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СВО. Гонка за временем. Россия и Запад ведут асимметричную борьбу
05:13 02.02.2025

СВО. Гонка за временем

Евгений Норин

СВО

Хотя за последнюю неделю российские войска постепенно продвигались на всех основных направлениях, главным ньюсмейкером выступил предводитель террористической организации Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На совещании в Верховной раде он заметил, что если боевые действия не закончатся до лета, то запустятся процессы, которые могут оказаться фатальными для незалежной. Это более существенно, чем вопрос об очередной взятой или не взятой посадке, и на этом пункте стоит в любом случае остановиться подробнее.

Россия и Украина (точнее, Россия и Запад, где Украина выступает поставщиком живой силы) сейчас ведут фактически асимметричную борьбу. С тем, что армия незалежной не сможет выиграть на поле боя, согласны уже все, и максимум, чего ждут от ВСУ командиры и политическое руководство, это что они не будут отступать слишком далеко и сохранят целостность фронта как такового. Соответственно, Россия продолжает нажимать на позиции противника, прощупывая их на разных участках и рассчитывая, что в какой-то недалекой перспективе у неприятеля окончательно иссякнут резервы и фронт начнет сыпаться.



Однако в целом выиграть в конфликте Украина не утратила надежды, но свой шанс видит в другой области. Если русские давят на фронте, ожидая коллапса украинских боевых порядков, то Киев надеется на тотальный провал для российской экономики. По крайней мере, на такой кризис, что Россия согласится на прекращение огня на более-менее комфортных для незалежной условиях. Вероятно, именно этим объясняется ужесточение риторики Владимира Зеленского в последние дни. Президент Украины перевел дух, остановил собственную панику и вновь начал делать жесткие заявления. Свежие пакеты санкций направлены против "теневого флота", который обеспечивает России торговлю нефтью, а удары украинских дронов – против объектов того же самого народного хозяйства, в первую очередь нефтебаз.

В этом контексте главный вопрос на фронте – не овладение очередным городком, а общее снижение потенциала украинских войск и их способности отражать удары. И она действительно падает. Деградацию ВСУ вызывают не только прямые потери. Дело в том, что незалежная почти исчерпала запас тех рекрутов, которые готовы не то что пойти добровольцами, а просто явиться в ТЦК по повестке. Боевой дух "бусифицированных" низок, а армия страдает из-за массового дезертирства. Собственно, если бы дело было только в убитых, то украинские военкоматы с горем пополам еще бы поддерживали численность армии на приемлемом уровне. Однако дезертиры создают дисбаланс: убывает больше, чем прибывает. Численность СОЧников уже сравнима с количеством убитых на поле боя, и она продолжает расти. То есть проблема не в том, что у Украины вообще закончились мужчины, а в том, что общество серьезно устало от конфликта, а государство плохо организовывает использование имеющихся ресурсов, в первую очередь людских.

Очевидное решение – мобилизация юношей 18-25 лет. Исторически государства воюют молодыми, но понятно, почему Зеленский на это не идет. Это малочисленное поколение, причем наименее заряженное на участие в конфликте, и его мобилизация в реальности даст куда меньше людей, чем теоретически на бумаге. Зато внутреннее напряжение вырастет значительно, а с точки зрения интересов Украины это будет выстрелом в собственное будущее, потому что демографическая ситуация на таком фоне станет просто могильной. Россия хотя бы может привлекать соотечественников из-за рубежа – от возвращения релокантов до беженцев с той же Украины – а вот сама незалежная от таких мер рискует схлопнуться в перспективе ближайших десятилетий.

На нашей стороне дела обстоят негладко. Экономика России перегрета, а обходить санкции возможно, но это нелегко и становится только сложнее. Наше народное хозяйство оказалось просто на порядок крепче, чем от него ждали, однако никакая экономика не обладает абсолютным запасом прочности. Кроме того, на Западе и само собой на Украине существуют влиятельные "ястребы", полагающие, что экономика России действительно подорвана и осталось чуть-чуть дотерпеть. Эти выкладки в целом не соответствуют действительности. Прогнозы по поводу разрушения российской экономики с 2022 года обладают общим недостатком: чтобы крах наступил, нужно, чтобы Россия вообще ничего не делала и не пыталась найти противодействие давлению. Однако неверный прогноз может влиять на позицию противника на переговорах и привести к затягиванию конфликта. А это, судя по заявлениям Кремля, не входит в планы нашей страны. России есть, чем заниматься, поэтому завершение конфликта победой в ближайшее время – в интересах нашего государства.

При этом время, которое есть у России для победы, не бесконечно, но его просто больше, чем у противника. И правильное использование ресурсов есть залог нашего успеха и достижения всех целей как на фронте, так и в трансформации нашей страны.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738462380


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