство, это что они не будут отступать слишком далеко и сохранят целостность фронта как такового. Соответственно, Россия продолжает нажимать на позиции противника, прощупывая их на разных участках и рассчитывая, что в какой-то недалекой перспективе у неприятеля окончательно иссякнут резервы и фронт начнет сыпаться.



