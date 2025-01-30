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Мексика и Канада готовят ответ США на ввод пошлин
05:19 02.02.2025

Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
CNN: Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщает телеканал CNN.

"Мы можем сказать всем сейчас, что объявленные Трампом новые пошлины вступили в силу", - объявили в эфире телеканала.

Отмечается, что импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составляют 25%, а на товары из КНР - 10%.

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Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США после решения Трампа
Трюдо: Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава вводит импортные пошлины в размере 25% на товары из США в ответ на действия Вашингтона.

"Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в 25% на американские товары объемом 155 миллиардов долларов. Это будет включать немедленные пошлины на товары объемом 30 миллиардов долларов со вторника", - сообщил он на пресс-конференции

Трюдо отметил, что вслед за этим последуют дополнительные пошлины на американские товары объемом 125 миллиардов долларов в течение 21 дня, чтобы даст время канадским компаниям на поиск альтернативных партнеров.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.

До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.

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Мексика приняла меры против США в ответ на введенные Трампом пошлины
Шейнбаум: Мексика вводит против США ответные пошлины для защиты своих интересов

МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.

"Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", - написала Шейнбаум в соцсети Х.

Она отвергла заявления американской администрации о связях правительства Мексики с преступными организациями, а также осудило возможно вторжение на территорию страны.

"Если где-то и существует такой альянс, то на оружейных складах в США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие", - говорится в сообщении Шейнбаум.

Глава государства предложила США начать борьбу с уличной наркоторговлей и отмыванием доходов от нее у себя дома, начать кампании профилактики и работу с молодежью, отметив, что проблема употребления и распространения наркотиков в США, а также беспорядочного назначения медицинских препаратов "не решается".

"Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами. Мексика не хочет, чтобы фентанил попадал не только в США, но и куда-либо еще. Поэтому, если Соединенные Штаты хотят бороться с преступными группировками,... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и, прежде всего, уважения суверенитета, который не подлежит обсуждению", - добавила Шейнбаум.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Белый дом также объявил введение пошли на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов и 10 процентов на товары из КНР.

При этом указ Трампа допускает возможность повышения пошлин, если любая из попавших под его действие стран введет ответные меры.

До этого американский президент заявил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, он заявил, что объявленные террористами наркокартели "находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение" США.

Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.

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США вводят пошлину в размере 10 процентов на товары из Китая

Вашингтон, 1 февраля /Синьхуа/ -- Президент США Дональд Трамп в субботу подписал указ о введении 10-процентной пошлины на товары из Китая.

В Белом доме сообщили, что 10-процентные тарифы распространяются на весь импорт из Китая в дополнение к существующим тарифам. По словам Д. Трампа, это соответствует его протекционистским мерам.

"Мы всегда считали, что в торговой или тарифной войне нет победителей," -- заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отметив, что Китай всегда твердо отстаивает свои национальные интересы.

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун также подтвердил последовательную позицию Китая по тарифному вопросу. По его словам, тарифные меры не отвечают интересам ни Китая, ни США, ни остального мира.

Согласно указу Д. Трампа, США также ввели пошлины в размере 25 проц. на импорт из Канады и Мексики, а также 10 проц. на энергоресурсы из Канады.

Источник - РИА Новости
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